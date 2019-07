Estos son los frutos secos que menos engordan (y cuántos puedes comer al día)

Los frutos secos son saludables. Están cargados de nutrientes y antioxidantes, pero siempre nos surge la misma duda cuando estamos tratando de perder peso: ¿engordan o no? ¿Cuántos puedo comer si quiero adelgazar?

No debemos olvidar que lo sano no siempre es 'light', y con los frutos secos ocurre un poco eso: además de ser saludables, están repletos de calorías y grasas. ¿Lo bueno? Que estos alimentos no nos engordan tanto como creemos. No obstante, no todos son iguales: hay algunos que son mejores que otros para adelgazar. Sigue leyendo, que te contamos todo.

Los frutos secos son buenos para adelgazar

Numerosos estudios han descubierto que comer frutos secos no está relacionado con el aumento de peso y que, incluso, puede ayudar a prevenirlo.

Por poner un ejemplo, una investigación analizó las dietas de 8.865 hombres y mujeres durante 28 meses, y halló que aquellos que ingerían dos o más porciones de frutos secos a la semana tenían un riesgo 31% menor de engordar en comparación con aquellos que nunca o raramente los comían.

Otra revisión de 36 estudios concluyó asimismo que el consumo regular de frutos secos no estaba relacionado con el aumento de peso ni con el incremento del IMC (Índice de Masa Corporal). Este otro estudio descubrió lo mismo tras decirles a lo sujetos del experimento que podían comer todos los frutos secos que quisieran, pues no engordó ninguno.

Ojo, también hay otras investigaciones que sí han relacionado el consumo de estos alimentos con el aumento de peso. Hubo personas que engordaron, pero tendió a ser insignificante a largo plazo. De hecho, numerosos estudios han concluido que el consumo regular de frutos secos está asociado con un menor peso corporal.

Por qué no engordan aunque tengan mucha grasa

Como te hemos dicho al inicio del tema, los frutos secos tienen mucha grasa, pero tiene truco, ya que ésta no es absorbida al ciento por ciento por el cuerpo. La fibra que contienen estos alimentos hace que la mayor parte de los mismos pase al intestino sin digerir. Como resultado, algunos de los nutrientes, como la grasa, no se absorberán y se perderán en las heces.

Al respecto, algunos estudios han descubierto que después de comer frutos secos, la cantidad de grasa perdida a través de las heces aumentaba en un 5-20%. Esto sugiere que una buena parte de la grasa de estos frutos ni siquiera es absorbida por el cuerpo.

Ojo, cuanto más mastiquemos los frutos secos más probabilidades tendremos de que el cuerpo absorba toda su grasa y sus calorías.

Los frutos secos que menos engordan

Dicho esto, solo el agua no engorda nada de nada. Si nos hinchamos a frutos secos, acabaremos ganando peso, pues, aunque su consumo no está estrechamente relacionado con la figura, si nos pasamos de calorías lo notaremos en la báscula. Son números, lector.

Por eso, lo ideal es que te tomes un puñadito de frutos secos al día (28 gramos) o, como mucho, dos. Además, es bueno que sepas cuáles son los que menos calorías y grasa tienen:

1) Almendras

Las almendras están en este selecto grupo. Una porción (28 gramos o un puñado pequeño) contiene aproximadamente:

Calorías: 161

161 Grasas: 14 gramos

14 gramos Proteína: 6 gramos

6 gramos Carbohidratos: 6 gramos

6 gramos Fibra: 3.5 gramos

Si estamos a dieta y comemos almendras, podremos perder más peso que si no lo hiciéramos. Además, un puñadito de éstas puede ayudarnos a reducir el aumento de azúcar en sangre.

2) Pistachos

Una porción de pistachos (28 gramos) contiene:

Calorías: 156

156 Grasa: 12,5 gramos

12,5 gramos Proteína: 6 gramos

6 gramos Carbohidratos: 8 gramos

8 gramos Fibra: 3 gramos

Igual que las almendras, los pistachos pueden mejorar el nivel de colesterol y pueden pueden ayudar a reducir el aumento de azúcar en la sangre después de las comidas.

3) Nueces

Las nueces son una excelente fuente de ácido graso omega-3. En una porción (28 gramos) encontramos:

Calorías: 182

182 Grasas: 18 gramos

18 gramos Proteína: 4 gramos

4 gramos Carbohidratos: 4 gramos

4 gramos Fibra: 2 gramos

Varios estudios han descubierto que comer nueces reduce significativamente el colesterol LDL o 'malo' al tiempo que aumenta el bueno.

4) Anacardos

En cuarta posición encontramos los anacardos. Un puñadito tiene:

Calorías: 155

155 Grasa: 12 gramos

12 gramos Proteína: 5 gramos

5 gramos Carbohidratos: 9 gramos

9 gramos Fibra: 1 gramo

Los anacardos, además de buenos para la figura, son excelentes para reducir la presión arterial alta y aumentar el colesterol bueno.

Y esto es todo , lector. Como ves, un puñadito de frutos secos tiene, de media, unas 150 calorías, por lo que si consumes esta cantidad al día es muy (¡muy!) difícil que engordes ni un gramo. La clave, como en casi todo en la vida, está en el equilibrio.

Nosotros te recomendamos que no te sientes delante de una bolsa grande de frutos secos, pues al final te la acabarás enterita. Lo suyo es que te apartes un puñado y te lo comas tranquilamente, a media mañana o media tarde.

¿Eres muy fan de los frutos secos? ¿Sabías ya todo esto?