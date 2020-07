Lo malo de estar a dieta es que nos ponemos de muy mal humor. El hambre acecha, las energías bajas y nos apetece todo más bien poco, incluido el sexo. Pero ¿y si el problema no es estar a régimen y sí el tipo de éste que hemos escogido? ¿Y si hubiera una dieta que además de hacernos adelgazar nos haría mejorar nuestro rendimiento sexual en la cama? Pues existe, amigo.

Un nuevo estudio, publicado en la revista americana Nutrients, ha revelado que hay un patrón alimentario que nos ayuda a perder peso y a satisfacer más en horizontal.

La dieta cetogénica baja en grasas te hace adelgazar y rendir más en la cama

La investigación ha determinado que la dieta que nos proporciona todos estos beneficios es la cetogéncia baja en grasas. Además de hacernos adelgazar y rendir en la cama, este régimen reduce la ansiedad por comer, beber alcohol y mejora aspectos como la actividad física y la calidad del sueño, aumentando así el bienestar psicológico y la calidad de vida de los pacientes en tratamiento.

El estudio, llevado a cabo por la Universidad de Santiago de Compostela y promovido por PronoKal, es el primerp que analiza estos parámetros en el tratamiento de la pérdida de peso.

¿Y en qué consiste la dieta cetogénica baja en grasas? En consumir, básicamente, alimentos bajos en carbohidratos y altos en proteínas. Esto provocará que el cuerpo entre en un estado conocido como "cetosis", por el cual las reservas de grasa son convertidas en cetonas, que alimentan los músculos y el cerebro en lugar de los hidratos. ¿El resultado? Una mayor quema de grasa y una pérdida de peso relativamente rápida en comparación con un régimen tradicional.

Mejora de la actividad y función sexual

Los resultados del estudio revelaron que las mujeres que seguían esta dieta presentaban mejoras significativas en su actividad y función sexual, especialmente en las primeras semanas de tratamiento y al final de este. La actividad sexual de los hombres también presentó mejoras.

En el caso de las mujeres, que siguieron la dieta cetogénica baja en grasas de PronoKal, se reportó un aumento significativo de la excitación, la lubricación y los orgasmos, factores que se traducen en una importante mejora de su función sexual.

Dormir mejor de noche, y estar más activo de día

Las personas con exceso de peso a menudo sufren trastornos del sueño, por lo que no es de extrañar que los pacientes del estudio, en general, presentaran una mala calidad del sueño.

Otro de los beneficios observados en la investigación es que los pacientes que seguían la dieta cetogénica baja en grasas manifestaron mejoras en la calidad y la duración del sueño.

Además de descansar mejor, se observó que los pacientes en tratamiento aumentan la actividad física, y consiguen mantener el peso alcanzado, reducir la flacidez, estar tonificados, prevenir la pérdida de masa muscular, prevenir dolores articulares y musculares.

Ojo: no es una dieta para todos

Antes de que te pongas a ello, hemos de advertirte, lector, de que las dietas cetogénicas no son para todo el mundo. Numerosos nutricionistas y profesionales de la salud llevan años alertando de los posibles problemas de salud que pueden conllevar.

El profesor Thomas Seyfried, de la Universidad de Boston, advierte de que "si se realiza de forma errónea, puede modificar los parámetros de lípidos en la sangre, lo que podría poner en peligro la salud".

No obstante, hay otros profesionales, como la nutricionista Susie Burrell, que la defienden: "No hay pruebas que demuestren que las dietas keto son perjudiciales", asegura a 'News'. "Además de la pérdida de peso, estos regímenes conllevan una serie de beneficios, sobre todo para los que tienen niveles altos de glucosa en sangre o el hígado graso", añade.

Burrel, no obstante, asegura que este régimen no es para todos: "Si no estás preparado para dejar de comer cereales, pan u hortalizas durante un tiempo, esta dieta no es para ti".

Si te animas, lector, te recomendamos que te pongas en manos de un nutricionista.