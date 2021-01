Las frutas y verduras que menos hidratos (azúcar) contienen: no todas son iguales

No hay ninguna fruta ni verdura mala para la salud, pero hay algunas que son mejores que otras para adelgazar. Aunque es cierto que la mayoría contiene mucha fructosa (azúcar), y esto no es recomendable si lo que queremos es perder peso, pero no todas son iguales.

Muchas personas que siguen dietas bajas en hidratos de carbono cometen el error de no consumir apenas nada de fruta y verdura, cuando son alimentos esenciales para prevenir enfermedades y para el buen funcionamiento del organismo.

Además, como todo en la vida, sólo es necesario elegir bien, pues hay algunos tipos que no tienen apenas carbohidratos, esto es, azúcar.

Las mejores frutas bajas en hidratos de carbono

La fruta suele tener un contenido relevante de de carbohidratos debido a los azúcares naturales que contiene (glucosa, frucosa y sacarosa). Muchas personas dejan de consumir frutas cuando están a dieta por miedo a engordar o a no adelgazar lo suficientemente rápido.

Sin embargo, y a no ser que el médico nos diga lo contrario, podemos seguir comiendo estos alimentos, y mejor aún si elegimos aquellas piezas que tienen menos hidratos, como estas:

Sandía : muy bajo nivel de hidratos y rica en vitamina A.

: muy bajo nivel de hidratos y rica en vitamina A. Fresas y frambuesas : excelente fuente de antioxidantes, potasio y vitamina C, entre muchos otros nutrientes.

: excelente fuente de antioxidantes, potasio y vitamina C, entre muchos otros nutrientes. Melón : muy bajo en fructosa y rico en agua, lo que aumenta la saciedad.

: muy bajo en fructosa y rico en agua, lo que aumenta la saciedad. Aguacates : poquísimos hidratos y muchas grasas monoinsaturadas saludables.

: poquísimos hidratos y muchas grasas monoinsaturadas saludables. Melocotón: sólo 8 gramos de hidratos por 100 gramos.

Si lo que buscas es perder grasa y no tanto limitar los hidratos de carbono, has de añadir a la lista el pomelo, ya que es la fruta que más contribuye a hacerte perder grasa. Así lo han demostrado numerosos estudios, como este. Esta investigación apuntó así a que existe un vínculo fisiológico entre el pomelo y la insulina, y que esto afecta al peso corporal. Los expertos creen que las propiedades químicas del pomelo reducen el nivel de insulina de quien lo consume, estimulando así a la pérdida de peso.

Si quieres comer pomelo para adelgazar, o ideal es tomarlo antes de las comidas o durante, durante, mínimo, seis semanas.

Las mejores verduras bajas en hidratos

Las verduras tienen menos mala reputación que las frutas cuando se trata de carbohidratos. Por lo general, contienen menos azúcar y, por lo tanto, menos hidratos que las frutas.

Las verduras, estemos o no a dieta, son una fuente importante de nutrición, ya que contienen mucha fibra y una variedad de compuestos saludables, incluidos fitoquímicos, vitaminas y minerales.

En general, cuanto mayor es el agua en una verdura, menor es el contenido de carbohidratos que tiene por porción. Estas son las mejores opciones si queremos limitar el consumo de hidratos de carbono:

Pepinos .

. Lechuga (sobre todo la iceberg).

(sobre todo la iceberg). Apio.

Champiñones.

Espinacas.

Acelgas .

. Brócoli.

Calabacín .

. Coliflor.

Espárragos .

. Rúcula.

Tomates.

De todas estas verduras, mención especial a los pepinos, la lechuga, el apio, el brócoli y el calabacín, ya que además de ser bajos en hidratos de carbono tienen calorías negativas, es decir, que queman más energía durante su digestión de la que contienen.

Las dietas cetogénicas, enemigas de los hidratos

La mayoría de personas que limita el consumo de hidratos de carbono siguen alguna dieta cetogénica (o Keto o Dukan etc.), que es aquella baja en carbohidratos y alta en grasas, que provoca que el cuerpo entre en un estado conocido como "cetosis", por el cual las reservas de grasa son convertidas en cetonas, que alimentan los músculos y el cerebro en lugar de los hidratos. ¿El resultado? Una mayor quema de grasa y una pérdida de peso relativamente rápida en comparación con un régimen tradicional.

Estos regímenes, aunque ayudan a adelgazar rápido, excluyen muchos alimentos, como aquellos que contienen hidratos, como la fruta, el pan, la pasta, el arroz y las patatas. Además de lo obvio (bollería, helados, refrescos, gominolas, alcohol...).

Estas restricciones hacen que las dietas cetogénicas no sean para todo el mundo y que tampoco sean recomendadas por la mayoría de especialistas.

El profesor Thomas Seyfried, de la Universidad de Boston, advierte de que "si se realiza de forma errónea, puede modificar los parámetros de lípidos en la sangre, lo que podría poner en peligro la salud". No obstante, hay otros profesionales, como la nutricionista Susie Burrell, que la defienden: "No hay pruebas que demuestren que las dietas keto son perjudiciales". No obstante, asegura que "si no estás preparado para dejar de comer cereales, pan u hortalizas durante un tiempo, esta dieta no es para ti".

Como siempre te decimos, lector, lo mejor es consultar a un nutricionista o especialista y salir de dudas para ver qué es lo mejor para tu caso concreto.