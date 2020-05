Déjate de dietas y de operación bikini: este es el secreto para adelgazar rápido

Se calcula que, de media, los españoles hemos ganado entre 3 y 4 kilos en el confinamiento obligatorio a causa del coronavirus. Sin embargo, otros se han salido de esta estadística y han empezado a cuidarse más, logrando así perder los kilos que les sobraban.

Si no es tu caso –como de la que escribe, por si te sirve de consuelo– ahora andarás buscando dietas en Google o trucos para adelgazar rápido. Y es normal. Las altas temperaturas acortan la ropa, lo que deja más al descubierto los kilitos que nos sobran.

Los españoles es que somos muy así, de pensar que ya lo arreglaremos cuando toque el momento. De hecho, según expertos de Nutritienda, un 65% de los españoles nos ponemos a dieta antes del verano con el objetivo de perder entre 3 y 4 kilos.

No obstante, no todo vale a la hora de adelgazar, y las dietas milagro son pan para hoy y hambre para mañana.

La mayoría de españoles recurrimos a 'dietas milagro' antes del verano

Un 60% de los españoles hemos reconocido haber probado una dieta milagro y un 45% más de una., reconocen los nutricionistas. Estas dietas pueden ser muy diferentes entre sí, pero todas se caracterizan por ser muy bajas en calorías, desequilibradas, y, sobre todo, peligrosas para la salud, ya que se trata de dietas poco educativas y en las que, una vez finaliza el periodo de régimen, no se aprende cómo comer correctamente, por lo que es posible que se recupere el peso perdido provocando el conocido efecto “rebote” debido a que al comer tan pocas calorías se activan diferentes rutas de “emergencia” en nuestro cuerpo, provocando que una vez se vuelva a la alimentación habitual, se repongan los kilos perdidos con un efecto “yo-yo”.

Las cuatro dietas milagro más frecuentes

1) Dietas muy bajas en calorías

Se caracterizan por dietas de 500 kcal o menos, repartidas en momentos puntuales del día o incluso en las que se come durante cinco días todo lo que se quiere y en los otros dos solo 500 kcal cada día. Se suelen anunciar como dietas de “choque” y sus efectos son altamente nocivos para la salud si se mantienen en un largo periodo de tiempo.2) Dieta de un solo alimento

Están basadas en el consumo de un determinado tipo de alimento, generalmente frutas o verduras y tampoco alcanzan las 500 kcal. Conocidas por todos son la dieta de la alcachofa, del pollo o la manzana. Pueden provocar problemas intestinales, anemia, ansiedad, irritabilidad y deficiencias nutricionales sobretodo en micro y macronutrientes.

3) Dietas hipocalóricas

También conocidas como dietas de un solo grupo nutricional o dietas excluyentes, son desequilibradas en algún tipo de nutriente, ya sean proteínas, carbohidratos o grasas, la más habitual es la de comer cada día un 75% de grasas, un 20% de proteínas y un 5% de carbohidratos. Oscilan entre las 1.000 y 1.200 kcal y suelen aumentar el colesterol malo, causar un déficit de calcio e incluso provocar ciertas enfermedades renales y cardiovasculares. 4) Dietas excluyentes

En ellas se excluye un alimento en concreto, como pueden ser los hidratos de carbono, englobando a los alimentos en “buenos” y “malos” sin tener en cuenta que los buenos hidratos de carbono, por ejemplo, no son perjudiciales.

Déjate de dietas milagro: esto es lo que debes hacer para perder peso

Ya te lo habrán dicho en repetidas ocasiones pero es cierto: lo ideal para adelgazar es ir despacito y con buena letra. Una dieta milagro, no obstante, te puede servir de empujón si la haces en una semana, pues hay mucha gente que tiene mucho sobrepeso y acumulación de líquidos.

No obstante, una vez pasado este periodo deberás educar tu cuerpo y educarte a ti mismo para comer con cabeza, seguir perdiendo peso y no recuperarlo.

Para ello hay que basarse en laregla 80/20 y seguir una serie de pautas:

Un 80% de nuestra alimentación debe basarse en comidas y alimentos saludables, sin excluir ningún grupo y buscando siempre basarnos en alimentos con un alto valor nutricional.

y buscando siempre basarnos en alimentos con un alto valor nutricional. En el 20% restante podemos incluir alimentos que anteriormente creíamos que debíamos excluir como hamburguesas y pizzas. La clave está en escoger siempre la opción con mejor valor nutricional siempre y cuando al final del día no se sobrepasen los requerimientos energéticos.

La lista de alimentos para seguir la regla 80/20 y perder peso

La regla 80/20 no es una dieta en sentido tradicional y promete resultados muy rápidos si se hace bien. Además, como no es muy restrictiva, es más que probable que no lo abandonemos a las dos semanas por hambre o aburrimiento. Para aplicar esta regla a tu dieta, debes saber qué alimentos son los sanos y cuáles no lo son. Para que te hagas una idea:

1) Alimentos compatibles sugeridos para el 80%

Alimentos enteros o de origen vegetal (como frutas y verduras).

Proteína animal magra (pollo, pavo).

Mariscos ricos en omega-3.

Granos enteros.

Lácteos bajos en grasa.

Grasas monoinsaturadas (nueces, semillas y aceite de oliva).

2) Alimentos sugeridos para el 20%

Alimentos ricos en grasas saturadas (pollo frito, queso y tocino).

Alimentos altamente procesados (helados, pizzas, cereales para el desayuno...).

Alcohol.

Azúcar blanco y carbohidratos refinados (pan, dulces).

Dependiendo de tus necesidades calóricas y el peso que quieras perder, es posible que necesites mover algunos de los alimentos saludables a la categoría del 20% (como los lácteos), ya que no son 100% buenos para el adelgazamiento pero sí son sanos.

Asimismo, si quieres perder muchos kilos, lo ideal sería que cambiases el porcentaje a 90/10, al menos unas semanas. Es decir, 90% de alimentos sanos y 10% de poco sanos.

Así de fácil, lector. ¿Sigues esta norma? ¿Vas a probarlo o eres más de dietas?