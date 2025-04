Ghosting en la amistad: así es cómo puedes reaccionar cuando un amigo ‘desaparece’

El ghosting es un término que habitualmente se utiliza cuando hablamos de las relaciones de pareja, pero puede suceder también dentro del contexto de la amistad. El ghosting se refiere a cuando una persona corta toda comunicación de manera repentina y sin dar ninguna explicación. Literalmente, "desaparece como un fantasma"

Las razones por las que una persona puede hacer ghosting a otra pueden variar, pero algunas comunes son por miedo al conflicto o incomodidad al decir que ya no se quiere seguir con esa relación (ya sea de pareja o de amistad); por falta de madurez emocional; por un deseo de evitar una conversación difícil o por un simple desinterés, aunque mal gestionado.

Según explican los expertos de Psicología Online, “el ghosting no siempre es una decisión consciente, sino el resultado de una sobrecarga emocional que lleva a priorizar otros aspectos de la vida. En algunos casos, la persona que se distancia puede no ser consciente del impacto que su ausencia tiene en los demás”.

Quien sufre esta ‘desaparición’ por parte de alguien a quien quiere o aprecia puede sufrir ansiedad por no entender qué ha pasado; sensación de rechazo o culpa y dudas sobre uno mismo o sobre la relación que se ha mantenido con esa persona que de repente de no quiere saber nada más de nosotros.

La amistad es algo que se cultiva, igual que el amor. Foto: Pixabay.

¿Por qué un amigo hace ghosting?

El ghosting se ha vuelto cada vez más común en distintos tipos de relaciones, y las amistades no son la excepción. Aunque normalmente se asocia con relaciones románticas, muchas personas han experimentado la desaparición repentina e inexplicable de un amigo cercano. Esto puede ser confuso, doloroso y desconcertante, sobre todo cuando no hay un conflicto evidente que lo justifique. Pero ¿por qué sucede? Las razones pueden ser muchas y complejas, y casi siempre están relacionadas más con la persona que hace ghosting que con la que lo sufre.

Una de las razones más comunes es que esa persona siempre trata de evitar el conflicto. Algunas personas tienen dificultades para mantener conversaciones difíciles, especialmente cuando se trata de poner límites o expresar descontento. Si un amigo se siente incómodo con algo que hiciste, o percibe que la relación ha cambiado, puede optar por desaparecer en lugar de enfrentar la situación. Para ellos, cortar el contacto es más fácil que lidiar con emociones o explicaciones.

No todas las personas tienen la madurez emocional necesaria para controlar y sobrellevar las complejidades de una amistad duradera. Una amistad implica compromiso, empatía y comunicación, y no todos estamos preparados para eso. Cuando la relación comienza a exigir más de lo emocional, como puede ser un apoyo en momentos difíciles o enfrentarse a diferencias con el amigo, algunas personas simplemente se desconectan.

También a veces los amigos hacen ghosting porque sus prioridades cambian. Puede ser por una nueva pareja, una etapa de vida diferente, trabajo, una mudanza o simplemente porque sienten que ya no hay conexión. En vez de hablarlo o dejar la puerta abierta a una transición más natural, deciden cortar el lazo de manera abrupta.

No siempre el ghosting se da por una falta de cariño o respeto. Algunas personas desaparecen porque están atravesando una crisis personal y no saben cómo pedir ayuda ni cómo mantener sus relaciones. El aislamiento es un mecanismo de defensa. En esos casos, puede sentirse como un abandono, aunque no esté motivado por rechazo sino por incapacidad de enfrentar la conexión.

A veces creemos que una amistad es más profunda o significativa de lo que realmente era para la otra persona. Si una relación está basada en intereses compartidos momentáneos (como trabajo, estudios o salir de fiesta), cuando esos contextos desaparecen, puede que la conexión también lo haga. La otra persona no siente necesidad de continuar o dar explicaciones.

En la era digital, muchas relaciones surgen por redes sociales, lo cual facilita que alguien desaparezca sin enfrentar directamente las consecuencias. Además, la inmediatez y sobreexposición emocional en redes puede provocar que la gente se desconecte de manera más impulsiva.

Cuando una amistad se aleja, trata de quedarte con lo bueno. Foto: Pixabay.

¿Qué hacer si te hace ghosting?

Aquí tienes siete consejos prácticos para poder llevar una situación de este tipo cuando un amigo desaparece de tu vida sin darte ningún tipo de explicación:

1. No te culpes automáticamente. Lo primero es evitar asumir la culpa sin pruebas. Es común pensar: "¿qué he hecho mal?", pero muchas veces el ghosting dice más sobre el otro que sobre ti. Cuestionarte está bien, pero no castigarte por algo que quizás nunca estuvo bajo tu control.

2. Permítete sentir la pérdida. El ghosting duele, incluso si no ha sido una ruptura formal. Reconoce que estás atravesando una pérdida. Permítete estar triste, frustrado o confundido. Las emociones no validadas pueden volverse resentimiento. Nombrar lo que sientes es el primer paso para sanar.

3. Evalúa la relación con honestidad. Después de la parte emocional, es útil hacer una evaluación más objetiva: ¿la relación era equilibrada?, ¿te sentías valorado?, ¿habías notado señales de distancia antes? A veces idealizamos a las personas y cuando se van sin decir nada, el golpe se siente más fuerte de lo necesario.

4. Haz un intento de contacto (si lo sientes necesario). Si necesitas cerrar el ciclo, puedes intentar escribir a esa persona desde un lugar de apertura, no de reclamo. Algo como: “Hola, he notado que nos hemos distanciado y me gustaría entender si ha pasado algo. Te tengo cariño y me gustaría cerrar este capítulo con claridad.” Si responde, genial. Si no, al menos sabes que tú has puesto todo de tu parte.

5. No fuerces el reencuentro. Si el intento de contacto no tiene respuesta o la respuesta es ambigua, lo mejor es soltar. Forzar una conversación o seguir insistiendo solo te desgastará más. El silencio también es una respuesta. A veces, la gente no tiene la capacidad emocional de continuar, y eso no depende de ti.

6. Rodéate de relaciones sanas. En lugar de centrar tu energía en quien se ha marchado sin más, enfócate en los amigos que sí están, que responden, que te hacen sentir bien y valorado. Las relaciones reales se construyen en la reciprocidad y mereces rodearte de personas que quieran compartir contigo de verdad.

7. Refuerza tu amor propio. El ghosting puede hacerte dudar de tu valor, pero no permitas que una ausencia defina tu autoestima. Haz cosas que te nutran emocionalmente: escribe, haz ejercicio, busca actividades que te conecten contigo mismo. La amistad más importante siempre será la que tengas contigo.