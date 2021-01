Seis veces que el ibuprofeno no funciona y puede hacerte daño

Seguro que lo tienes ubicado en el botiquín de casa, llevas alguno en la mochila o en el bolso e incluso tendrás guardados en el coche por si lo necesitas. Es uno de los fármacos clásicos sin prescripción que cualquiera puede tener en casa (aunque desde 2019 se necesita receta para el de 600 miligramos). El ibuprofeno es uno de los medicamentos más consumidos, quizás por la innegable utilidad para reducir dolencias comunes, ya sea de carácter momentáneo o a largo plazo.

Está entre las diez medicinas más consumidas en España y, según los datos que maneja el Sistema Nacional de Salud, se venden en torno a 18 millones de envases cada año. Además, es un antiinflamatorio no esteroideo, considerado como un medicamento triple A por ser también analgésico y antipirético.

Muchas personas lo toman para cualquier cosa sin tener muy claro si está indicado para tratar el problema que tienen o si está recomendado. Y es que hay algunas veces en los que no solo no funciona, sino que además puede ser perjudicial. Hay determinadas circunstancias en las que el ibuprofeno no es eficaz y puede resultar peligroso para la salud. Pon atención, te contamos algunos casos en los que no está recomendado tomarlo.

Problemas gastrointestinales

Ya deberías saber que este medicamento puede irritar el estómago y los intestinos. Aunque lo que algunas personas desconocen es que también pueden reducir el flujo sanguíneo en las heridas y disminuye la capacidad de regenerar tejido. Si sumamos problemas digestivos y alguna enfermedad inflamatoria intestinal seguramente debas evitarlo.

Y no solo eso, en algunas ocasiones "se han notificado hemorragias, úlceras y perforaciones en cualquier momento del mismo, con o sin síntomas previos de alerta y con o sin antecedentes previos y acontecimientos gastrointestinales graves. El riesgo es mayor cuando se utilizan dosis crecientes de AINE en pacientes con antecedentes con problemas de estómago especialmente en ancianos", explica el prospecto del fármaco.

Enfermedades cardíacas

Aunque es cierto que una dosis baja de aspirina puede ayudar a prevenir un ataque cardíaco, otros analgésicos de la familia del ibuprofeno se asocian a un aumento de la probabilidad de infarto. De hecho, desde la Sociedad Española de Cardiología señalan que "los antiinflamatorios no esteroideos dan lugar a un aumento del riesgo de insuficiencia cardiaca, de infarto de miocardio, de muerte súbita o de insuficiencia renal".

Por otro lado, cabe señalar que la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, advierte del riesgo cardiovascular que conlleva este tipo de medicamentos, aunque subraya que no hay información suficiente como para concluir que una dosis de 1.200 miligramos al día "se asocie a un incremento del peligro".

Según explican, solo habría que preocuparse en aquellos casos en los que se ingieren 2.400 miligramos al día o en los pacientes que presentan una enfermedad cardiovascular. Ante estos datos, la autoridad sanitaria recomienda prudencia en su consumo y, además, evitar su administración a las personas con problemas del corazón.

Si tienes asma

El ibuprofeno está catalogado como uno de los medicamentos que pueden desencadenar o empeorar un ataque de asma. Esta pastilla reduce la inflamación al inhibir una enzima que disminuye la producción de sustancias llamadas prostaglandinas. El problema es que este fármaco antiinflamatorio es que interfiere con las prostaglandinas y podría aumentar el riesgo de esta enfermedad respiratoria. De hecho, los asmáticos que tienen una sensibilidad demostrada podrían tener un broncoespasmo potencialmente mortal.

Si vas a hacerte una analítica

Algo que mucha gente desconoce es que si se consume ibuprofeno, los análisis de sangre pueden salir alterados. Los parámetros que podrían variar son: el tiempo de hemorragia, la concentración de glucosa en sangre, el aclaramiento de creatinina, el hematocrito o la hemoglobina, la concentración sanguínea de nitrógeno ureico y la sérica de creatinina y potasio y las transaminasas. De hecho, el propio prospecto explica que este fármaco puede alterar los resultados de las pruebas analíticas.

Embarazadas

Todos los documentos revisados desaconsejan la toma de este fármaco especialmente durante el primer trimestre. "La inhibición de la síntesis de prostaglandinas puede afectar negativamente la gestación o el desarrollo del embrión/feto. Datos procedentes de estudios epidemológicos sugieren un aumento del riesgo del aborto y de malformaciones cardíacas y gastrosquisis", dice la ficha del medicamento.

Esta pastilla puede aumentar el riesgo de anomalías congénitas y de aborto, por lo tanto es necesario consultar con tu doctor antes de ingerirlo. Solo en situaciones donde es verdaderamente necesario, el médico prescribirá una dosis mínima. Si estás intentando tener hijos tampoco es bueno utilizarlo porque ralentiza la capacidad para concebir.

Deportistas

¿Eres de los que haces deporte intensamente? Ten mucho cuidado y no tomes ibuprofeno entonces. El efecto de este medicamento en las personas que hacen ejercicio ha sido estudiado ampliamente. ¿Por qué no tomarlo? Este fármaco puede aumentar el riesgo de sufrir daño en los riñones. Además, 'silencia' el dolor que sentimos en nuestro cuerpo y puede provocar que lo forcemos más, con las consiguientes lesiones.