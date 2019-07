La dieta del café con la que este hombre adelgazó siete kilos en diez días

La dieta del café que ha seguido el golfista Phil Mickelson (49) es del todo polémica y, visto lo visto, efectiva. El hombre, de origen norteamericano, necesitaba hacer un antes y un después en su vida, así que decidió someterse a este drástico régimen durante diez días, bajo la supervisión del entrenador David Phillips.

"No he publicado nada últimamente porque no me he sentido bien conmigo mismo ni con cómo he estado jugando, por lo que no había mucho que decir. Los últimos diez días he hecho lo que llamo un 'reseteo completo' para cambiar e intentar mejorar las cosas. He perdido 15 libras (casi siete kilos)", ha dicho en su Instagram.

"Hice un ayuno de seis días con agua y una mezcla de café especial. (...) No sé si me ayudará a jugar mejor o no, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar recuperar mi mejor nivel", ha escrito en su Instagram.

Te contamos en qué consiste esta dieta y si es recomendable o no.

Ha adelgazado siete kilos en diez días

Phil Mickelson cuenta en su palmarés con cinco ‘majors’ (torneos grandes e importantes de golf), pero desde hace unos meses en los que no atraviesa su mejor momento. A su paulatino aumento de peso se suma el paso de los años.

Todo ello le ha impulsado a dar un giro a su vida. Para ello, ha hecho una dieta drástica durante diez días. Su régimen consistía en un ayuno de seis días a base de agua y una mezcla de café y proteínas de la marca Phillips.

El primer día y medio, fue difícil. Pero para el quinto o sexto día, no tenía necesidad de comer. Me siento mejor

Él no decidió comenzar el ayuno para adelgazar, o al menos no solamente. "No ayuné para perder peso. Ayuné para curarme. Había perdido la concentración y estaba sin energía. Por eso necesitaba hacer cambios", asegura en 'Usa Today'.

"El primer día y medio, fue difícil. Pero para el quinto o sexto día, no tenía necesidad de comer. Me siento mejor. Tengo mucha energía y claridad mental. Hay estudios que muestran que el ayuno permite que el cuerpo se cure a sí mismo", detalla.

Además de basar su dieta en líquidos, el golfista ha estado practicando yoga y ha estado dando largos paseos. Una vez acabado el ayuno ha comenzado una dieta basada en frutas, verduras, nueces y semillas.

Vemos que esta particular dieta del café es efectiva, pero ¿es sana? ¿Es recomendable?

¿Esta dieta del café es sana?

El ayuno es del todo controvertido. Esta práctica consiste en la abstinencia voluntaria del consumo de alimentos sólidos por un periodo de tiempo determinado para obtener diferentes beneficios según se pretendan.

Los beneficios o contraindicaciones de someter al cuerpo a poco o nada de alimento sólido ha sido analizado por muy pocas investigaciones científicas a lo largo de la historia, por lo que resulta aventurado llegar una conclusión clara.

No obstante, la mayoría de estudios han determinado que un ayuno controlado y realizado durante un periodo breve de tiempo es muy beneficioso para el organismo, tanto en el tratamiento de enfermedades, como en la reducción de la mortalidad o la pérdida de peso.

En cuanto a esto último, el cuerpo, al no disponer de alimento, comienza a funcionar tirando de los hidratos de carbono almacenados, y cuando se le acaban empieza a funcionar con la grasa, haciendo adelgazar al sujeto. Asimismo, se ha demostrado que el ayuno acelera el metabolismo.

Además, existen diferentes tipos de ayuno. Nuestro protagonista ha utilizado uno largo, que consiste en eliminar todo tipo de calorías de la alimentación y consumir únicamente líquidos, como agua o té, durante semanas o meses. El café normalmente está contraindicado en este tipo de ayunos, por inducir cierto nerviosismo, pero Mickelson ha optado por consumir uno enriquecido con proteínas.

Así que, aunque no es recomendable hacer ayuno durante mucho tiempo, si se realiza bajo la supervisión de Un profesional, como hizo el golfista, no tendría por qué haber ningún riesgo para la salud.

Y, repetimos, en caso de que estés pensando en hacer un ayuno largo, debes consultarlo primero con un profesional de la salud. No todas las personas pueden llevarlo a cabo, y es importante que un experto haga un seguimiento del mismo.

Esto es todo, lector. ¿Has ayunado alguna vez? ¿Qué opinas de esta técnica?