La inauguración del nuevo hotel Bless Ibiza revoluciona la isla: te contamos por qué

Es la sensación en Ibiza. Original, lujoso y descaradamente provocador, el nuevo hotel Bless Collection ha llegado en olor de multitudes. Una gran fiesta dio el pistoletazo de salida a este albergue exquisito que hasta ahora sólo tuvo un antecedente en el Bless madrileño.

Bless Ibiza está inspirado en el glamour de Coco Chanel y lugares como la Costa Azul o la Riviera italiana

Perteneciente al Grupo Palladium, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM), está enclavado en CalaNova, una zona privilegiada de la isla. Toneladas de glamour y un fuerte acento sofisticado que contribuyen a enriquecer la oferta hotelera de la isla.

La marca Bless Collection Hotels se engloba dentro del exclusivo sello The Leading Hotels of the World que, con 400 establecimientos en 80 países, exigen alto nivel de calidad y distinción.

Máximo confort con estilo

Desde cada una de las 151 habitaciones, impresionantes vistas al mar, para dejarse inspirar por lugares tan emblemáticos como la Costa Azul francesa o la Riviera italiana con el trasfondo de la modista Coco Chanel como gran musa de la filosofía y ambientación del hotel.

Máximo confort en las estancias, con todo tipo de comodidades, y otras instalaciones como un gran spa de 900 metros cuadrados (Magness SoulFul), un área de fitness que cuenta con las últimas tecnologías. Además, dos piscinas infinity frente al mar.

Fuerte acento gastronómico

Como es norma en esta cadena hotelera, el aspecto gastronómico está sumamente cuidado. El gran cocinero Martín Berasategui (10 estrellas Michelin), que ya asesora el restaurante del Bless Madrid, se ha unido también a esta aventura isleña que lleva el nombre de Etxeko Ibiza.

La carta es un perfecto binomio entre recetas de toda la vida y vanguardistas, especialidades norteñas o platos mediterráneos. Desde el clásico Berasategui como el “milhojas caramelizado de foie, anguila ahumada y manzana verde” a la “merluza albardada” o una selección de creativos postres. Ofrecen un menú degustación por 100 euros.

Ostras con champagne

Además de este comedor gourmet, el hotel cuenta con otros cuatro espacios gastronómicos entre los que destacan el Salao Atlantic Restaurant (a la carta, marinero) o Tris Vermutería&Bar, con los mejores vermuts y cócteles de autor. La Breakfast Terrace es la atalaya ideal para disfrutar del desayuno e, incluso, ostras y champagne para contemplar el amanecer.