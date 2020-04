Especial Gourmet Día de la Madre: regalos cargados de sabor que puedes pedir online

No dejes que el confinamiento desvirtúe el Día de la Madre. Y si la montaña no va a Mahoma, pues que sea al revés. Todo te lo ponen en casa para organizar un ágape especial en el que disfrutar toda la familia con ella como gran protagonista… y si no estás junto a ella, también puedes regalárselo enviándoselo a su casa.

Regalos gourmet para el Día de la Madre

El mundo gourmet se ha movilizado y los envíos a domicilio cada día son más y mejores. Numerosas empresas alimentarias, bodegas y tiendas han puesto en marcha sus servicios online para esos pequeños caprichos en días especiales. Y la gran mayoría ha dejado los envíos gratuítos.

Sencillas delicias

La web de los ibéricos Cinco Jotas ha preparado una edición limitada y exclusiva con sus mejores productos 100% de bellota, la más alta categoría. Esta casa, con más de 140 años de trayectoria en la zona de Jabugo (Huelva), ofrece en su web (www.cincojotas.es) distintas opciones para el regalo perfecto, desde un elegante cofre gourmet (139 euros) a un conjunto de típicos sobres al vacío por 50,50 euros. Jamón, paleta, lomo, salchichón y una amplia gama de opciones. Si quieres tirar la casa por la ventana, apuesta por un jamón de entre 5 y 6 kg. y media caña de lomo – incluye cuchillo- por 629 euros.

¿Y regalar algo hecho con tus propias manos?. El chef del hotel- restaurante Molino de Alcuneza, con una estrella Michelín, ofrece el kit perfecto para hacer pan en casa. Incluye la masa madre ¡yapreparada!, harina de espelta molida a la piedra e instrucciones para elaborar el pan. Una propuesta única con un precio de 31,20 euros que puede adquirirse en la tienda online Despelta ( www.espeltaecologica.com), empresa familiar dedicada al cultivo ecológico en Sigüenza.

Con queso y vino

Dos vinos (blancos o tintos, personalizable) de Bodegas Martúe& Blanco Nieva, junto a un queso curado puro de oveja y, de regalo, si el pedido se hace antes del 3 de mayo, incluyen además una cuña de 360 gramos. Los vinos de Martúe poseen Denominación de Origen de Pago en La Guardia (Toledo) y los de Blanco Nieva son de la DO Rueda. Chardonnay, syrah o verdejo entre otras propuestas para degustar junto al queso con 12 meses de maduración. Todo en www.martue.com

En Alicante, el bar boutique Manero posee su propia marca gourmet con el mismo nombre. El paraíso del foodie más empedernido con delicias varias que ahora, con motivo de la reclusión, envía online en la web www.maneroencasa.com . Aceites, conservas, turrones, jamones y casi una veintena de vinos incluyendo champagne. Y como colofón dulce no faltan unos magníficos turrones. No en vano, para seleccionar cada producto, su propietario Carlos Bosch se recorrió España seleccionando lo mejor.

Made in Spain

Extiende tu mantel en el salón y disfruta de un rico pic- nic. No habrá paisaje bucólico quizás, pero sí ricas delicatessen. Dehesa de los Llanos (Albacete) propone una bonita cesta de mimbre llena de productos gourmets que elaboran artesanalmente en su finca. Desde queso manchego a nueces, miel delavanda extraída en sus colmenas o aceite de oliva. No falta su vino Cima Mazacruz Selección 2014, ni tampoco productos de baño como la esencia de lavanda o el jabón artesano, ambos hechos allí. La cesta (72,73 €) es personalizable y, además de su web en dehesadelosllanos.com, también se puede llamar al 967243100.

Un buen dulce no puede faltar y Chocolates Trapa, empresa 100% española, lo ha puesto muy fácil. Ofrece una amplia gama de productos, desde chocolatinas a bombones o distintas tabletas- elaborados artesanalmente- y han querido facilitar que todos sus clientes puedan recibirlos a través de su tienda online www.trapa.es sin tener que salir de casa. El importe mínimo es de 30 euros para que el envío sea gratuito. Una delicia en clave golosa.

Una copa de campeón

El “Mejor Whisky Single Malt de España” se llama Agot y así ha sido declarado en el 2020 World Whiskies Awards. Elaborado por la pequeña destilería vasca Basque Moonshiners, su ‘Pioneer Edition’ ha conseguido este codiciado premio. Un destilado artesanal, de doble destilación en alambique de cobre en envejecido en barricas de vino de la Rioja Alavesa y de bourbon durante tres años. Un producto muy especial, con muchos matices y totalmente único del que sólo se han elaborado 989 botellas numeradas (50 €) y puedes encontrar en la web www.basquemoonshiners.es y en tiendas especializadas y gourmet.

Con el lema “#TúQuédateEnCasa que nosotros te llevamos la carne”, la marca Finca Jiménez Barbero estrena tienda online donde comprar sus productos, todos certificados con el sello AENOR de Bienestar animal y un referente en el sector. Una explotación ganadera ejemplar que ahora cuenta con distintos packs especiales (ahora con un 10% de descuento), desde la Txuleta al Entrecot, Degustación o Familia. Pero también su oferta habitual, desde steak tartar a roastbeef. Todo en carnedelafinca.com

Ese brindis especial

La firma vitivinícola Vintae ha lanzado un pack de vinos exclusivo del Día de la Madre. Con el slogan de “me guardo los besos para cuando pueda verte” se trata de lanzar un mensaje de cariño a las madres ‘winelovers’ que se encuentran confinadas lejos por el motivo que sea. Un mensaje de cariño y esperanza que contiene dos de los vinos blancos de la compañía: Bardos Verdejo 2019 y Aroa Laia 2018, con DO Rueda y Navarra respectivamente, que se completa con un tarjetón de felicitación. Su precio es de 20 euros y se puede adquirir en la tienda online devinosconvintae.com.