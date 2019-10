Exquisiteces cotidianas: date un homenaje gastronómico sin descalabrar tu presupuesto

Afortunadamente vivimos en un país donde las materias primas destacan por su variedad y calidad. Nada que ver con otras naciones europeas cuya despensa es exigua y plana.

España es un gran mosaico de productos que se complementan o diferencian y que recorren todo el arco alimentario: desde pescados y mariscos a carnes, de verduras a frutas, de legumbres a frutos secos… Un largo etcétera de materias primas entre las que hay para elegir y que pueden darnos grandes alegrías gastronómicas.

Porque, más allá de la trufa blanca de Alba, el caviar o el champagne, hay ciertos alimentos que en su misma sencillez son auténticas delicias. Y no descalabran nuestro presupuesto. Aquí te traemos, en Vozpópuli, tres de ellos.

El melocotón de Calanda

Considerado el mejor del mundo, se cultiva en el el Bajo Aragón y tiene en al principio del otoño su único momento óptimo de consumo. Un melocotón tardío (Prunus pérsica) que dura hasta finales de este mes, con Denominación de Origen Protegida (DOP) y que, cultivado siguiendo técnicas artesanas, se recoge enseptiembre. En meses anteriores todo lo que se ofrezca como “Calanda” no es auténtico. Precisamente para evitar fraudes y defender su alta calidad se diferencian por llevar una pequeña pegatina adherida.

Su método de cultivo se basa en dos singulares técnicas: se elimina el 70% del fruto para asegurarse un melocotón grande, aromático, carnoso y con más sabor; igualmente, se embolsan manualmente cuando faltan dos meses para su recolección para protegerlo de plagas y los productos fitosanitarios.

Conservas ‘milesimadas’

No, no se trata de ningún vino exquisito aunque sí sean ‘milesimés’ o ‘de añada’. Las humildes sardinas en conserva también se afinan- como los buenos tintos- si se conservan más tiempo en la lata (siempre dentro de la fecha de consumo preferente). Aunque no es tan fácil como parece y no basta con almacenarlas en la despensa durante largo tiempo.

Su etiqueta 'vintage' recuerda a aquellas latas que se exponían en las antiguas tiendas de ultramarinos y que pueden ser el perfecto regalo para coleccionistas gourmets

En países como Francia o Portugal son un bien cotizado hace tiempo aunque aquí no esté tan extendido y se pagan grandes sumas por ellas. Como primer requisito, las sardinas deben ser de una calidad excepcional y, en segundo lugar, el aceite debe ser de oliva. Son las sardinas ‘de añada’ de las que hay muy pocos elaboradores.

Uno de ellos, es la familia Lafuente, con una tradición conservera en Vilanova de Arousa de más de 100 años. Seleccionadas y envasadas artesanalmente en aceite de oliva, son capturadas cuando están en sazón. Bajo la marca Paco Lafuente, el PVP orientativo es de 3,60 € la lata de 2014 de sardinas; también envasan por el mismo método las sardinillas (de 22 a 24 piezas, 5,75 €). Un tesoro organoléptico.

Aceite de oliva virgen extra ‘I Vuelta al Mundo’

La multi-premiada empresa olivarera Castillo de Canena (Jaén) ha lanzado al mercado un aceite muy especial que conmemora la gran hazaña de Fernando de Magallanes, el descubridor portugués al servicio de la corona española, que dio la ‘Primera Vuelta al Mundo’ de la historia y que ahora celebra sus Quinto Centenario.

Un gran homenaje en una edición especial limitada del aceite de oliva virgen extra (AOVE) que rinde tributo también a la Ruta de las Especias que buscaba originalmente Magallanes. Se trata de un monovarietal de aceituna arbequinainfusionado con nuez moscada, clavo y pimienta negra. Este nuevo aceite forma parte de la colección de aceites ‘Arbequina& World’, infusionados en otras especias, desde semilas de cilantro a vainilla o alcaravea.