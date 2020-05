Por qué hay gente que protesta contra las manifestaciones: un punto de vista psicológico

Las caceroladas a pie de calle y en los balcones en contra del Gobierno están creando un clima social un tanto irrespirable, sobre todo por los radicales de izquierdas que increpan y agreden a estos manifestantes y por los manifestantes que no respetan las medidas de distancia social.

Todo ello está generando un ambiente tenso que hace más sofocante si cabe la convivencia entre todos nosotros. Y en el peor escenario puede desarrollarse una grave crisis social que se sumaría a la sanitaria y económica.

Lamentables imágenes de la extrema izquierda hoy en Madrid 🇪🇸Los cachorros de Iglesias agreden a manifestantes pacíficos en el barrio de MoratalazOs dejamos imágenes del incio de las agresiones 👇🏻 #TribunaJovenpic.twitter.com/hR8HBDCfUS — Tribuna Joven (@joven_tribuna) May 20, 2020

Es sano para una sociedad democrática que existan opiniones diferentes respecto al gobierno y su gestión, y también es saludable que esas críticas se expresen. Sin embargo, el modo en el que se llevan a cabo, tanto por unos (sin respetar medidas de seguridad) como por otros (increpando y agrediendo), no parece ser el mejor camino.

¿Por qué se critica a quienes se manifiestan?

Hoy vamos a abordar el tema de los disturbios en las manifestaciones desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué hay gente que critica a los manifestantes?

"Son vistas como un ataque que despierta la hostilidad de sus espectadores por no respetar las normas sanitarias. Quienes sacrifican sus necesidades individuales de manera provisional por el bien del grupo ven con estupor, enfado e intranquilidad el comportamiento de sus vecinos. Principalmente porque a nadie le gusta sacrificarse el doble para que el de al lado no se sacrifique nada, y porque observar estas manifestaciones genera una gran sensación de indignación que, si no se controla adecuadamente, puede multiplicar la agresividad social y la decisión final de que todos nos entreguemos al caos, es decir, al individualismo", nos cuentan los psicólogos de Ifeel.

La fractura de la cooperación social

Al ser estas manifestaciones conductas de posible riesgo para la salud colectiva, pueden "fracturar enormemente los principios de cooperación social, que son siempre imprescindibles en una crisis como la que vivimos".

Este desencuentro social es –explican los expertos– una consecuencia de tener opiniones muy polarizadas sobre un mismo tema. También de la manera de expresarlas. "Tal y como se está produciendo en España, es muy arriesgado que una gran parte de la población perciba como injustas y reprochables las conductas de otra parte de la población y que, además, perciba que esa manera de actuar perjudica a todos, también a quienes no participan de ello. Es decir, que se perciba la protesta ajena como algo que se impone a otro".

El desencuentro tiene que ver con la "falta de empatía de un sector de la población", es decir, con su incapacidad o su negativa a percibir las necesidades y opiniones del otro, sino sólo las propias, y por tanto, no darles importancia.

Cómo evitar la crisis de convivencia: cinco trucos

Según avancemos en las fases de la desescalada, es posible que aumenten ciertos conflictos “de convivencia” y que son fruto del egoísmo personal, de fanatismos radicales, de la falta de contención a la hora de reincorporarnos a la normalidad y disfrutar de ella.

Toda esta incomodidad requiere ser contrarrestada con ciertas cualidades personales y también habilidades interpersonales, como estas, detalladas por los psicólogos: