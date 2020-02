Seis hoteles para pasar un San Valentín de lo más romántico

Llega la que sin duda es la fecha más romántica y edulcorada del año (al menos para algunos): San Valentín, ese bebé rechoncho que va lanzando flechas y que si te alcanza, hace de ti una persona mejor que va levitando por las calles. Si te suena todo esto, no hay duda alguna, estás enamorado/a. Y estás buscando un refugio perfecto donde dar rienda suelta a tu amor y pasión este próximo 14 de febrero. Como buen procastinador que eres, lo has dejado para el último minuto, pero que no cunda el pánico: te vamos a dar una selección de hoteles maravillosos donde evadirte de tu rutina y pasar unos días estupendos con tu pareja, de los que volveréis renovados y más enamorados ¡si cabe!

Hotel Atrio Relais & Chateaux (Cáceres). Nadie duda de que sus precursores han puesto a Cáceres en el mapa de la gastronomía internacional con su excepcional restaurante 2 estrellas Michelín, pero, ¿qué decir de su maravilloso hotel situado en el corazón de Cáceres? Es el lugar idóneo para sentirse arropado, donde más que recibir, te acogen: el lujo de las estancias, las amenities de las 14 habitaciones, la paz del enclave, las obras de arte (Tapies, Warhol, Ruff…) todo está pensado para que tu escapada sea inolvidable. Y ya, si te pasas por su restaurante y eliges un vino de su bodega (más de 4.000 referencias, de las mejores del país), lo bordarás.

Hotel Eugenia de Montijo (Toledo). Fue palacio de la emperatriz Eugenia de Montijo durante el siglo XIX. La fachada y la estructura, de estilo renacentista, datan del siglo XVI. Tiene el sello de calidad Autograph Collection del grupo Marriot: si quieres un viaje al pasado con reminiscencias francesas, antigüedades y un spa en el que relajarte y olvidarte del mundanal ruido, sin duda, esta es tu dirección. Te tratarán de lujo con planes como una comida privada en el Dressing (estancia decorada con espejos, que evocan el vestidor de Eugenia) y el Mazapán corner, donde tomar un té con mazapán, que para eso estamos en Toledo.

Tierra del agua (Asturias). Si lo que buscas es tranquilidad y naturaleza, en un entorno rural, tienes que ir hasta el pueblecito de Caleao (170 habitantes). En pleno (y poco explotado) Parque Natural de Redes, tienes este pequeño hotel boutique con 11 suites. No te aseguramos una buena cobertura de móvil (¿y para qué?) pero sí un ambiente bucólico, prados verdes, excelente gastronomía que te hará volver con kilos de más y un spa de estilo alpino compuesto de sauna finlandesa con vistas panorámicas al monte, baño turco, fuente de escamas de hielo, etc. Sin duda, un nidito de amor en el que refugiarse con la pareja.

Hoteles con spa, con tratamientos corporales de lujo, terrazas de acceso únicamente para adultos...

La Caminera (Ciudad Real). Este maravilloso enclave está en un lugar de la Mancha de cuyo nombre sí querrás acordarte. Habitaciones súper elegantes y un spa del que no querrás salir considerando la carta de tratamientos que tienen (te recomendamos el Olive Oil Spa Sommelier, inspirado en las tres variedades de olivos de la zona, picual, arbequina y cornicabra).

Cortijo-Bravo (Málaga). El edificio rememora un antiguo cortijo andaluz, en un entorno natural, rodeado por una hermosa finca de árboles subtropicales en plena Axarquía malagueña. Cuenta con 21 elegantes habitaciones y un precioso patio andaluz en el que evadirse. Te garantizamos que es un remanso de paz, otro lugar idóneo para escaparse en pareja y quizás no salir de la habitación.

Hotel Vulcano (Tenerife). Qué mejor escapada romántica que una a las islas Canarias. Allí, en el sur de la isla, este hotel de frondosos jardines, piscinas y spa, te ofrece un San Valentín muy especial: si reservas la estancia Up!, disfrutareis de las mejores habitaciones (las que cuentan con mejores vistas) y además tendréis acceso exclusivo a la terraza ubicada en la azotea. Solo para adultos, con barra y buffet libres.