Cómo volver a un hombre loco en la cama: dos técnicas 'deluxe' que le encantarán

Es tu aniversario, estás de buenas o has decidido que lo material no siempre es lo que vale para demostrar tu amor. Por eso has decidido que qué mejor que obsequiar a tu hombre con una buena dosis de sexo.

Las experiencias se llevan, y las que son en horizontal llevan todas las de ganar. Por eso, hoy te proponemos dos técnicas muy 'hot' para que dejes a tu pareja exhausta. ¿Lo mejor? Que te devolverá el favor otro día y le verás gozar como nunca.

Sexo oral con 'mix deluxe'

El sexo oral es de lo que más le gusta a los hombres en la cama. De hecho, hay muchos que solo alcanzan el clímax a través de esta práctica que debería considerarse en más ocasiones como un plato único y no como un entrante.

Al respecto, muchos hombres aseguran que disfrutan más con una buena sesión de sexo oral que con la copulación. Así lo determinó una encuesta realizada por el portal británico especializado en salud sexual Superdrug’s Online Doctor, entre 1.100 hombres y mujeres europeos y norteamericanos, llegó a la conclusión de que el 30% de los encuestados elegiría el sexo oral por encima del coito. Ellas, en cambio, prefieren la copulación, pues solo el 11% escogería el cunnilingus –quizá porque hay muchos hombres que no saben hacerlo bien–.

Para que la felación sea exitosa y placentera hay que hacerla bien y tener cuidado con los dientes. Te recomendamos que lo hagas tranquilamente y que te detengas mucho en la cabeza del pene, o el glande, ya que tiene significativamente más nervios que el resto del miembro. Se arrasará si se pasa la lengua por el glande mientras se masturba con la mano el miembro viril y con la otra se tocan los testículos.

[Aquí tienes una guía básica y efectiva de felaciones].

Dejarle a él todo el protagonismo

Muchos hombres cometen el error de intentar complacer demasiado a su pareja en la cama. "El pobre hace todo lo posible por complacerla, o al menos no molestarla. Pero cuanto más lo intenta, más frustrada se siente ella", detalla Stephen Sunder, autor del libro 'Sexual arousal is a particular state of mind and follows its own set of rules', a la revista 'Health'.

El problema principal es que uno se olvida de sí mismo cuando está en la cama con su pareja, a la que cree insatisfecha.

Por eso, si queremos complacer a un varón, debemos dejarle a él todo el protagonismo (por esta vez). "El egoísmo sexual tiende a ser más erótico que la generosidad sexual. Ser un amante generoso no es algo malo, por supuesto. Pero si no está acompañado por un poco de egoísmo, puede ser un problema".

¿Vas a poner en práctica estas cosas?