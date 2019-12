¿Es normal haber perdido el deseo sexual por mi pareja? ¿Qué puedo hacer?

Lo poco conocido atrae y lo mucho conocido cansa. Si te sientes identificado con esto y estás leyendo esto porque últimamente no sientes casi nada (o nada) de deseo sexual hacia tu pareja y haces el amor por compromiso, esto te va a interesar.

Primero pensabas que era algo pasajero, que era una mala época, el estrés quizá, pero el periodo seco se ha extendido demasiado en el tiempo y ahora ya no sabes qué hacer. ¿Es posible que el amor y el deseo sexual no vayan siempre de la mano? ¿Es hora de romper con tu pareja porque ya no te quieres acostar con ella?

Cada relación es un mundo y el deseo sexual varía con el paso del tiempo. Que ya no te apetezca acostarte con tu pareja no significa que no la quieras, sino que quizá habéis caído en la rutina o que estés pasando por una época difícil. Al menos esa es la teoría.

Por qué ya no quiero acostarme con mi pareja

Las causas de la pérdida de interés sexual pueden ser muchas: estrés, depresión, disfunción eréctil, desequilibrios hormonales asociados a la edad, medicamentos, baja autoestima y problemas con la relación.

También es posible que hayas sido infiel y desde entonces tu pareja ya no te ponga o que simplemente ya te aburra practicar sexo con ella.

En el caso de ellas, y según una investigación realizada a través de 33 estudios, el 75% de las mujeres nunca llega al orgasmo durante el sexo. Aunque no es determinante, sí que puede ser que la falta de orgasmos durante las relaciones sexuales le hagan rechazar el coito.

En el caso de ellos, puede ser que se aburran, simplemente. Hay muchas mujeres que son bastante lineales en la cama, abonadas a la posición 'estrella de mar' (ponerse boca arriba y no hacer nada). Si eres fémina y tu chico no quiere tener sexo contigo, prueba nuevas cosas: sexo oral, nuevas posturas, lencería sexy, juegos, fantasías... Aunque quizá lo que más eche de menos él es que lleves la iniciativa. Sorpréndele.

Qué puedo hacer: ¿busco un remedio o corto la relación?

Si ya parece que has encontrado el foco de tu problema, puedes empezar a tomar medidas. Si lleváis poco y no tenéis hijos ni hipotecas y no te pasa nada externo (estrés, enfermedades, etc.) es posible que vaya siendo hora de renovar compañero sentimental.

Si, por el contrario, vuestra relación ya lleva años sobreviviendo y tenéis una vida en común muy asentada, puede ser que simplemente hayáis caído en la rutina. Es como comer pollo todos los días, pues al final uno se cansa.

Puedes intentar animar la cosa contratando un viaje a otro sitio, comprando juguetes sexuales o lencería sexy. Lo suyo es que no te obsesiones, pues cuanto más pienses que no te apetece y no te pone, menos lo hará.

Desmitificar la pasión enterna

Puede ser también que estés mitificando la pareja. Las relaciones pasan por fases y es normal que el deseo sexual vaya cambiando con los años. Si en los primeros años de noviazgo lo hacíais todos los días y ahora una dos veces al mes no es motivo, aparente, para alarmarse.

De hecho, de media, en España lo hacemos una vez a la semana, según la encuesta 'Ulises', elaborado por la empresa My Word. Según el estudio, un 42% de la población se acuesta con alguien una vez a la semana, frente al 10% que no tiene relaciones en absoluto. Los más activos sexualmente tienen entre 35 y 44 años. En esta franja de edad el 29% asegura tener sexo entre tres y cuatro veces por semana.

Más sexo no es sinónimo de más felicidad

Si a estas alturas del artículo ya has decidido que no vas a dejar a tu pareja a pesar de que no te ponga tanto como antes, es hora del autoconsuelo. Y para ello debes pensar que quizá no es que lo hagas poco.

Un estudio comprobó que los miembros de la pareja tienden a ser más felices si tienen relaciones sexuales con la frecuencia que ambos desean y si creen que lo hacen más que el resto.

Los investigadores lo comprobaron tras pedir a las parejas que participaron que duplicaran la frecuencia con la que mantenían relaciones durante 90 días. Finalizados los tres meses, esas parejas reportaron un estado de ánimo significativamente más bajo y una pérdida de interés y disfrute del sexo respecto a las otras parejas que habían seguido haciendo el amor como siempre.

Como vemos, cada uno es un mundo. Y tus circunstancias personales son solo tuyas. Al final ¿qué conclusión has sacado? ¿Vas a cortar?