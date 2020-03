Destinos para viajar en plena crisis del coronavirus (y a precios mucho más baratos)

Eventos cancelados, partidos que se juegan a puerta cerrada, centros educativos que echan el cierre en Italia, empresas que animan al teletrabajo… Aunque los sanitarios no dejan de insistir en que el coronavirus provoca menos muertes que la gripe (y ahí están las cifras de mortalidad para evidenciarlo), lo cierto es que el nuevo virus se propaga como la pólvora y no es de extrañar que, en un intento por frenarlo, se cancelen todo tipo de reuniones. Y por supuesto, viajes.

Hace unos días hablábamos de si deben devolverte el dinero en caso de cancelar un viaje por coronavirus, hayas o no contratado un seguro de cancelación. Hoy hablaremos de los viajes que puedes contratar ahora mismo y que están a precios casi de saldo por la crisis del virus. A día de hoy, la OMS no recomienda la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio internacional. No obstante, siguiendo el principio de precaución, NO recomienda viajar a las zonas afectadas a no ser que sea estrictamente necesario (entre las zonas afectadas está China, Italia, Corea del Sur, Japón..). En caso de tener que viajar a estas zonas, hay una serie de recomendaciones sanitarias que pueden consultarse aquí. De hecho, puede incluso consultarse la ubicación de los casos en este mapa interactivo desarrollado por la OMS.

¿Tienes que viajar a alguna de la zonas afectadas, ahora o más tarde? ¿Estás planeando tus vacaciones de Semana Santa y no hay virus que pueda con tus ganas de descanso? Pues has de saber que los precios están muy interesantes para según qué destinos.

Por ejemplo, “sitios no recomendados para viajar ahora pero que las tarifas para agosto y septiembre son geniales. Está Japón, que está en la lista de países a los que el Ministerio de Sanidad no recomienda viajar ahora mismo. En principio, tendrán lugar las Olimpiadas y todo se encarecerá pero ahora tenemos billetes de avión de 400 euros para agosto. Otras buenas tarifas a Asia por menos de 600 euros y a países no afectados son Maldivas o Filipinas. Estas tarifas son súper llamativas para Asia en esos meses, sin embargo, los precios de América se mantienen”, explica Priscila Fernández, de la asesoría de viajes GoandBe Creative Holidays.

Bajan las tarifas aéreas y también, el precio de los hoteles

No solo bajan tarifas aéreas, también los hoteles ven bajar sus precios: “Para Maldivas en Semana Santa por ejemplo han bajado los hoteles un montón, 250 euros en una sola reserva”.

La experta añade: “Los grandes ganadores, de cara a Semana Santa, son Oriente Medio y África, donde de momento no hay ningún caso fuera de Irán. Las aerolíneas aún tienen buenos precios para Egipto, Marruecos y Turquía”.

¿Por cuánto te puede salir ahora un súper viajazo en Semana Santa? “Por ejemplo, Maldivas 8 días/ 7 noches en hotel de cuatro estrellas, todo incluido, te sale por 2.500€ por persona. Turquía, 9 días / 8 noches hay circuitos por 1.100€ por persona. Los safaris no han cambiado de precio, pero se pueden descontar 200-300 euros porque las tarifas aéreas han bajado. Por ejemplo, Kenia y Tanzania, en estancia de 8 días / 7 noches, saldrían por 3.600 euros en lugar de 3.900”, finaliza.