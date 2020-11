Tres ideas de desayuno aptas para todos los públicos: sanas y fáciles de preparar

A estas alturas ya sabemos todos que desayunar es importante y que cada uno debe hacerlo a su manera. Es decir, si a alguien no le entra nada de comida por la mañana, no es buena idea forzarse. Aun así, es bueno que todos comencemos el día con una buena base alimenticia. Así no sólo estaremos más enérgicos durante la jornada, sino que también evitaremos comer mal en las horas siguientes.

Ya sabes que un desayuno equilibrado lo componen proteínas, hidratos de carbono complejos (los buenos) y grasas saludables.

A pesar de que la teoría la conocemos de pe a pa, aun hoy nos sigue costando hacer un desayuno en condiciones. Hoy te desvelamos tres tipos que puedes tomar a primera hora.

Tres ideas de desayuno para estar en forma y con energía

No te vamos a proponer que te pongas a cocinar grandes platos a primera hora de la mañana porque no lo vas a hacer. Todos, o casi todos (los que trabajamos), nos levantamos con la hora justa para tomar algo antes de ponernos a realizar nuestras tareas.

Por eso, lo mejor es optar por un café o té y acompañarlo con algunos de los platos de esta lista: no son muy caros, son fáciles de comprar y de preparar y están deliciosos.

1) Yogur griego con frutas y/o cereales

El yogur griego es una buena fuente de probióticos, es decir, de microorganismos que ayudan a que el intestino se mantenga saludable.

Lo suyo es que si te decides por esta opción, le añadas frutas y/o cereales (siempre integrales y no azucarados, por favor; y si puedes elegir, dale a los copos de avena integrales).

Si lo compras en el supermercado, como casi todo hijo de vecino, tendrás que fijarte en la cantidad de azúcar que lleva, pues, aunque la mayoría de yogures griegos del mercado son saludables al tener pocos azúcares añadidos, hay otros que no.

2) Tostada integral con aguacate

En esta sección te solemos hablar del aguacate, una fruta muy de moda pero no por ello peor. De hecho, es de las mejores frutas que hay para desayunar, ya que contiene una amplia variedad de nutrientes, grasas saludables, vitaminas y minerales.

Los aguacates contienen: vitaminas K, C, B y E; potasio y folato, nada menos.

Una forma ideal de tomar aguacate por las mañanas es en una tostada integral de pan de centeno con tomate y huevo cocido, y un chorrito de aceite de oliva. Delicioso a la par que sano y nutritivo.

3) Tortilla de huevo y proteínas

Una buena opción para desayunar son los huevos, que son saludables, baratos y están repletos de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales.

Además, son bajos en grasas, lo que les otorga un bajo contenido calórico y apenas aportan azúcares. Un huevo entero aporta aproximadamente 76 calorías, igual que una pieza de fruta, por lo que alimenta mucho y ayuda a prevenir la obesidad. Al respecto, un estudio realizado en mujeres con sobrepeso demostró que comer huevos aumentaba la sensación de saciedad y hacía que las participantes comieran menos durante las siguientes 36 horas.

Más allá de su gran aporte nutricional, su bajo índice calórico y su capacidad de ser un alimento muy saciante, los huevos son una fuente rica tanto en vitamina A como en Vitamina D, cuya síntesis se puede ver disminuida en el caso de que no nos expongamos al sol (como nos ocurre ahora y más desde que comenzó la pandemia)

Puedes tomarlos en tortilla francesa con fiambre y verduras, cocidos encima de su tostadita, a la plancha con verduras... Las opciones son infinitas y riquísimas.

Y esto es todo, lector. Esperamos haberte dado unas ideas sanas y nutritivas.