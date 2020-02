La polémica dieta con la que Joaquin Phoenix adelgazó más de 20 kilos para 'Joker'

Joaquin Phoenix saborea las mieles del éxito tras su interpretación en 'Joker'. El actor estadounidense ha sido coronado por crítica y público tras dar vida a Arthur Fleck, el atormentado personaje que se esconde tras la 'enferma' sonrisa en la película dirigida por Tod Phillips, gracias, entre otras muchas cosas, a la extrema dieta con la que Phoenix adelgazó más de 20 kilos en tres meses para dar vida en la gran pantalla al desdichado aspirante a cómico que se convierte en el rey del caos en la ciudad de Gotham.

Más de 20 kilos perdidos en menos de tres meses

Antes de comenzar el rodaje de 'Joker', Joaquin Phoenix pesaba 81 kilos, algo que, midiendo 1,73 metros no era una cifra elevada, pero sin embargo, Tod Phillips, director de la película, le pidió que para el comienzo de las grabaciones, intentara estar en un peso aproximado de 57 kilos.

El rodaje de 'Joker' comenzaba en septiembre, y en junio, Joaquin Phoenix todavía no había comenzado a hacer ninguna dieta para cumplir el objetivo fijado para dar vida a Arthur Fleck. Por este motivo, el director de la película le ofreció al actor estadounidense la ayuda de un nutricionista que le creara un plan de desayunos, comidas y cenas para perder peso de forma progresiva y controlada. A este ofrecimiento, Joaquin Phoenix contestó: "No, no es así como lo hago".

Una manzana al día, la dieta de Joaquin Phoenix

Ante el ofrecimiento del director de 'Joker' de ponerle un nutricionista, Joaquin Phoenix decidió "morirse" de hambre y alimentarse solo de manzanas durante todo el verano, según afirmó el propio director en la edición Blu-ray de la película, que incluye entrevistas con los protagonistas.

Optar por esta dieta para adelgazar y perder peso de forma rápida, no es una forma segura y por lo tanto es desaconsejada por todos los especialistas médicos. Debido a esto, el actor se vio obligado a matizar las palabras del director de la película, y en declaraciones a Access Hollywood, aseguró que su dieta incluía más alimentos que manzanas y también recalcó que había trabajado mano a mano con un profesional durante el proceso.

No era una manzana al día. No, también tienes lechuga y judías verdes al vapor. Es algo que he hecho antes y trabajas con un médico de forma supervisada y segura. Joaquin Phoenix

Restringir al máximo la ingesta de calorías, clave en la dieta

No es la primera vez que Joaquin Phoenix se somete a una dieta para peder una gran cantidad de peso en un período corto de tiempo. Antes de interpretar a Jesús en la película 'María Magdalena', el actor estadounidense estuvo bajo supervisión médica ya que adoptó una dieta que reducía la ingesta de comida a 300 calorías por día.

Entre los numerosos riesgos para la salud que tienen este tipo de dietas extremas, están los referentes a los trastornos psicológicos. En una conferencia de prensa durante el Festival de Cine de Venecia, Joaquin Phoenix aseguró que esta preparación física previa para dar vida al personaje de 'Joker' le ayudó a meterse más en el papel de Arthur Fleck.

Lo primero fue la pérdida de peso. Eso impacta en tu psicología, y realmente empiezas a volverte loco cuando pierdes tanto peso en esa cantidad de tiempo. Joaquin Phoenix

Todos los esfuerzos realizados por Joaquin Phoenix, incluidos los alimenticios, parecen haber dado sus frutos, pues sin duda, su actuación en 'Joker' es reconocida como una de las mejores del año por crítica, público y compañeros de profesión, pues no muchos de ellos serían capaces de llegar tan lejos para dar vida a un personaje como el de Arthur Fleck en la gran pantalla.