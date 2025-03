El suelo pélvico, el gran desconocido en el entrenamiento deportivo

El suelo pélvico es una parte del cuerpo que muchas personas no conocen bien. Para quienes no experimentan síntomas, es como si no existiera. Para quienes tienen problemas, es un tema del que se habla muy poco.



En el deporte, los síntomas pueden aparecer con algunos ejercicios, especialmente, en las mujeres. Sin embargo, en un entorno liderado por hombres, algunas creencias siguen etiquetando a las féminas en roles más pasivos o deportes concretos. Este tipo de pensamientos pueden influir y limitar la demanda de atención médica profesional relacionada con el suelo pélvico.



Muchas deportistas, cuando tienen síntomas en los entrenamientos, evitan beber líquidos, limitan sus actividades deportivas o usan compresas.



Estos hábitos derivan de la falta de información y no resuelven los problemas, sino que los empeoran. Como resultado, las mujeres ven tan afectada su vida deportiva, que algunas la abandonan.