Este es el mejor momento para dejar a tu pareja (o buscarte un amante)

Llevas tiempo pensando que no eres feliz con tu pareja. Quieres dejarla. Hay días que estáis bien, pero la mayoría no te sientes feliz ni dichoso. Que sí, que valoras mucho que sea tu compañero de vida, tu apoyo, tu pie derecho, pero lo cierto es que notas que te falta algo. Y ese algo te está agobiando cada día más.

Además, no puedes evitar pensar que tu vida será siempre tal y como es hoy, más o menos. Que, oye, podías estar peor, pero también podrías sentirte mucho mejor. Este anhelo de cambiar tu realidad y mejorarla al menos en el terreno personal es lo que te está carcomiendo por dentro.

¿La parte buena de todo esto? Que si estás leyendo estas líneas es porque lo tienes ya bastante claro y que ahora justo, en septiembre, es el mejor mes para hacer borrón y cuenta nueva.

Este es el mejor momento para dejar a tu pareja

Acabas de volver de vacaciones, con tu pareja, y, la verdad, muy bien no te lo has pasado. Para entendernos, has tenido la misma mierda de siempre pero trasladada de espacio.

"Se espera que las vacaciones sean momentos de excepcionalidad, de experiencia intensa, que nos conmuevan y casi nos rediman de los meses de trabajo y la dura cotidianidad. Muchas personas tienen unas expectativas elevadas, y si no se cumplen, la decepción se añade a otras fuentes de malestar que se acumulan previamente y que crecen durante las vacaciones. La combinación es explosiva y puede conllevar rupturas de pareja", asegura Francesc Núñez, profesor de Humanidades de la UOC.

¿Lo mejor? Que no eres el único al que le ocurre. El número de divorcios y separaciones en España crece en el último trimestre del año, tras las vacaciones de verano, según los datos de EP Data y el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, en la última década este ha sido el periodo del año con más rupturas oficiales de pareja, con el 60% de los casos.

"El factor clave para que haya más separaciones en verano es que aumenta el tiempo compartido para parejas que ya tienen un nivel de conflicto o de desconexión elevado. Entonces se produce la mezcla perfecta para que el conflicto explote y la desconexión y las diferencias se hagan más evidentes y más fuertes", detalla Adrián Montesano del Campo, profesor Psicología de la UOC.

Es decir, que si la cosa ya estaba medio rota, se acaba de romper del todo al finalizar agosto.

Septiembre, el mejor mes para romper

Si todo esto te resulta demasiado familiar, tanto que te has visualizado en casi casa línea, quizá es hora de que tomes cartas en el asunto y le eches valor. Si vas a hacerlo, el mejor mes para romper una relación es septiembre. Por varias razones:

Septiembre es como el año nuevo, es un nuevo comienzo . Es cuando la gente suele cambiar de trabajo, comenzar nuevos hobbies, plantearse nuevos retos...

. Es cuando la gente suele cambiar de trabajo, comenzar nuevos hobbies, plantearse nuevos retos... Es un mes de transición . Esto te ayudará a pasar el duelo mejor, ya que todo está en continuo cambio. Y de aquí a diciembre estarás mucho más sereno, lo que te ayudará a comenzar el año con buen pie.

. Esto te ayudará a pasar el duelo mejor, ya que todo está en continuo cambio. Y de aquí a diciembre estarás mucho más sereno, lo que te ayudará a comenzar el año con buen pie. Si esperas un poco más, tendrás que llevarte a tu amorcín a las cenas navideñas y de año nuevo, y de ahí, amigo, empalmarás con Semana Santa y luego el verano de nuevo y así hasta la eternidad.

Si lo tienes claro, lector, hazlo este mes. Si no, sigue leyendo.

¿Y si me busco un amante?

Has pensado que igual lo que te hace falta es una aventura. Todo el mundo las tiene, ¿no? A ver, depende. Si ya has percibido todas las señales claras de que tu relación no funciona y ni siquiera te planteas asistir a terapia de pareja, lo más probable es que la infidelidad acabe encontrándote a ti antes que tú a ella.

Si quieres seguir pero no le vas a poner solución, lo más probable es que acabes poniéndole los cuernos a tu pareja. Ojo, la infidelidad, en ocasiones, puede tener un impacto positivo, no sólo en las personas infieles sino incluso en sus matrimonios.

De hecho, tal y como confirma un estudio realizado por AM, el 63% de los infieles encuestados observa un efecto positivo en su vida con su pareja debido a sus relaciones extramatrimoniales.

La infidelidad suele ser la escapatoria de aquellos que no están felices con sus parejas pero aún así no se atreven o no quieren pasar por una ruptura y todo lo que implica.

Sinceramente, no parece una solución magnífica ir por ahí a camas ajenas a evadirte de la realidad, porque al final todo se complicará aún más. No obstante, hay a gente que le ha ido bien siguiendo este camino y, en el fondo, cada uno vive la vida como quiere o como mejor sabe.

Y esto es todo, lector. Lo mejor es que lo pienses bien todo antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir, que es mejor no poner los cuernos a nadie –por aquello de la deslealtad– y que es mejor pasar la vida viviendo que medio muerto.

Bueno, ¿qué vas a hacer?