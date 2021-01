Nueve errores que boicotean tu pérdida de peso (y no tienen que ver con la comida)

Con el año nuevo, muchos se animan a iniciar una dieta. El éxito depende de muchos factores, desde lo nutricional y el plano físico hasta aspectos que tienen que ver puramente con la psicología.

Hoy repasamos aquellos errores que a veces cometemos al intentar cuidarnos o adelgazar y que tienen que ver con la cabeza, la mente, los pensamientos... y no con la comida en sí.

1) No te pones motivaciones realistas

Una motivación adecuada no se reduce a “quiero hacer dieta porque quiero tener un cuerpo diferente”, eso es obvio, sino que se trata más bien de que pienses por qué para ti es importante en este momento tener un cuerpo diferente. A partir de aquí, fíjate unas expectativas realistas. ¿Cuánto confías en lograr tu objetivo y cómo de realista es?

Además, a la hora de plantearse qué dieta queremos hacer es imprescindible que haya una armonía suficiente entre las motivaciones, las conductas, las expectativas/metas e incluso las fantasías legítimas que la persona maneja a la hora de iniciar una dieta, sobre todo si esta es muy estricta o exigente. De lo contrario, el proceso de la dieta será mucho más duro y, probablemente, al final lo que se obtendrá será un resultado decepcionante.

2) No eres crítico con tu imagen

Párate a pensar detenidamente qué imagen tienes de tu físico y en virtud de qué parámetros la estás evaluando. Muchas veces conformamos nuestra autoimagen a través de lo que nos dice la gente o nos comparamos con referentes que no siempre nos dejan en un buen lugar. Nuestra naturaleza social hace que construir nuestra imagen con mensajes externos sea inevitable.

"No obstante, debemos cultivar un cierto sentido crítico y no dar por buenas todas las críticas externas porque a menudo son injustificados o muy relativas. Debemos compararnos con personas asimilables a nosotros, no únicamente con referentes de físicos inalcanzables que siempre van a suponer una exigencia excesiva", aseguran a Vozpópuli los psicólogos de la app ifeel.

3) Magnificas la importancia del peso

Un error que se comete mucho es basar la autoestima en el peso. "Nuestra identidad se compone de muchas facetas, tanto en referencia a nuestro físico como a nuestra personalidad o manera de ser. Esto quiere decir que tenemos muchos rasgos o características positivos que pueden alimentar nuestro autoestima aunque algunos aspectos de nuestro físico no acaben de convencernos. Puede que tu peso no sea el adecuado, pero fíjate también en cómo son tus ojos, sonrisa, pelo, piel, voz, manos, etc. Y pon atención también a tus otras cualidades: inteligencia, sentido del humor, sabiduría, talento...", advierten los expertos.

4) No estás concienciado

Lo de “querer es poder” no es verdad al ciento por cierto, pero sí es un componente importante: cuando seguimos una dieta, es importante que nos conectemos con el deseo de conseguir ese objetivo, con el hecho de que “queremos” lograrlo, para así poder sobrellevar mejor el esfuerzo. Y para ello hay que ponerlo en práctica un día tras otro.

5) Eres demasiado impaciente

La constancia es la capacidad para ejecutar una misma conducta de manera continuada en el tiempo sin interrupciones significativas. Por ejemplo, comer de una determinada manera, diferente a la que tendríamos habitualmente si no nos hubiéramos propuesto hacer dieta. La constancia puede ser más o menos férrea, dependiendo de las circunstancias externas y también de la intensidad que seamos capaces de imprimir a nuestro objetivo. No hay prisa para lograr tus objetivos. Lo importante es llegar, como dicen los de la DGT, lector.

6) No te planificas bien

Debes elegir bien el momento para iniciar la dieta y la intensidad con que la llevarás a cabo en cada fase, "potenciar aquello que te facilita cumplir tus objetivos e intentar minimizar todo aquello que te aleja de ellos, recordando siempre que esta dieta la haces porque para ti es importante".

7) Eres muy derrotista

Es importante que recuerdes que te estás sacrificando (es decir, estás esforzándote por renunciar a ciertas cosas) con el objetivo de, más adelante, tener un cuerpo que te guste más. No es un sacrificio porque sí ni una mera mortificación, sino una inversión en tu bienestar. Si tu sacrificio es en balde entonces hay que plantearse qué está fallando.

8) No te habitúas a las nuevas rutinas

Has de aceptar el cambio de estilo de vida. "Si nos proponemos hacer dieta, especialmente una dieta más bien exigente, tenemos que tener claro que hay ciertas cosas que tienen que cambiar y que algunas de ellas nos van a dar donde más nos duele, porque el placer y las rutinas que nos resultan más cómodas a veces están reñidos -aunque sea provisionalmente- con un cambio significativo en nuestro físico", detallan los psicólogos.

9) Sigues pensando en los alimentos como algo compensatorio

Mucha gente tiende a obsesionarse con la comida porque la utiliza de modo compensatorio. Entonces, al verse privada de ciertos alimentos, le entra ansiedad y mal rollo. Por ejemplo, si utilizabas la comida para relajarte tendrás que buscar relax de otra manera, si calmas tu ansiedad o tu estrés alimentándote, a partir de ahora deberás buscar otras fórmulas… Y todo ello, sin duda, te vendrá bien a la larga.

¿Te has sentido identificado con alguno de los puntos?