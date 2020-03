Cómo disfrutar del vino desde casa: catas, charlas y cursos que te van a gustar

En estos momentos de retiro forzoso, con más tiempo por delante, nada mejor que dedicarnos a algo que teníamos pendiente o nos produce curiosidad. ¿Por qué no aprender más de vinos?. Quizás sea el momento perfecto para acercarnos a este mundo y disfrutar de él.

La web es un amplio universo donde hay de todo y para todos. El vino también tiene sus claves- distintas uvas, elaboraciones, etc.-, pero no hace falta ser enólogo para comenzar a entender algo y saber de lo que se habla. En el ciberespacio no faltan distintos cursos genéricos, así como catas de expertos que nos acercan al vino de distintas maneras. Y cada uno lo hace a su manera.

Magistral y divertido

Santi Rivas, más conocido como 'Colectivo Decantado' en la red, posee un canal en Youtube, ‘Instacata’, donde hace divertidísimas catas de vinos de una forma desmitificadora pero sumamente rigurosas, que cuelga en Facebook, Twitter e Instagram. Analiza sin despeinarse desde etiquetas de supermercado a otras extraordinariamente codiciadas, como el Château Margaux 2005.

Siempre original, una sugerencia: no os perdáis la Cata de la Cruz Verde 2017, con Rivas disfrazado de fantasma.

El experto también nos recomienda Instagramlive, “se está poniendo muy de moda hablar con gente del vino. Lo inició Fernando Mora, Master of Wine (@fernandomoramw), y prácticamente hay todos los días charlas de dos. Los seguidores de uno y otro perfil pueden unirse y ver todo. Por supuesto gratuitamente”. Su próxima cita es este viernes 27 de marzo a las 00 horas. Rivas es Campeón de España de Catas a Ciegas por Equipos en España y Vigésimo del Mundo, también por equipos.

Cursos genéricos y más

Meritxell Falgueras, quinta generación en la tienda de vinos Celler de Gelida (Barcelona), con el patrocinio de una gran superficie de alimentación, da cursos genéricos sobre el vino que abordan muy distintos aspectos, desde el mejor maridaje con jamón al vino en la cocina o diferencias entre cava y champagne.

También ofrece charlas desde su Instagram @winesandthecity y participa en la web Creative Signatures donde da cursos online de ‘Iniciación a la cata’, ahora con muy buen precio por 19 euros (10 lecciones, 1 hora 45 minutos de vídeo). Los aficionados a los cócteles, en esta misma página, también encontrarán cursillos específicos.

La cultura del vino

Bodegas Vivanco, tiene su bodega en Briones (La Rioja), donde se encuentra su impresionante Museo delVino, catalogado como uno de los mejores del mundo. La semana que viene, a fecha 30 de marzo, comenzará a funcionar su campaña de comunicación on-line que, bajo el título “Es momento de descubrir #VivancoContigoEnCasa”, condensará toda una serie de acciones divulgativas en torno a la cultura del vino, de los que ya están funcionando algunas.

A través de sus redes sociales y el Blog comparten espacios del Museo con la visión de Santiago Vivanco; del director de Experiencias Vivanco, Eduardo Díez o las catas de sus vinos gracias a Rafael Vivanco. Además, recetas gastronómicas del centro de documentación, así como diversos recopilatorios de contenidos de gran utilidad para los amantes del vino. Todo en un marco de entretenimiento.

Catas en bodega

Cepa 21 y Emilio Moro ofrece catas online en su canal de Youtube, donde analizan sus vinos en cata detallada. Pero lo más destacable estos días es el vídeo "Nuestros héroes llevan bata" .

Bodegas Emilio Moro y Cepa 21 hacen un homenaje al personal sanitario de España y, cuando todo esto pase, les invita a visitar sus instalaciones y pasar una jornada de ocio para mimarles y agasajarles.

Aquí, José Moro, presidente de ambas bodegas, hace un homenaje al personal sanitario de España y les invita a visitar sus instalaciones gratuitamente y pasar una jornada de ocio cuando esta situación excepcional acabe. Igualmente, garantiza a todos los consumidores el envío online de sus vinos, ahora condescuento, a cualquier punto del territorio nacional en www.emiliomoro.com

Libros y música

La compañía de vinos Vintae ha puesto en marcha unas divertidas iniciativas en redes sociales (@vintae) y el canal IGTV . La empresa, una compañía de vinos con presencia en 15 denominaciones deorigen de España, hace catas comentadas de sus vinos acompañadas de algo especial, como “Un vino, un libro”, “Cata sonora” con un D’J en directo o la serie “Vino y Vidas”, con gente interesante que cuente sus experiencias. Todo a cargo de Richi Arambarri, cofundador de Vintae, con el objetivo de difundir lacultura del vino. En su tienda online devinosconvintae.com tienen promociones especiales de un 10% de descuento y servicio a domicilio.

Maridajes con vinos de Jerez

Jerez se mueve y su denominación de origen ha hecho varias convocatorias a través de @sherrywinesjerez donde dan unas charlas sobre vinos generosos y todas sus peculiaridades, desde elaboración a mejores maridajes. Este próximo viernes 27 de marzo a las 20,15 se podrá ver en Instagram.

De Borgoña a Jumilla

La Tintorería también realiza durante estos días Instagramlive, por ejemplo mañana jueves 26 darán una cata de dos blancos y cuatro tintos de Borgoñas (si te da el antojo te los llevan a casa por 150 euros). Flequi Berruti, César Ruiz y Nacho Jiménez son dueños de la vinoteca La Tintorería y el bar El Marginal. En ambos impera su filosofía de ofrecer vinos distintos, rompedores y muy originales. También en twitter instagram @TintoreriaVinos.

Bajo el lema #convinamiento, todos los viernes a las 20 horas la Denominación de Origen Jumilla (@VinosJumilla) realiza en Facebook catas virtuales en directo con distintos expertos como el enólogo Diego Cutillas o la sumiller Esperanza Pérez Andreo.

Como veréis, no hay manera de aburrirse si de vinos se trata. Un brindis para que todo termine pronto.