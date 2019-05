¿Qué quieren los hombres en la cama? ¿Es acaso diferente a lo que demandan ellas? ¿Por qué muchos creen que son malos en horizontal? ¿Quizá la culpa no sea de ellos y sí de sus parejas sexuales?

Aunque cada persona es diferente, hay tres pilares que tiene que haber en toda relación sexual, y cuando esto falla los encuentros no fluyen.

Hoy nos detenemos en este trío de ases, que es lo que todo hombre quiere que le hagan en la cama (y, ojo, ellas también):

1) Que les hablen claro

Si el sexo falla no es culpa solo de uno de los miembros de la pareja, sino de los dos. Decir lo que se quiere y cómo se quiere es la regla número uno para disfrutar de un buen rato en la cama.

La mayoría de las personas tienden a sentir vergüenza o apuro a la hora de mostrar sus deseos o de hablar francamente de sexo, y es un error garrafal, pues el otro no es adivino.

Si no te gusta el sexo oral como te lo hace, dilo. Si no llegas al orgasmo con lo que te hace, dilo. Si no te gusta esa postura y prefieres otra, dilo. ¡Habla!

Es tan sencillo como comunicarse. Somos capaces de pedir cualquier favor a nuestra pareja o hacerle la observación más nimia sobre cualquier tema y no nos animamos a hacer lo mismo en temas de dormitorio. Seguro que si tu pareja sabe lo que quieres y cómo lo quieres, se esforzará en dártelo. Sobre todo cuando se trata de los hombres.

2) Ver que ella llega al orgasmo

Del punto uno deriva este segundo. Muchas mujeres no alcanzan el clímax porque no dirigen bien a su pareja, debido a que les da apuro o porque no saben cómo llegan a orgasmo.

No hay nada que le guste más a un hombre que ver cómo su pareja alcanza el final. Sí, lo de antes también está genial, pero ese momento les hace sentir muy bien con su novia/amiga/mujer y con ellos mismos.

"Los hombres se mueven por el ego. Es el juego lo que les excita. Una vez que sepan que ella está pasando un buen rato gracias a sus habilidades en el dormitorio, disfrutarán", revela la sexóloga Amanda Goff en 'Mamamia'.

Los hombres suelen llegar al orgasmo con facilidad, al contrario que ellas. Muchas mujeres no se conocen, y es ahí donde radica el problema esencial. Explica Goff que es sumamente importante que todas las mujeres sepan qué las excita para que puedan dirigir al hombre de manera correcta.

"Si puedes explorar el cuerpo de otra persona, entonces puedes explorar bien el tuyo. Solo tú eres responsable de tu vida sexual. No esperes que él sea un lector de mentes", añade.

3) Afecto y cariño

Hay de todo en la viña del Señor, pero lo cierto es que los hombres también quieren afecto en el dormitorio. Un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Bloomington (Universidad de Indiana) descubrió, tras entrevistar a más de 2.000 personas, que el romance y el afecto son algunas de las conductas sexuales más atractivas, tanto en ellos como en ellas.

El romance y el afecto son algunas de las conductas sexuales más atractivas

Hablamos de besos, caricias y abrazos. Todo ello potencia la conexión, haciendo el encuentro mucho más intenso y fluido que si estos elementos no están presentes.

De hecho, en la misma investigación se descubrió que los hombres disfrutan mucho más del sexo cuando están en una relación de pareja que cuando van de flor en flor.

Pues esto es todo, lector/a. Te deseamos un finde estupendo de mucho sexo y alegría.