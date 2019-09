Entrevistas de trabajo: las ocho 'preguntas trampa' más comunes y cómo responderlas

Septiembre es el mes de comenzar de nuevo, de dejar lo viejo, de acabar con tu pareja si no estás a gusto y de buscar nuevas oportunidades laborales. Si eres como el común de los mortales, querrás mejorar en tu trabajo, y si no es posible hacerlo en tu empresa hay que buscarse las habichuelas fuera.

Lo mejor, como todo en la vida, es conseguir un nuevo trabajo por medio de algún contacto directo, pero si no te es posible deberás pasar alguna que otra ronda de entrevistas con varios jefes y encargados de recursos humanos.

Para que respondas adecuadamente a las cuestiones y evitar que los nervios te traicionen, es importante que sepas cuáles son las preguntas más comunes y cuáles son las respuestas adecuadas que debes dar.

Las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo

No se trata de que memorices lo que vas a contestar, ya que se te vería falso y eso no gusta. El objetivo es que ninguna de las cuestiones que te hagan en la reunión te pille de nuevas y que no respondas mal ninguna de ellas.

Algunas parecen trampa, y lo son. No es necesario que mientas pero tampoco que seas cien por cien sincero. El secreto es que contestes lo que ellos quieren escuchar. Atento:

1) Háblame de ti

Lo que quieren saber : cuando el entrevistador te dice que le cuentes de ti lo que quiere saber es por qué eres un candidato adecuado para el trabajo.

: cuando el entrevistador te dice que le cuentes de ti lo que quiere saber es por qué eres un candidato adecuado para el trabajo. Lo que tienes que responder: intenta dar muy poca información personal. Puedes empezar compartiendo algunos de tus intereses personales y experiencias que estén estrechamente relacionadas con el trabajo, como tu hobby, de dónde eres, etc. También puedes añadir alguna nota graciosa, pero sin pasarte.

2) ¿Por qué deberíamos contratarte?

Lo que quieren saber : si eres el adecuado para el puesto, si tienes los suficientes conocimientos y experiencia para el trabajo.

: si eres el adecuado para el puesto, si tienes los suficientes conocimientos y experiencia para el trabajo. Lo que tienes que responder: debes explicar por qué debes ser contratado. Convierte tu respuesta en un argumento de venta seguro, conciso y centrado que explique lo que tienes para ofrecer y por qué eres ideal para ese trabajo.

3) ¿Cuál es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad?

Lo que quieren saber : siempre suelen hacen esta pregunta para determinar si tu personalidad encaja en la empresa y en el puesto.

: siempre suelen hacen esta pregunta para determinar si tu personalidad encaja en la empresa y en el puesto. Lo que tienes que responder: en cuanto a las fortalezas, debes centrarte en aquellas que te distinguen del resto de candidatos y que se adecuan al puesto ofertado, y respecto a las debilidades no digas "el perfeccionismo" ni nada parecido, por favor; lo mejor es que confieses alguna floja (ejemplo: impaciencia), y que añadas que "eres consciente, estás trabajando en ella y vas mejorando".

4) ¿Por qué quieres dejar tu trabajo actual?

Lo que quieren saber : el entrevistador desea conocer por qué quieres trabajar para su empresa.

: el entrevistador desea conocer por qué quieres trabajar para su empresa. Lo que tienes que responder: céntrate en los hechos, sé directo y enfoca tu respuesta en el futuro, especialmente si no estás a gusto en tu empresa actual o si te fuiste de malas. Algo como "quiero mejorar", "estoy buscando nuevos retos", etc.

5) ¿Cuáles son sus expectativas salariales?

Lo que quieren saber : el dinero que esperas ganar.

: el dinero que esperas ganar. Lo que tienes que responder: parece una pregunta simple, pero tu respuesta puede dejarte fuera del proceso de selección. Lo mejor es decir siempre algo más de lo que piensas que te van a ofrecer, porque siempre hay tiempo de bajar. Otra opción es decir un rango de salarios (ejemplo: de 40.000 a 45.000 euros).

6) ¿Por qué quieres este trabajo?

Lo que quieren saber : si deben contratarte o no y si conoces la empresa y lo que hace.

: si deben contratarte o no y si conoces la empresa y lo que hace. Lo que tienes que responder: esta pregunta te da la oportunidad de demostrar lo que sabes del trabajo y de la empresa, así que debes investigar previamente a la empresa. Debes ser específico sobre lo que te hace adecuado para ese puesto y debes mencionar los aspectos de la compañía que más te interesen o que te interese destacar.

7) ¿Cómo manejas el estrés y la presión?

Lo que quieren saber : el entrevistador desea conocer cómo eres cuando las cosas se tuercen y cómo lidias ante las situaciones difíciles.

: el entrevistador desea conocer cómo eres cuando las cosas se tuercen y cómo lidias ante las situaciones difíciles. Lo que tienes que responder: nunca (¡nunca jamás!) admitas que sufres estrés laboral, ansiedad o asuntos parecidos. Da una respuesta de que ante situaciones difíciles te vienes arriba porque te encantan los retos y te vuelves proactivo intentando solucionarlos.

8) ¿Cuáles son tus metas para el futuro?

Lo que quieren saber : esta pregunta la hacen para averiguar si te vas a ir de la empresa en cuanto aparezca una oportunidad laboral mejor.

: esta pregunta la hacen para averiguar si te vas a ir de la empresa en cuanto aparezca una oportunidad laboral mejor. Lo que tienes que responder: debes contestar que tu interés está centrado en el trabajo y en la empresa, y que todas tus metas a largo plazo se enmarcan en ese contexto, aunque sea mentira, evidentemente.

Y esto es todo, lector. A nosotros estos consejos nos van bien, ojalá a ti también te sirvan. Y si estás buscando trabajo o nuevas oportunidades laborales... ¡mucha suerte y al toro!