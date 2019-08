Cómo entrenar nuestra mente pasando tiempo con nuestros hijos

Cada vez más se entrena más el cuerpo, y por suerte cada vez se entrena más el equilibrio, o lo que es el mindfulness, nuestro yo interior. Pero en este camino en el que tanto se fortalece el cuerpo en el gimnasio o realizando actividades exteriores como correr, debemos tener en cuenta que ¿por qué no entrenar y desarrollar la mente?

Liceum nace de una idea de hace 4 años de tres amigos que se hacen socios, donde vieron que había que crear espacios intergeneracionales con el hilo conductor del entrenamiento de las capacidades. Puedes ver a niños jugando con personas de 85 años al ajedrez.

Liceum trabaja y juega con niños y adolescentes, ayuda al entrenamiento a adultos para evitar el alzheimer, potenciar sus cualidades a la par que ayuda a eliminar el estrés y en las personas mayores preserva las aptitudes cognitivas: "El alzheimer no se puede curar, pero se puede aminorar los efectos y ganar en calidad de vida", explica Pedro López Muñoz, pedagogo, profesor y director de Liceum, Gimnasios de la mente con sede central en Doctor Esquerdo, 140 en Madrid.

En pleno verano o en pleno invierno, muchas veces la pregunta es: ¿Qué hago con los niños? ¿Más actividades extraescolares? ¿Cómo ayudo a los abuelos a que puedan estar con mis hijos sin que ellos renuncien a hacer algo? ¿Y puedo yo como padre pasar tiempo con mis hijos o estar haciendo algo mientras que ellos hacen una actividad que les gusta?

Todas estas cuestiones las hemos hablado con López Múñoz.

P: ¿Por qué Liceum?

PM: Es en referencia a la época griega, por Aristóteles, porque se asocia la cultura, la ciencia, la socialización y se ofrecen muchas actividades.

P: ¿Qué es exactamente Liceum?

PM: Liceum es un centro de entrenamiento y desarrollo de las capacidades cognitivas que, según la edad, se proponen entrenamientos diferentes.

Para los niños va más enfocado al desarrollo de sus capacidades intelectuales, con los mayores se realizan entrenamientos para fortalecer la mente como medida de prevención de enfermedades neurodegenerativas y a los adultos se les propone actividades de concentración, atención y relajación para temas de estrés, ansiedad, etcétera.

P: ¿Cómo trabájais con los niños?

PM: Con los niños se trabaja a través del ajedrez, la música, las matemáticas, intentando trabajar las inteligencias múltiples.

Con ello conseguimos desarrollar las aptitudes intelectuales, es decir que tengan las aptitudes intelectuales y desarrollar las inteligencias múltiples, en las que puedan saber qué les gusta porque muchas veces puedes creer que no vales para algo, y no es así, si no que no lo has probado.

P: ¿De qué modo ayudáis a entrenar la mente y el cerebro?

PM: Hasta este centro de entrenamiento de la mente, se acerca gente que tiene problemas auditivos, audiovisuales. Contamos con lectura creativa, técnicas de estudio, escuela de magia.

En otra sala se hace teatro, yoga y mindfullnes, psicomotricidad y se utiliza como herramienta figuras muy grandes del ajedrez para poder trabajar la lateralidad, discriminar derecha e izquierda...

También se trabaja la motricidad fina, aunque muchos están discriminándola, lo de no escribir, sí que utilizar la tablet, cuando es muy importante para estructurar nuestro cerebro.

P: Entonces, yo que traigo aquí a mi hijo, ¿y va a ser muy inteligente y va a sacar más nota en matemáticas y ciencias porque a veces, parece que la lengua no nos interesa?

PM: No somos unas academia de refuerzo escolar, pero sí que, evidentemente se mejoran las aptitudes intelectuales, y eso es innegable, y a medio y largo plazo va a repercutir en sus capacidades y habilidades.

