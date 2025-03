Hoovering: la manipulación emocional que puedes estar viviendo con tu pareja sin darte cuenta

¿Has oído hablar del hoovering? En una relación de pareja puede haber situaciones tóxicas de las que es necesario salir cuanto antes y el hoovering es una de ellas. Se trata de una táctica manipuladora utilizada por personas con rasgos narcisistas o tóxicos para volver a atraer a una expareja o a alguien que ha intentado alejarse de la relación.

Curiosamente, el término proviene de la marca de aspiradoras Hoover, porque simboliza cómo la persona intenta 'succionar' nuevamente a su expareja hacia la relación. “Quienes la utilizan suelen ser personas narcisistas que solo buscan satisfacer sus necesidades a cualquier precio”, explican los expertos de Unobravo.

En psicología, hoovering describe un patrón de comportamiento manipulador que suele darse en el ámbito de las relaciones pasadas. "Esta conducta se manifiesta cuando un excompañero sentimental, después de un período de silencio, reaparece de forma inesperada con el objetivo de restablecer contacto y ejercer influencia para reanudar la relación”, añaden.

El hoovering se manifiesta de diversas maneras, como por ejemplo cuando un ex envía mensajes expresando nostalgia, importancia en su vida o sentimientos persistentes a una persona que ya no está en su vida. “Estos mensajes son en realidad herramientas de manipulación emocional que sirven para tratar de reconstruir una relación para volver a ser protagonista de la misma”, explican desde la plataforma de psicología.

La manipulación emocional es una táctica psicológica utilizada por una persona para influir, controlar o explotar a otra en beneficio propio, generalmente de manera encubierta y sin que la víctima se dé cuenta de inmediato. Se basa en el uso de emociones como la culpa, el miedo, la inseguridad o la compasión para lograr que la otra persona actúe de cierta manera, cediendo a los deseos del manipulador. A menudo, la manipulación no es directa ni obvia. Puede parecer preocupación o cariño, pero en realidad es un intento de control.

En el hoovering, el manipulador trata de contactarte con excusas. Foto: Pixabay.

El manipulador tergiversa los hechos para hacer que la víctima dude de su percepción y crea que la culpa es suya. Además, alterna entre momentos de afecto y de rechazo para confundir a la víctima y hacerla depender emocionalmente.

Quienes utilizan el hoovering suelen buscan satisfacer necesidades narcisistas, como el deseo de ser deseados, ejercer control sobre la otra persona o llenar alguna carencia emocional. Esta manipulación tiende a crear una relación desequilibrada, donde una de las partes siempre resulta perjudicada.

Señales del hoovering

Si has terminado una relación o intentas establecer límites y la otra persona usa alguna de estas tácticas, podrías estar sufriendo hoovering:

Mensajes repentinos y emotivos: Te envían mensajes nostálgicos, diciendo que te extrañan, que han cambiado o que sin ti no pueden vivir.

Te envían mensajes nostálgicos, diciendo que te extrañan, que han cambiado o que sin ti no pueden vivir. Declaraciones de amor: es probable que tu ex comience a expresar su amor de manera repentina y directa, una táctica que a menudo se solapa con el concepto de love bombing: un bombardeo de afecto y promesas, frecuentemente acompañado de grandes gestos y promesas de un futuro juntos o recuerdos de planes no concretados, todo con el fin de engancharte nuevamente a la relación.

es probable que tu ex comience a expresar su amor de manera repentina y directa, una táctica que a menudo se solapa con el concepto de love bombing: un bombardeo de afecto y promesas, frecuentemente acompañado de grandes gestos y promesas de un futuro juntos o recuerdos de planes no concretados, todo con el fin de engancharte nuevamente a la relación. Promesas de cambio: Aseguran que han reflexionado y que todo será diferente si vuelven.

Aseguran que han reflexionado y que todo será diferente si vuelven. Victimización : Se hacen las víctimas, diciendo que están sufriendo mucho, que su vida se ha arruinado sin ti o que tienen problemas graves para generar lástima.

: Se hacen las víctimas, diciendo que están sufriendo mucho, que su vida se ha arruinado sin ti o que tienen problemas graves para generar lástima. Provocaciones o celos: Publican en redes sociales cosas para llamar tu atención o intentan hacerte sentir celos con otra persona.

Publican en redes sociales cosas para llamar tu atención o intentan hacerte sentir celos con otra persona. Contactar a amigos o familiares: Intentan llegar a ti a través de terceros, buscando influir en tu círculo cercano para convencerte de volver.

Intentan llegar a ti a través de terceros, buscando influir en tu círculo cercano para convencerte de volver. Uso de la culpa: Te dicen que eres el responsable de su sufrimiento o que, si realmente los quisieras, no los abandonarías.

Te dicen que eres el responsable de su sufrimiento o que, si realmente los quisieras, no los abandonarías. Chantaje con regalos: pueden enviarte regalos no solicitados y ostentosos, con el objetivo de hacerte sentir en deuda y de que sean visibles para tu entorno.

pueden enviarte regalos no solicitados y ostentosos, con el objetivo de hacerte sentir en deuda y de que sean visibles para tu entorno. Pretextos para contactarte: Usan excusas absurdas para escribirte, como preguntar por cosas insignificantes o inventar problemas que solo tú podrías resolver.

¿Cómo salir del hoovering?

Salir de una relación tóxica no es fácil y tampoco lo es alejarse de alguien que intenta manipularte a nivel emocional y más si es una persona con la que has tenido una relación sentimental. Salir del hoovering no es fácil, pero con determinación, límites claros y apoyo adecuado, puedes liberarte y construir una vida más sana y feliz. Si identificas estas señales, es importante tomar medidas para evitar caer en la manipulación:

1. Reconoce el patrón de hoovering. El primer paso es entender que el hoovering no es una muestra genuina de amor o arrepentimiento, sino una estrategia de manipulación. Observa si la persona que te está "aspirando" vuelve a contactarte con excusas como que ha cambiado, que te echa de menos o que necesita que le escuches.

Todos estos mensajes suelen venir después de que hayas tomado distancia y pueden parecer sinceros, pero en realidad buscan engancharte de nuevo en la relación tóxica.

Salir de una relación tóxica no es fácil, pero se puede hacer. Foto: Pixabay.

2. Establece contacto cero. La forma más efectiva de escapar del hoovering es cortar completamente el contacto con la persona manipuladora. Esto significa bloquear su número y redes sociales; no responder llamadas, mensajes o correos electrónicos y evitar lugares donde puedas encontrarte con esa persona.

Si cortar el contacto por completo no es posible por motivos quizá familiares, entonces establece un contacto mínimo y mantén la comunicación estrictamente sobre temas esenciales.

3. Refuerza tu autoestima y amor propio. Las víctimas de hoovering suelen haber pasado por una relación en la que su autoestima fue debilitada. Recuperar tu amor propio es clave para no caer en la manipulación nuevamente. Algunas formas de hacerlo incluyen practicar la autocompasión y hablarte con amor; buscar apoyo en amigos, familia o grupos de apoyo y enfocarte en actividades que te hagan sentir bien y te ayuden a redescubrirte.

4. Busca apoyo profesional si lo necesitas. Salir de una dinámica tóxica puede ser emocionalmente agotador. Un terapeuta especializado en abuso narcisista o relaciones tóxicas puede ayudarte a procesar lo que has vivido y darte herramientas para mantenerte firme en tu decisión.

5. Recuerda por qué saliste de la relación. Cuando la nostalgia o la duda te ataquen, haz una lista de todas las razones por las que decidiste alejarte. Leerlas cuando sientas tentación de volver puede darte claridad y fortaleza.