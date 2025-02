Estas son las patatas fritas de bolsa que provocan un menor pico de azúcar en sangre

Jessie Inchauspé, influencer conocida como 'La Diosa de la Glucosa', es una bioquímica francesa, autora de bestsellers del NYT y activista. Cuenta con más de 5 millones de seguidores en redes sociales como Instagram y se ha convertido en una referencia en temas de salud relacionados con el azúcar en sangre.

En uno de sus vídeos más recientes, la influencer habla sobre el truco de las patatas fritas de bolsa y el azúcar en sangre. En este truco utiliza dos bolsas de patatas fritas: una normal y otra con sal y vinagre. La influencer comienza hablando sobre la falsa creencia que tenemos con las patatas fritas de bolsa de vinagre.

"Estas patatas fritas con vinagre no son lo que piensas. Podría pensarse que las patatas fritas con sal y vinagre provocan un menor pico de glucosa que las normales, pero si se observan los ingredientes de las patatas fritas con sal y vinagre (patatas, aceites vegetales, maíz, girasol, colza en pesos variables, aroma, almidón de maíz, sal, reguladores de la acidez, ácido cítrico, ácido de manzana, cloruro potásico, extracto de levadura) se verá que no contienen vinagre", argumenta Jessie. Esto seguro que te suena: las patatas de jamón no llevan jamón, las patatas de queso llevan queso...

La hipótesis de la experta

"Entonces, ¿qué ocurre? Mi hipótesis es que hay ingredientes cítricos como se ve aquí. El ácido cítrico se encuentra en el limón y también reduce el pico de glucosa de una comida, aunque lo hace en mucha menor medida que el vinagre o que el ácido acético del vinagre. Y los fabricantes suelen utilizar ácido cítrico en este tipo de productos porque utilizar el acético del vinagre no funcionaría muy bien. Es muy volátil. Así que sí interesante resultado aquí", termina la influencer en su post en Instagram.