"Eres pobre y no tienes dinero por tu culpa": los trucos de los que hoy son millonarios

Tenemos una cultura en la que es muy raro que aplaudan a un millonario y más aún, se considera de mal gusto hablar de dinero. Incluso de sueldos entre compañeros o amigos: damos por sentado cómo van las cuentas del otro por la calidad de vida que tiene.

Sin embargo, y dado que el dinero mueve todo en la vida y determina cómo nos enfrentamos a ella, es hora de empezar a hablar de ello. Tener más o menos ceros en la cuenta nos influirá no sólo en el ocio, sino también en la posibilidad de tener descendencia, en mejorar nuestras condiciones laborales con formación, en tener o no mascotas, en aceptar según qué trabajo, en nuestra calidad de vida... Todo lo mueve el dinero.

Sobre este tema tan importante, que son las finanzas personales, ha escrito el experto en ventas Jürgen Klaric en un libro que acaba de llegar a España con Alienta bajo el título Conéctate con el dinero.

Lo más destacable del libro, que ya ha vendido dos millones de ejemplares en todo el mundo, es el capítulo en el que se refiere a "tener una mente pobre", lo que, aun cobrando poco, nos distancia de poder ahorrar. Te contamos lo más destacado de este tema y de otros a continuación.

¿Y si el problema no fuera tu sueldo sino que tienes "una mente pobre"?

"No tenemos mente rica y por eso no glorificamos ni aplaudimos a los millonarios. Nos pasamos todo el tiempo diciendo que son malas personas y que preferimos ser pobres, y no como ellos. Por eso es tan importante renunciar a las excusas y aceptar que si no tienes dinero hay un único culpable: tú. Porque si no eres millonario es porque no sabes serlo, y punto, así de sencillo, no se puede buscar la causa en otro lado", asegura Jürgen Klaric.

Una mente pobre es aquella que tiene miedo, que desconfía del dinero, que sólo sabe consumir y gastar, porque no está programada para ahorrar e invertir

Lo cierto es que la mayoría de la gente es así. De hecho, el 78% de las personas del mundo es de mente pobre. Y te preguntarás: ¿qué es exactamente una mente pobre? Pues es aquella que tiene miedo, que desconfía del dinero, que sólo sabe consumir y gastar, porque no está programada para ahorrar e invertir. "En definitiva, una mente pobre es aquella que no ama el dinero; y si no amas el dinero, él tampoco te amará a ti. Es así de sencillo".

"La mente pobre es la mentalidad de gente entrenada para regalar dinero o de gente entrenada para desperdiciarlo. Es lo mismo, cualquiera de las dos son modalidades de la mente pobre. Es así como trabaja la mente pobre: cuando le llega el dinero así de fácil, luego piensa en qué gastarlo. El dinero se le va tan fácil como le llegó", asegura el autor.

El que tiene mente rica, en cambio, cuando recibe dinero regalado, piensa de inmediato en cómo convertirlos en otros veinte billetes. "La mente pobre, en cambio, se los come al otro día en una cena. El pobre billete nunca va a reproducirse porque la mente pobre cierra la cadena, corta el ciclo y hace que el billete se mude a la billetera de una mente rica que va a saber adoptarlo".

El que tiene mente rica, en cambio, cuando recibe dinero regalado, piensa de inmediato en cómo convertirlos en otros veinte billetes. La mente pobre, en cambio, se los come al otro día en una cena

"Y en verdad te digo que no es la ausencia de dinero en tu vida lo que te hace mente pobre. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es mente pobre. Lo que determina si tienes mente pobre es la calidad de tu conexión con el dinero. Es algo que depende de tus valores, principios, comportamientos y creencias alrededor del dinero".

Klaric hace alusión a los que lo pierden todo cuando ganan la lotería, y lo cierto es que hay decenas de casos. Él pone uno: "William Post III ganó 16,2 millones de dólares, pero después de tres meses tomó malas decisiones, cometió delitos y entró en bancarrota. […] Terminó teniendo muy pronto más de 500 millones en deudas. Evelyn Marie Adams ganó dos veces en la lotería, por un total de 5,4 millones de dólares. Siguió jugando en los casinos de Atlantic City, en Nueva Jersey, y terminó gastándoselo todo".

Estos son los hábitos de todo millonario que no tiene la "mente pobre"

En otro de los capítulos del libro, el autor se centra en los hábitos que tiene todo millonario y que podemos aplicar desde ya. Recogemos algunos:

1) Ahorrar

"Las personas conectadas con el dinero tienen el hábito de ahorrar para invertir cuando se presente una oportunidad. […] lo que debemos hacer es ahorrar, ahorrar, ahorrar, pero también estar totalmente alerta todo el tiempo, alerta de forma inteligente, en busca de una oportunidad. Es decir, ahorrar es un hábito para alcanzar un fin mayor, no es el objetivo en sí mismo. Y, a todo esto, pensemos en qué es una oportunidad", asegura Klaric, quien añade que "dependiendo de qué ahorros tengas, tu cerebro detectará unas u otras oportunidades".

2) Escuchar y admirar a los millonarios

"El hábito número dos es siempre escuchar, observar, aprender y, lo más importante, admirar a los millonarios. […] El mediocre de mente pobre no sólo no sabe, sino que tampoco lee, ni escucha ni aprende. No es casual que no tenga dinero. [...] Por eso es vital escuchar a los millonarios, aprender de ellos, comprender que, al margen del negocio que elijas o lo que desees vender o comprar, hoy no estás solo. Ésa es la gran oportunidad de esta década".

3) Ser proactivo y próspero

Para tener resultados reales, Klaric asegura que necesitamos tener energía vital: "Yo nunca he visto a un millonario cansado. Todos caminan erguidos, decididos, seguros de sí mismos. Las personas con energía alta se destacan más, hacen más cosas, siempre andan metidas en mil cosas, mientras que las personas con energía baja son más tímidas, más temerosas, les cuesta más trabajo".

"Mantener tu energía vital alta es un hábito increíble y depende de muchos factores. Empezando por la alimentación. Alimentarse bien es uno de los hábitos básicos de los millonarios", añade.

4) Aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo

"Para conectarte con el dinero, primero tienes que conectarte con el tiempo. Tienes que valorar tu tiempo. ¿Cuánta gente hay perdiendo el tiempo en Facebook tres horas al día, dando vueltas por sus redes a lo loco, sin ningún propósito? Si ése es tu caso, deja de perder el tiempo así y dedícalo a la lectura. Según investigaciones de Thomas C. Corley, que revisó los principales hábitos de más de cien millonarios, el 88% de ellos dedica al menos treinta minutos al día a la lectura, y no de entretenimiento, sino de lecturas que les permitan adquirir mayores conocimientos: biografías de gente exitosa, libros de desarrollo personal e historia", escribe Klaric, dejando claro que uno de los males de los 'pobres' es perder el tiempo.

Lo cierto es que Klaric tiene bastante razón. Aunque cada uno tiene sus dificultades y obviamente este tema sólo es aplicable a aquellas personas que tienen trabajo y no pasan penurias, es importante lo que dice, ¿no crees? ¿Te ha servido de algo?