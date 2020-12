Cuatro ejercicios que haces en el gimnasio y no valen para nada

¿Eres de los que no perdonas ni un solo día en el gimnasio? ¿Te pasas varias horas de máquina en máquina para adelgazar y tonificar tus músculos? Como el tiempo es oro y nadie quiere hacer ejercicios que no sirvan para nada, debes saber que existen algunas actividades físicas que estás haciendo en tu rutina y que lo único que consigues con ellas es entorpecer tu camino hacia el éxito.

No se trata solo de acudir con frecuencia a tu centro deportivo, sino de aprovechar también de la mejor manera el tiempo que pasas allí, que para eso pagas. Realizar ejercicios por el mero hecho de llevarlos a cabo puede consolarte con la sensación de haber cumplido tu propósito, pero no garantiza que estés sacándole todo el partido al dinero que gastas en la suscripción mensual o anual.

Si notas que las horas que pasan entre máquinas de musculación y cardio no están teniendo los efectos deseados, es probable que el plan que hayas elegido esté plagado de movimientos no muy provechosos y que pueden conducir, incluso, a indeseadas lesiones. Druny Williams, experto en fitness y entrenador personal, revela a Vozpópuli cuáles son los ejercicios que debes eliminar de tu rutina porque no valen absolutamente para nada.

Ejercicios que no valen para nada

1) Haccer sentadillas en la Multipower

El primer ejercicio que Williams asegura que es inútil hacer sentadillas en la Multipower. Levantar mucho peso puede ser perfecto para subir a tus redes sociales, pero si eres asiduo al gimnasio seguro que lo tienes claro: lo estás haciendo todo mal. "Este tipo de máquinas no activan tus músculos estabilizadores, lo que reduce tu potencial de construcción muscular", asegura el especialista.

¿Cómo las deberías hacer? Las sentadillas con barra mantendrán las lesiones a raya y aumentarán tu estabilidad y equilibrio simultáneamente. Es uno de los ejercicios más completos e interesantes para fortalecer el tren inferior porque ayuda a tonificar el abdomen, los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales, entre otros. Para realizarlas correctamente, ten mucho cuidado con la posición de tu cuerpo. Tus pies deben de estar separados a la misma distancia que los hombros, es decir, unos y otros tienen que quedarse en la misma línea perpendicular. Saca pecho y aprieta los abdominales y los glúteos para reforzar el efecto del ejercicio y dar mayor estabilidad a tu columna.

El puente de glúteo es un ejercicio para trabajar el trasero de manera inicial pero inservible

2) El shadow boxing

El siguiente ejercicio que no sirve para nada es el shadow boxing, pero ¿qué es? Esta disciplina consiste en un combinación de golpes de boxeo y kárate que van al ritmo de la música, que además es muy importante porque de ella dependen los golpes y la combinación de movimientos. Aunque para practicarlo no necesitas ningún tipo de máquinas o accesorios, los instructores sugieren llevar vendas para poder tener mejor grip a la hora de lanzar el golpe. Además, algunos creen que con pesas se aumenta la dificultad, pero están equivocados. "Realizar shadow boxing con pesas también es una pérdida de tiempo. Es inútil hacer movimientos de boxeo con mancuernas al aire. Lo único que puedes conseguir con este ejercicio es una visita al fisioterapeuta", revela Druny.

Según el experto en fitnessel press de banca tampoco produce en tus músculos todo lo que pensabas. Con este ejercicio se busca fortalecer el pecho, el tríceps y la cabeza anterior del deltoides. Es uno de los movimientos clásicos del gimnasio y todo el que lo haya pisado con el propósito de ganar musculatura, lo ha llevado a cabo alguna vez. No obstante, Druny opina que "para algunas personas es imposible conseguir una completa contracción del pecho con esta actividad". Por ese motivo aconseja sustituir el levantamiento con la barra por las mancuernas, más seguras, y que también permiten un movimiento de los brazos con más recorrido, tal y como puedes comprobar en el siguiente vídeo.

3) El puente de glúteo

"El puente de glúteo es un ejercicio para trabajar el trasero de manera inicial pero inservible realmente", asegura el entrenador personal. En esta actividad física se trabaja, principalmente, la musculatura posterior de las piernas, la zona lumbar y musculatura erectora de la espalda, implicando el abdomen para una correcta ejecución del movimiento, pero "no es tan beneficioso como muchos creen".

Las Mutipower no activan tus músculos estabilizadores, lo que reduce tu potencial de construcción muscular

4) Elevaciones laterales con pesas

Por último, las elevaciones laterales con mancuernas también resultan inútiles. Son un buen ejercicio para fortalecer el deltoides, sin embargo, este movimiento es particularmente peligroso si se realiza incorrectamente, ya que puede causar lesiones sobre las articulaciones, sobre todo en el manguito rotador del hombro. "Para evitar tales riesgos, lo mejor es hacer sentadillas con press de hombro porque así se ejercitan más grupos musculares y se queman un mayor número de calorías", explica Williams.