El ajedrez y las matemáticas sí que están directamente relacionadas con las ciencias, pero la magia y el teatro, ayudan a las habilidades, que no nos olvidemos son muy importantes de cara a un trabajo. Muchos problemas con los adultos es que no se saben enfrentar a un público, entonces, si no sabes comunicar... Aquí vienen niños con altas capacidades y los padres quieren más matemáticas o más ajedrez y lo que necesitan son otras actividades para el desarrollo social y que no estén solos.

P: Los padres, ¿se dejan aconsejar?

PM: Sí, sí. De todas formas parece que vivimos en las modas. Estuvo la moda del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad) y ahora estamos en la de las altas capacidades, donde todos son altas capacidades, pero eso no puede ser por las estadísticas. Hay que cabalgar los mitos y leyendas y los padres que vienen están bastantes implicados. Los martes tenemos sesiones de debates y les encanta venir, genera inquietudes y se departe. Todos redundan en lo mismo, en la reducción de tareas extraescolares.

P: ¿Qué puede encontrar una persona mayor existiendo los centros de mayores de 65 años y jubilados?

PM: Ayudas a la reserva cognitiva. La preocupuación por el alzheimer va en aumento. Son muchos los que acuden solo para entrenar con la intención de preocuparse por su mente para poder estar y vivir con mejor calidad de vida.

Les encanta venir para encontrarse con otra gente de su edad, en lugar de ir a sitios de jubilados porque sienten que están aparcados. A los mayores les encanta venir también por la tarde porque hay mucha vida.

P: ¿Esto lo habéis propuesto a instancias superiores?

PM: Sí, estamos en ello porque les gusta más.

P: ¿Cómo adulto cómo puedo entrenar la mente?

PM: Conjugamos el entrenamiento y el ocio conciliable con sus hijos. Es algo que aunque parezca muy evidente, pero no lo es. Tenemos especialistas en infantil, en primaria, en secundaria, en personas mayores y luego es difícil organizar los horarios.

Muchos padres vienen para hacer actividades a la misma hora que sus hijos porque no hay centros que hagan actividades juntos y cada dos semanas hay charlas y actividades culturales entorno a actividades que nos interesan. Hay un club de lectura...

Para los que desconozcan qué se hace, hay entrenamiento mental para la atención, la capacidad de cálculo. Viene mucha gente que está estudiando una oposición y necesita mejorar su rendimiento aunque una de las mejores es el ajedrez. También cuentan con yoga y cada dos semanas hay torneos de ajedrez o de juegos mentales.

De momento, está demostrado que hay menos incidencia de personas con alzheimer entre los ajedrecistas y músicos pero no hay pruebas científicas que lo corroboren.

A pesar, de que pueda pensarse que es para gente que tiene mucho estrés, no tiene nada que ver ya que desde Liceum son conscientes de que hay muchos especialistas. No hacemos psicoterapia ni de las especialidades de la psicología aunque tenemos psicólogos y psiquiatras, tenemos grandes especialistas.

P: ¿Qué observáis en las personas que tienen alzheimer y estrés?

PM: Es curioso ver como las personas que tienen alzheimer y estrés tienen las más zonas del cerebro apagadas. Hay algunas personas que cuando llegan quieren comenzar a entrenar la mente porque tienen perdidas de memoria y resulta que necesitan hacer yoga porque lo que necesitan realmente es quitarse las cargas que tienen encima. Hay mucho estrés...

P: Cómo funcionáis al albergar tantos rangos de edad en un mismo centro?

PM: Funciona como un gimnasio por suscripción, hay una sala central a la que se puede ir siempre como en un gimnasio y luego tenemos clases como las de yoga o spinnig... que suelen ser dos horas a la semana y es de suscripción mensual. De la misma manera que entrenas el cuerpo, se entrena la mente también de forma rutinaria.

Se intenta que los grupos sean homogéneos pero en las actividades libres se puede ir cuando se quiera para flexibilizar el horario.