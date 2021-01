La enfermedad de Crohn, contada en primera persona: así es convivir con ella

La enfermedad de Crohn es una afección crónica que causa inflamación e irritación en el tubo digestivo. Afecta con más frecuencia al intestino delgado y al comienzo del grueso, pero también puede dañar cualquier parte, desde la boca hasta el ano.

Esta enfermedadinflamatoria intestinal suele aparecer en personas jóvenes de entre 15 y 30 años, aunque puede comenzar a manifestarse a cualquier edad, incluso en niños y se estima que cada año se dan 116,5 casos por cada 100.000 habitantes en España.

Como en otras patologías de este tipo, se desconoce la causa exacta que la provoca, aunque sí se sabe que la afección se presenta debido a un trastorno autoinmune que se produce cuando el propio sistema ataca al tejido corporal sano del tubo digestivo. Existen, además, ciertos factores de riesgo relacionados con su aparición como los genéticos, los inmunitarios o los ambientales (alimentación, higiene, agentes infecciosos o tabaquismo pueden estar involucrados).

¿Cuáles son los síntomas? Cólicos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, hinchazón, pérdida de peso, sensación frecuente de necesidad de defecar -aunque ya se haya evacuado-, aparición de fístulas, dolor articular y úlceras bucales y/o cutáneas.

Así es convivir con la enfermedad de Crohn

Adolfo Rodríguez tiene 29 años y se dio cuenta de que algo no iba bien mientras iba a la universidad. "Durante las vacaciones de Navidad, visité a mi familia en Canarias. Allí empecé a encontrarme mal y tenía pesadez en el estómago, pero lo achacaba a gases. Sin embargo, comenzaron los dolores más fuertes y la fiebre. Fui a varios médicos, pero intentaron no llevarme al hospital. Finalmente en urgencias pensaron en un primer momento que era apendicitis, aunque no estaban seguros, así que decidieron hacerme una laparoscopia para verificar y ver qué me pasaba", explica el canario a Vozpópuli.

"Vieron que tenía el intestino muy infectado y que nada tenía que ver con la apéndice. Se dieron cuenta que era enfermedad de Crohn, pero había que hacer las pruebas pertinentes. No daban con un tratamiento que me sentara bien. Y es que es muy importante encontrar uno, al igual que con la colitis ulcerosa, que le vaya bien al paciente. Por eso es muy largo y pesado el proceso, ya que el medicamento en un primer momento puede funcionar y luego no. Cambian a otro, tus analíticas también cambian...", continúa.

El joven decidió volver a Madrid y estando en la capital le dio otro brote. "Aquí empezaron de cero con las pruebas y confirmaron que padecía la enfermedad de Crohn. Me pusieron un tratamiento biológico que se llama Humira en el que me pinchaban cada 15 días en la barriga, como alguien con diabetes. Ese medicamento te baja defensas mucho y pasé un año muy malo. Cada dos por tres me ponía enfermo. En un solo verano me dieron como 15 cólicos nefríticos. Fueron meses complicados por el fármaco que me administraban y no por la gravedad de la afección", comenta.

¿Hay cura para el Crohn?

No existe una cura para la patología, pero la prescripción terapéutica inicial se basa en fármacos destinados a aliviar los síntomas: corticoesteroides, como prednisona y metilprednisolona y varios agentes antiinflamatorios. Otros usados en ocasiones son inmunodepresores (6-mercaptopurina y azatioprina). El metronidazol, un antibiótico con efectos en el sistema inmunitario, suele ser de utilidad para las personas que tienen la enfermedad anal. En los casos más avanzados o complicados puede recomendarse la cirugía. La intervención quirúrgica de emergencia es necesaria a veces cuando se presentan complicaciones derivadas de la enfermedad.

"Una vez pasado el año me quitaron los pinchazos, me dieron mercaptopurina, una pastilla y media al día y la verdad es que no he tenido ningún brote. Me ha ido genial. Hay mucha gente a la que operan del intestino, por suerte yo no, aunque se valoró. La enfermedad no se me despierta mucho, a lo sumo un par de veces al año, pero es como si tuviera una gastroenteritis y poco más".

"Mi vida no ha cambiado mucho porque no ha sido tan agresivo como en otras personas desde que dimos con la medicación que me viene bien. Puedo comer de todo, pero sé que hay alimentos que no me va a sentar bien. Una de las cosas más importantes que debemos hacer los enfermos de Crohn es ir al baño cuando tenemos ganas y no aguantarnos en ningún momento. A veces hay muchos problemas cuando vas caminando por la calle y en un establecimiento no te dejan entrar si no consumes nada. Por ejemplo, en Gran Canaria tenemos una tarjeta en la que pone que padeces esa enfermedad y te dejan ir al de cualquier tienda o restaurante. Debemos dar visibilidad a esta enfermedad para que haya más investigaciones", concluye el joven.