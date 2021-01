Cómo evitar infectarte de la bacteria E.coli y en qué alimentos puedes encontrarla

La bacteriaE.coli forma parte de nuestra flora intestinal y, por lo general, es inofensiva, aunque algunas cepas pueden causar intoxicación alimentaria, infecciones en el tracto urinario y hasta pueden pasar al torrente sanguíneo y ocasionar graves infecciones.

Estos gérmenes son capaces de generar cepas con enzimas de beta-lactamasas de espectro extendido (ESBL), que pueden destruir antibióticos como la penicilina o la cefalosporina. Tal resistencia a los fármacos es la razón por la que los científicos la estén estudiando constantemente en busca de la mejor manera de atenuar su impacto en la salud humana y evitar que siga propagándose.

Lo cierto es que es en verano la época más propicia para la Escherichia coli, pues vive su particular agosto gracias a ciertos cambios en nuestra dieta donde empieza a abundar más la ingesta de alimentos crudos. No en vano, conviene recordar que únicamente un cocinado a una temperatura de 65ºC es capaz de acabar con ella. No es raro que durante estas fechas alguien tenga algún encuentro desagradable, ya que es la causante de la conocida como diarrea del viajero. Por ello, conviene conocerla un poco más para prevenirla.

Dónde está la E.coli

La E. coli en alimentos no es común, ya que los focos de infección, como las aguas de riego o los fertilizantes, están cada vez más controlados, pero no es imposible. No obstante, el riesgo, aunque sea mínimo, existe.

"Sin embargo algunas de ellas, como E. coli productora de toxina Shiga, pueden causar graves enfermedades a través de los alimentos. La bacteria se transmite al hombre principalmente por el consumo dealimentos contaminados, como productos de carne picada cruda o poco cocida, leche cruda y hortalizas y semillas germinadas crudas contaminadas", indican al respecto en el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero ¿cómo han podido contaminarse un alimento? Pues debido a la presencia de restos de heces que presentan la bacteria que puede haber llegado hasta ellos ya sea a través del agua de riego, de posibles fertilizantes o incluso por el aire.

Cómo evitar la bacteria

También existen una serie de pautas de seguridad alimentaria que conviene incorporar a nuestra rutina culinaria. Son muy sencillas de seguir y, sobre todo, cruciales para evitar problemas de intoxicación. ¿Cuáles son?

Limpiar muy bien las hortalizas y las frutas con abundante agua. El chorro del grifo es excelente para este quehacer. Si vamos a consumirlas crudas, conviene esmerarse un poco más en su lavado. También existen cepillos específicos para frotar la piel que nos pueden ayudar. Si es posible, podemos optar por pelarlas. Además, es conveniente tener los utensilios, menaje, trapos, las superficies de la cocina, así como los electrodomésticos bien preparados y limpios.

Y no solo eso, se puede optar por usar tablas de cortar diferentes en función de los tipos de alimento que manipulemos. De hecho, existen algunas de color verde para las hortalizas y frutas; roja, para carnes rojas; amarilla, para carnes blancas; marrón, para carnes cocinadas, fiambres y embutidos; azul, para usar con pescados y mariscos; y finalmente una blanca para pastas, quesos, pan y bollería.