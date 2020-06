La hostelería tras el coronavirus: grandes chefs se reinventan, nuevas tiendas y servicio a domicilio

La hostelería en marcha. Los pocos o nulos recursos aguzan el ingenio y renuevan estrategias. Si hace una semana abrían las terrazas de algunos restaurantes, Arzak y Ángel León (ambos 3 estrellas Michelin) daban la noticia de que han decidido abrir el 1 y el 2 de julio respectivamente, “si las autoridades se lo permiten” como bien han apostillado ambos.

Tradición y vanguardia

A la vez, los cocineros ‘biestrellados’ Ramón Freixa y Paco Roncero acaban de fundar ‘Cuatromanos’- en colaboración con Uber Eats- para servicio a domicilio en Madrid capital. Una iniciativa que no sólo se debe a la coyuntura actual por la Covid- 19, sino que es una compañía fundada a largo plazo llamada a continuar una vez pase todo.

Tradición y vanguardia en la mesa con preparaciones como el ramen de cocido, cochinillo ibérico asado, hamburguesas de autor, canelones de tres carnes con salsa de boletus o papillote de vieiras y langostinos. Y a precios ajustados para la categoría de los chefs. También ofrecen distintos ‘combos’ desde 22,50 a 58 euros.

Una fabada mítica

Marcos Morán en Casa Gerardo ( www.restaurantecasagerardo.es) ha puesto en marcha su servicio a domicilio (15 euros) y de recogida en el restaurante, de momento únicamente en Prendes y Gijón, aunque están estudiando abrir el Delivery a toda España.

Crema de nécoras (10 €) merluza a la sidra (26 €), crema de arroz con leche (9 €) o su mítica fabada (18,15 €), entre otros platos. La carta incluye el menú ‘Clásicos’ a 36 euros. Los pedidos se hacen por teléfono en el 673836181 y se paga por Bizum o transferencia anticipada.

“Caprichos Compartidos”

El cocinero Abraham García, se adapta al momento actual con “Caprichos Compartidos”, su nuevo servicio de cocina a domicilio y recogida en restaurante (C/ Juan de Mena, 14. Madrid), que cuenta con web propia (www.caprichoscompartidos.com ).

La oferta incluye algunos platos icono del restaurante como el gazpacho de fresones, lentejas al curry o el foie ahumado, albóndigas de rabo de toro al mole poblano o merluza de pincho a la romana con mojo verde y papas arrugás. Una cocina entendible, sabrosa y de raciones generosas con un precio medio de 35 euros. Como en su comedor, no aceptan más comandas de las que puedan atender excelentemente en su línea de cocina muy cuidada. Pedidos en el 600092627 (pedido mínimo de 30 euros).

Chipirones o 'roastbeef'

También en Madrid, el restaurante Kuc (C/ Santo Tomé, 6. www.kucplacetobe.com) incorpora su nuevo servicio a domicilio y para recoger. Cristina Ybarra, propietaria, ha incluido algunos de sus platos másexitosos y que por su complejidad, tiempo de su elaboración o lo exclusivo de sus ingredientes, son difíciles de hacer en casa como chipirones en su tinta con crujiente de arroz o roastbeef caliente con crema de espinacas y salsa de oporto.

No falta su Tatin de manzana y ofrece una selección de originalesvinos. Los pedidos (Tel.: 912108709/ 616510711) se pueden hacer hasta con una hora de antelación y no hay pedido mínimo.

Alta cocina en casa

En Barcelona, Vía Veneto ha adaptado una carta expresamente al 'Take Away' y el 'Delivery' ( C/ Ganduxer, 10. www.viavenetobarcelona.com ), sólo para las comidas de 12 a 14 horas. Alta cocina clásica puesta en casa, desde sus patatas soufflé (5 €) a sus famosos canelones (20 €), milhojas de patata con butifarra de perol (18 €), fricandó de ternera (22 €)… no falta entre los postres el babá al ron. Igualmente ofrecen una selección de vinos. Pedidos con 24 horas de antelación en info@viaveneto.es/ 93 200 72 44 ó en 619 587 162 y pagos con tarjeta.

Dieta y dietética

En la misma Ciudad Condal, Welthy prepara menús dietéticos elaborados con productos ecológicos, de proximidad Y las calorías contadas. Vida saludable en servicio a domicilio que incluye cinco comidas diarias controladas por un nutricionista profesional en función de cada cliente, edad y forma de vida.

Planes para bajar de peso, para deportistas… pero siempre saludables. Pedidos en la web welthy.es servidos en envases semi- compostables.

Lujos ‘online’

Y una buena noticia: Atlas Gourmet (www.atlasgourmet.com/tienda-online y teléfono 913 027 576) famosa distribuidora de productos Premium para restaurantes, se abre al público a precios contenidos. Para poner el festín en casa, nada mejor que su tienda online con un cuidado y apetecible catálogo.

Foie, ibéricos, conservas, quesos, aceites, carnes y aves… no falta su famoso pulpo en su jugo envasado el vacío. Todo con gastos de envío gratis desde los 70 euros de pedido. Durante el mes de junio, el 3% de todos los pedidos se donará a los sectores más desfavorecidos.