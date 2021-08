En más de una ocasión hemos intentado perder peso pero vemos que no podemos parar de comer o que no seguimos las pautas marcadas. Si no nos ha sucedido a nosotros, seguro que conocemos algún caso de cerca. ¿Cómo es posible que no pueda controlarse? ¿Tan difícil es seguir una dieta o unas restricciones alimentarias? ¿Por qué no soy capaz de hacerlo solo?

Para mucha gente el mero hecho de controlar lo que ingieren es un suplicio. Es entonces cuando aparecen problemas derivados que pueden desembocar en trastornos de la conducta alimentaria más graves. Muchos individuos no saben qué les ocurre y por qué no tienen autocontrol. Otros hablan de ansiedad por la comida.

Cuando la situación nos desborda y vemos que no podemos perder peso por nosotros mismos, es hora de echar mano de expertos. Puede ser un nutricionista, un entrenador personal o incluso un psicólogo.

La comida está estrechamente ligada con las emociones. Muchísimas personas la utilizan como vía de escape en casos de ansiedad o estrés. Las dietas muy restrictivas tampoco ayudan, pues desestabilizan tanto al individuo que acaba comiendo sin control.

Por eso cada vez hay más personas que recurren a expertos para lograr perder peso. Pedir ayuda a profesionales es sumamente recomendable cuando la situación se nos va de las manos y vemos que por nosotros solos no podemos enderezarla. Un nutricionista o un psicólogo nos ayudarán a descubrir por qué no somos capaces de llevar una dieta a cabo y por qué tenemos esa relación tan insana con la comida, si la hubiera.

"Cuando se trata de perder peso, muchas personas saben que deben concentrarse en comer menos y hacer más ejercicio. Pero un aspecto importante del control de peso implica comprender y controlar los pensamientos y comportamientos que pueden interferir con la misma pérdida de peso", aseguran desde la Asociación Americana de Psicología (APA, en sus siglas en inglés).

"Los psicólogos son expertos en ayudar a las personas a realizar cambios de comportamiento y estilo de vida que ayuden a controlar o perder peso. Pueden trabajar con individuos y familias de forma independiente en su práctica privada o como parte de un equipo de atención médica, a menudo en un entorno donde la salud mental y los servicios médicos están integrados", añaden.

"Las personas que buscan ayuda de psicólogos varían en edad desde niños hasta adultos. Incluyen a aquellos que simplemente luchan por controlar su peso, así como a personas cuyos problemas de peso están relacionados con enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedades cardíacas u otras afecciones como la depresión, la ansiedad o los trastornos alimentarios", apunta la APA.

Descubrir qué sucede para atajar el problema y ser más feliz

Pedir ayuda no es fácil, sobre todo en lo que se refiere a salud mental. A todos se nos rompe la nevera y en seguida llamamos al técnico. Pero no hacemos lo mismo cuando tenemos un problema interior que escapa de nuestro control. Erróneamente, la salud mental y sus derivados se sigue viendo como una debilidad, cuando es de lo más normal, el problema es que sigue siendo tabú.

Acudir a un experto será crucial para no sólo para perder peso si no podemos por nosotros mismos, sino también para conocernos mejor y ser, en definitiva, más felices. Un psicólogo o nutricionista te preguntará sobre tus hábitos y actitudes hacia la comida, la alimentación, la pérdida de peso y la imagen corporal que tienes y deseas.

Uno debe acudir a un experto cuando tiene ansiedad o adicción por la comida, cuando siente fracaso al no cumplir con la dieta establecida, cuando no puede controlar lo que come o cuando utiliza los alimentos como vía de escape a otros problemas, entre otras cosas.

"Este tipo de comportamientos a menudo sabotean los esfuerzos para perder peso. Los psicólogos hablan con los pacientes e identifican los factores desencadenantes que impulsan al paciente a tomar decisiones no saludables. Un psicólogo también puede evaluar a un paciente por ansiedad, depresión y trastornos de la alimentación, como atracones", afirman desde la APA.

Emociones y comida

"Cuando la relación con la comida no se explora y se actúa de forma mecánica, no somos conscientes de cómo influyen tus emociones en la forma de comer y el tipo de alimentos que se ingieren", asegura a Vozpópuli Teresa Salinas, coach nutricional y licenciada en tecnología en alimentos, de la plataforma online Código saludable.

"Hay personas que asocian un momento de estrés, ansiedad o preocupación con la comida, y les calma tomar algo que generalmente tiende a ser alimentos poco saludables. De esta manera se satisface al paladar y a la mente que busca un placer inmediato y la tendencia es hacia alimentos que generan adicción como algo dulce, patatas fritas, una copa de vino, un refresco… te calma ese malestar emocional de manera muy efímera y en pocos minutos vuelves a sentirte igual o peor si aparece la culpa por la ingesta realizada", añade.

Por eso, la experta en nutrición es clara y respalda lo añadido por la APA: "Es necesario encontrar la razón por la que se actúa de esta manera para poder modificarlo, por eso recomiendo partir de la misma base; trabajar el cuerpo de forma integral, somos lo que comemos pero también lo que pensamos y sentimos y no podemos desvincular el acto de comer, del pensamiento o emoción que te lleva a esa acción".

El camino es difícil pero, al final, merece la pena si nuestra relación con la comida no es sana. "Es un proceso de autoconocimiento, primero tomar consciencia y detectar que conductas son las que te limitan a cambiar de hábitos y a partir de ahí trabajar conscientemente en el cambio, pero es necesario entender por qué ocurre", finaliza, con acierto, Salinas.

