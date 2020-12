El 28,7% de los españoles no lo ha hecho en el último mes (y otros dramas sexuales)

España vive una pandemia sexual, y de las gordas. Si no has tenido sexo en los últimos meses o semanas, no te preocupes (o sí), ya que no eres el único. Mal de muchos, consuelo de todos, como le gusta decir a la que escribe.

La escasez sexual que vivimos desde marzo ya la han evidenciado algunos estudios, como este que te comentábamos hace unos días. Ahora una nueva macroencuesta, realizada a 1.500 personas de 18 a 75 años, ha determinado lo que muchos ya sufren en sus propias carnes: la soledad de sus bajos.

Más de la mitad de los españoles, a dos velas

Más de la mitad de los solteros españoles ya no practica sexo ni da besos en la boca por miedo a la covid-19, según el estudio El confinamiento y los hábitos sexuales de los españoles, realizado por Pornhub, la principal plataforma de contenidos para adultos, en colaboración con la consultora 40dB.

En concreto, el 52,7% de los solteros españoles dice haber dejado de mantener relaciones sexuales por miedo a la infección por coronavirus, con mayor porcentaje de mujeres (57,7%) que hombres (46,8%) en esta situación.

Además, el 54,1% de los solteros admite haber dejado de besar a alguien en la boca por miedo al virus, y un porcentaje muy similar (54,7%) sostiene haber dejado de acudir a un lugar donde conocer posibles parejas por miedo a infectarse. Este miedo es mayor, de nuevo, en mujeres (59,7%) que en hombres (48,5 %).

Poco sexo con conocidos y casi nada con parejas nuevas

Las restricciones sanitarias y el miedo están ocasionando que ligar sea prácticamente misión imposible. Así que los solteros que foll*an tiran de agenda, ya que conocer a alguien nuevo es harto improbable.

De hecho, apenas el 14,4 % de los solteros ha tenido relaciones sexuales con alguien que haya conocido después del confinamiento, mientras que otro 25,7% lo ha hecho con personas que conocía de antes y un 9% con personas que conoció precisamente durante el encierro.

El 28,7% de la población no lo ha hecho en el último mes

Con respecto a la actualidad, el 28,7% de la población no ha mantenido sexo en el último mes. El 67% de quienes respondieron así son personas solteras, y el resto, casadas o arrejuntadas.

El 20% de los españoles ha tenido relaciones sexuales en una única ocasión en el último mes, frente al 27% que lo ha hecho una vez a la semana, un 19,2% que ha mojado dos o tres veces a la semana y un 4,2% más de tres veces en ese periodo de tiempo.

Porno y masturbaciones

A menos sexo más porno y masturbaciones, de toda la vida. Así, másde la mitad de la población (53,8%) afirma haberse masturbado en el último mes, con más respuestas afirmativas de hombres que de mujeres (66,5% frente al 41,2%), y mayoritariamente personas jóvenes, de entre 18 y 34 años (72,1% de las personas en esa franja de edad).

Y en cuanto al consumo de porno, el 37% de los consultados admite haber accedido a una web para adultos en el último mes, mayoritariamente hombres. El 27,6 % dice que vio porno hace años y algo más de un tercio de la población (35,4%) asegura que nunca ha visto este tipo de páginas.