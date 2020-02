La mejor fruta para tomar en la cena: te hace perder peso y dormir mejor por la noche

Si últimamente no duermes bien y además, como casi todos los españoles, quieres perder unos kilos, lo que debes vigilar son sobre todo las cenas.

Para acabar con el insomnio y adelgazar hay que ser consciente de lo que comemos a lo largo del día, y sobre todo a partir de las 18 horas, ya que es cuando el metabolismo comienza a ralentizarse. La última comida del día es esencial, ya que si ingieres demasiados hidratos de carbono tu nivel de azúcar en sangre puede desentabilizarse a media noche, despertándote y haciéndote engordar.

Aunque lo ideal es cenar proteínas y grasas saludables, hay muchas personas que no pueden irse a la cama sin tomar fruta. Y a pesar de que es un alimento muy sano y cargado de vitaminas y nutrientes, contiene fructosa, esto es, azúcar. Esto hace que lo ideal no sea comerla por la noche para cenar.

No obstante, no todas las frutas son iguales, y hay algunas mejores y peores para tomar a última hora del día. Y hay una, en especial, que es mejor que el resto para esta ocasión. Además ahora está de temporada, por lo que no te será difícil encontrarla y a buen precio.

La mejor fruta para comer en la cena

La mejor fruta que puedes tomar cuando cae el sol es la manzana. Su bajo índice calórico (116 calorías por pieza), su gran cantidad de fibra (5,4 gramos por unidad) y su elevado poder saciante hacen de esta fruta la opción más idónea para comer en las cenas.

Los estudios científicos han demostrado que las manzanas, además, son buenas para perder peso. En esta investigación se comprobó que aquellos que comieron esta fruta adelgazaron más que los que no lo hicieron.

Además, otra revisión realizada entre más de 124.000 personas determinó que aquellas que ingerían manzanas a diario perdieron un promedio de medio kilo más, en un periodo de cuatro años, que los que no lo hicieron.

Este alimento, al no ser cítrico ni tener demasiados hidratos, es recomedable para tomar a última hora.

Manzanas sí, pero sin pelarlas

Las manzanas son buenas para tomar a cualquier hora del día, pero eso sí, hay que comerlas sin pelar, preferiblemente.

La piel contiene un 11% más de fibra que su interior, así como un 300% más de vitamina K, un 140% más de vitamina A, un 115% más de vitamina C, y un largo etcétera.

Además, el exterior de las manzanas está enriquecido con quercetina y triterpenoides, nutrientes que ayudan a combatir el cáncer.

Las frutas que debes evitar por la noche

Por la noche debes evitar comer frutas ácidas como las naranjas, las mandarinas, las uvas, la piña, las ciruelas o los arándanos, ya que impedirán que concilies el sueño y te pueden provocar acidez estomacal.

Tampoco es recomendable cenar kiwi, plátano, fresas, frambuesas o mango, ya que contienen mucha fructosa, lo que tu cuerpo convertirá en azúcar y, al no gastarla porque es de noche, se transformará en grasa.

Y esto es todo, lector. Si la manzana no te agrada mucho, el melón también es bueno para la cena. ¿Eres muy de cenar frutas?