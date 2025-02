El éxito de la belleza japonesa en España: del spa capilar viral a la cosmética más buscada

¿Cuál es el secreto de la belleza japonesa? ¿Por qué utilizamos cada vez más técnicas de Japón en España? En los últimos años, los trucos de los nipones para tener una piel perfecta acaparan la atención en todo el mundo, pendiente tanto de sus cosméticos como de sus hábitos y rutinas. Ese interés también ha llegado a nuestro país, donde ya se pueden encontrar tanto centros especializados en tratamientos como tiendas con lo mejor de la cosmética japonesa.

El spa capilar japonés que triunfa en redes

Ha pasado de ser una tendencia viral en redes sociales como Instagram o TikTok a contar con 18 centros por todo el país. Se trata del primer spa capilar urbano en España especializado en tratamientos inspirados en la cultura japonesa. La idea de ‘Japanese Head Spa’, el nombre de la marca, nació por la propia experiencia en el sector de la belleza de la CEO, Aida García, por sus viajes alrededor del mundo y su estudio de las tendencias en redes.



“Vi esta técnica en una feria de Miami y en vídeos de TikTok, especialmente en cuentas de Arabia Saudí, mucha gente comentaba cuándo llegaría eso mismo a España y ahí vi la oportunidad", ha indicado. Se trata de una técnica que combina belleza y salud en un tratamiento que empieza con un masaje relajante que va desde el cráneo hasta el busto para estimular la circulación y relajar los músculos. Favorece así la regeneración capilar además de proporcionar un momento relajante para salir del estrés cotidiano.



Sala de uno de los centros del ‘Japanese Head Spa’



Este peculiar spa se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales lo que ha hecho que el público objetivo al que va dirigido sea muy amplio. “Realmente nos visita todo tipo de gente: mujeres y hombres adultos, padres con sus hijos pequeños, jóvenes de 20 a 30 años... En un largo plazo nos gustaría un público maduro con un nivel de adquisición”, señala la CEO de la marca.

Claves del éxito

"Hemos adaptado un tratamiento de bienestar que combina masajes capilares con utensilios de madera de pino, un masaje craneal y un lifting facial japonés. Es ideal para combatir el estrés y promover la relajación, algo que el público español demanda mucho", asegura Aida García. Pero sin duda, la estrella de 'Japanese Head Spa' son sus chorros de agua, un instrumento que forma parte del tratamiento y que ha atraído la atención de todo el mundo, empezando por las influencers de TikTok hasta viralizarse.

Primera y única tienda de cosmética japonesa

La cosmética japonesa ha venido a España para quedarse. En Madrid se encuentra la primera y, de momento, única tienda en España con este tipo de cosmética. Detrás de TSUKI Japanese Cosmetics está Edurne Arraiza Santillán, natural de Vitoria, que desde siempre ha estado muy involucrada en el mundo ‘beauty’. Este negocio ha sido su trampolín para poder dedicarse a lo que siempre le ha gustado.



Tienda TSUKI Japanese Cosmetics



La apertura oficial de esta tienda, ubicada en el Barrio de Las Letras (Madrid) fue en octubre de 2023 y según Arraiza este es el motivo por el que ha tardado tanto en llegar a nuestro país. “El japonés es una persona que realiza todas las cosas de su vida de la forma más perfecta posible, no hay medias tintas, o perfecto o nada. Pero a su vez no sabe venderse, son tan correctos que su estrategia comercial peca de muy poco agresiva y por lo tanto otras potencias (Corea, China…) les comen el terreno”.



Es por esta razón, por lo que la experta considera que aunque sus productos son mucho mejores que los del resto no llegan hasta donde deberían. De hecho, Edurne considera que si hay una palabra que define la cosmética japonesa es calidad aunque también se puede hablar de minimalismo. “Es una cosmética de alta calidad ya que une la tradición con la vanguardia de los laboratorios cosméticos japoneses. Una simbiosis que consigue realizar productos cosméticos increíbles".



Cuando hablamos de cosmética asiática debemos ser conscientes de que muchos ingredientes son comunes en las diferentes cosméticas, pero que las composiciones tengan ingredientes iguales o similares no quiere decir que los productos sean de la misma calidad. “La cosmética japonesa busca la belleza en el interior, sanando por dentro conseguiremos estar más guapas por fuera y durante mucho más tiempo. Otras cosméticas asiáticas buscan resultados a corto plazo o productos milagro”, asegura la experta.

Masajes japoneses

No podemos hablar de Japón y no mencionar sus famosos masajes. Muchos centros de estética en España ofrecen, entre sus servicios, los conocidos como masajes Kobido, un término que se emplea en Europa como sinónimo de masaje facial japonés. Pero no se usa de forma correcta, ya que se trata de una marca registrada y que solo los facialistas que tiene el certificado oficial pueden realizarlos, bajo ese término. En España, tan solo cinco personas tienen el título oficial, como contamos en Vozpópuli.



Imagen de un masaje Kobido



Sin embargo, al margen de los masajes Kobido, muchos masajistas ofrecen tratamientos de estilo japonés. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Abascal Orozco, terapeuta facial, que actualmente se encuentra trabaja en el centro 'Irene Domenech', en Rivas Vaciamadrid (Madrid). “Estos masajes se lo pueden realizar tanto hombres como mujeres y realmente se puede realizar a cualquier edad, aunque recomendamos que sea a partir de los 25 años, que es cuando comienza la preocupación por la piel”, explica a Vozpópuli.

¿Cuáles son sus beneficios?