Españoles en el extranjero: ¿quién paga los gastos de repatriación por el coronavirus?

Palmira Chavero es española residente en Ecuador desde hace unos años. Hace un mes salió de Quito rumbo a San Diego, donde iba a hacer una estancia de investigación en la Universidad de California San Diego. “Pero ante el anuncio de Ecuador del cierre de fronteras, decido adelantar mi vuelo para regresar el domingo 15 de marzo en el primer vuelo disponible. Volaba con United Airlines y para este cambio tuve que abonar casi 1.000 dólares que ya he reclamado a la compañía”, explica por correo electrónico. Como ya estaban cancelando algunos vuelos, la compañía cambió su itinerario: volarían desde San Diego a Houston, Bogotá y finalmente, Quito. “Cuando iba a embarcar en Houston para ir hacia Bogotá, la compañía nos anuncia que Colombia acaba de prohibir el ingreso de extranjeros al país, con aplicación inmediata y que la medida afectaba también a pasajeros en tránsito. United no nos dejó embarcar y cientos de personas quedamos bloqueados. Logré tomar un vuelo para regresar a San Diego donde tengo residencia hasta el 27 de marzo”, nos cuenta.

Y allí sigue: “En cuanto se abra la frontera, me toca comprar otro vuelo, ya sería el tercero para el mismo trayecto, para poder llegar a Quito. Hay gente que por modificación del vuelo le han llegado a cobrar hasta 2.000 dólares en el trayecto Quito-Madrid”, comenta.

Si esta situación te pilla queriendo regresar a España o a otro país en el que seas residente, ¿quién cubre esos gastos de cancelación y modificación de vuelos? ¿A quién puedes reclamar? Esto es lo que nos dicen al respecto los expertos de reclamador.es: “Recomendamos que los afectados se pongan en contacto con el consulado o embajada del lugar donde se encuentren. Ellos son los encargados de gestionar la repatriación”. En este link puedes consultar los teléfonos de los distintos consulados en el extranjero.

Los residentes pueden regresar aunque se cierren fronteras

Parece claro quién es la primera institución a contactar, pero, ¿quién cubre los gastos de avión? “Los gastos del vuelo de repatriación los asumirá el Gobierno, de ahí que se estén esperando a completar los aviones para poder traerlos de vuelta a España”, confirman los abogados.

Hay que aclarar que, aunque se cierren fronteras, terrestres o aéreas, los residentes españoles podrán seguir ingresando en el país, según se comunicó en Exteriores.

Pero, ¿qué pasa con esos gastos por cambio de billete y que ascienden, en muchos casos, a miles de euros por un solo trayecto? “Estamos ante una situación excepcional no vivida hasta el momento, por lo que recomendamos a los españoles que se encuentren fuera de territorio español que consulten con la embajada o el consulado para valorar las opciones que tienen disponibles. No obstante, si cuentan con un seguro de viaje que dé opción a cubrir esos gastos, igualmente aconsejamos que contacten con ellos para valorar todas las opciones posibles. En el caso de los vuelos que se han cancelado, el dinero del billete se puede reclamar. En estos casos recomendamos que, si no se produce cancelación, hablen en primer lugar con la aerolínea para ver posibilidad de cambio sin coste. Si la aerolínea se niega a hacerlo, recomendamos hablar con la embajada para ver las posibles opciones de repatriación”, finalizan los abogados.