Los tres mejores ejercicios para tener un vientre plano y eliminar la barriga

El paso del tiempo, queramos o no, nos cambia en todos los sentidos, tenemos más experiencia, somos más sabios (o, por lo menos, creemos serlo) y más maduros. Pero nuestra forma de ser no es lo único que se transforma, ya que nuestro cuerpo, desgraciadamente, tampoco es el mismo.

Pasados los 40, y ya los 50 ni te queremos contar, el organismo no reacciona de la misma manera y tendemos a acumular grasa en la zona abdominal, cuando eso nunca antes nos había sucedido (si te has estado cuidando, claro). Hay muchos factores que influyen, uno evidentemente es la edad, pero otros son los hábitos que vamos adoptando con los años. Conforme va pasando el tiempo, tendemos a hacernos más sedentarios, un problema que cada vez afecta a una parte más grande de la población y al que conviene poner remedio cuanto antes. Una mala alimentación influye muchísimo, así como el estrés o los cambios hormonales.

¿Te has propuesto este 2021 acabar con esas lorzas de una vez por todas? No te pongas más excusas para no sudar y hacer ejercicio y ve directo hacia tu objetivo. Debes minimizar el tiempo dedicado para extraer todos los beneficios y llegar hasta tu meta (en caso de que busques un vientre plano). Y sobre todo, seleccionar los entrenamientos más adecuados no solo para quitarte la grasa, sino para transformarla en músculo.

Plancha

La mejor manera de incrementar tu potencial a la hora de quemar grasa es simplemente crear un déficit calórico. La mayoría de la gente piensa que hay que empezar por la dieta. Creen que todo depende de la alimentación y al cabo de un tiempo empiezan a 'malcomer'. El problema es que los cambios drásticos en tu régimen son muy difíciles de mantener, por lo que la mejor manera de empezar es hacer las dos cosas a la vez, comer bien y ejercicio físico.

Así, dedicar la mayor parte de los ejercicios que hagas trabajar la zona del core, es que te aportará una mayor estabilidad. Por ello, uno de los movimientos físicos más eficaces para conseguirlo y que no puede faltar en tu rutina es la plancha.

¿Cómo se hace? Este ejercicio que activa no solo los músculos centrales sino también los de los brazos, las piernas y los glúteos, es elmás efectivo para quemar grasa localizada en la zona abdominal. Para realizarlo debes colocar el cuerpo en posición horizontal con respecto al suelo, apoyando los antebrazos y las puntas de los pies. Has de tener todo el cuerpo recto activando fuertemente el abdomen, la zona lumbar, el culo y piernas.

'Climber'

Si crees que vas a reducir la grasa del abdomen o vas a conseguir un six pack rápidamente, debes saber que no es una tarea que se consiga fácilmente. Mentalízate pronto de que es un proceso largo y dificultoso porque tienes que quemar la grasa de la parte superior del músculo o nunca lo verás, no importa cuán condicionado estés. Para logarlo necesitas quemar calorías, y para hacer eso debes enfocarte en ejercicios dirigidos a múltiples músculos.

Además del abdomen, con el mountainclimber o escaladores estarás entrenando también los oblicuos, así como los hombros, las piernas e incluso los tríceps, aunque en menor medida. En su ejecución, aunque sencilla, hay que ser muy cuidadoso para evitar lesiones y obtener el máximo provecho. Para empezar hay que colocarse tumbados boca abajo en el suelo apoyando las manos con los dedos dirigidos hacia el frente a la anchura de los hombros y el cuerpo apoyado sobre las palmas de las manos y los dedos de los pies de modo que el cuerpo quede en línea recta.

A partir de esa postura, comienza el movimiento consistente en llevar de manera alterna las rodillas hacia el codo opuesto, es decir, elevar la izquierda hacia el codo derecho por debajo del cuerpo y la otra hacia el izquierdo de igual modo. El cambio de pierna se realiza mediante salto explosivo, si bien para ejecutarlo correctamente se necesita partir de una forma física inicial adecuada.

Zancadas

También llamadas lunges, tienen como finalidad desarrollar la agilidad y fuerza física además de ayudar a quitar la grasa abdominal. Las estocadas o zancadas se realizan sin peso adicional, pero existen variaciones donde se utilizan mancuernas o una barra (las cuales no recomendadas para los principiantes). Coloca la espalda y piernas rectas con los brazos extendidos en los costados.

Se avanza con un pie teniendo la vista hacia el frente, manteniendo el tronco siempre recto. Entonces, la rodilla trasera toca levemente el suelo. Se usa la fuerza de los glúteos para llevar la pierna trasera hacia adelante. Es importante no detenerse en cada paso, sino realizar una caminata continua.

¿Quieres desafiarte? Añade un ejercicio de curl de bíceps con pesas o camina hacia adelante cuando hagas el movimiento para mantener las cosas más interesantes. Haz 10 repeticiones con una y después otras 10 con la otra para trabajar por igual la musculatura de ambas.