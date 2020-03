Que la cuarentena por el coronavirus no te engorde: diez trucos para quemar calorías sin esfuerzo

El coronavirus parece que era más grave de lo que se pensaba. Las autoridades sanitarias españolas ya han empezado a tomar medidas drásticas para detener la expansión del virus en nuestro país. Desde el pasado sábado, el país se encuentra en Estado de alarma y la mayoría de nosotros estamos teletrabajando desde nuestras casas sin poder salir a la calle más que a lo imprescindible.

No poder movernos apenas y la ansiedad que produce estar encerrados entre cuatro paredes todo el día –más el estrés añadido de muchos de tener a toda su familia en casa– puede hacernos engordar si no empezamos a tomar medidas ya.

Que la cuarentena por el coronavirus no te engorde: trucos que queman calorías

Si estás leyendo esto es más que probable que seas uno de los premiados con el teletrabajo. Y para que tu etapa de 'cuarentena' en el hogar sea lo más llevadera posible y no acabes con cuatro kilos de más, sumados a los que aún no has perdido, vamos a decirte los trucos básicos que debes seguir en los próximos días.

1) Haz las tareas del hogar

Parece una tontería, pero hacer las tareas del hogar quema muchas calorías. A continuación, tienes una guía básica de la energía que consumes en hacer cada cosa por hora:

Hacer la cama : 70 calorías.

: 70 calorías. Hacer la colada : 148 calorías.

: 148 calorías. Planchar: 157 calorías.

Barrer la casa : 161.

: 161. Limpiar el polvo: 166.

Limpiar las ventanas: 231.

2) Baila un par de veces cada día

No hay nada que despeje más la mente que poner la música a todo volumen y bailar en casa. Además, nos hace adelgazar. Por una hora de baile se pueden quemar entre 250 y 400 calorías.

[Cuántas calorías necesitas quemar para adelgazar un kilo]

3) Mantente activo mientras ves películas o series

Puedes ver la tele y quemar calorías si mientras haces ejercicio leve. Por ejemplo, pedalear con un aparato estático de pedales; levantar pesas con los brazos o con las piernas; trabajar con una cinta elástica; apretar una pelotita de goma para ejercitar las manos, etc.

Otro ejercicio que se puedes hacer es contraer los abdominales mientras inhalas lentamente por la nariz y exhalas por la boca hasta quedarte casi sin aire.

4) Camina rápido por la casa

Si tienes un pasillo o estancias libres de obstáculos, puedes moverte. En media hora caminando puedes quemar de 60 a 90 calorías.

5) Ponte de puntillas mientras te lavas los dientes

Cuando estés lavándote los dientes, secándote el pelo, fregando... puedes ponerte de puntillas para ejercitar los gemelos, siempre con la espalda recta y el abdomen contraído y mantenernos así unos segundos, con apoyo o sin él.

6) Salta

Saltar es uno de los ejercicios más completos –se tonifican piernas, brazos y glúteos– y puedes hacerlo en casa. Puedes ayudarte de una cuerda, que puedes adquirir en cualquier tienda de productos deportivos.

De acuerdo a un artículo de la Universidad de Harvard, saltar a la cuerda nos hace quemar hasta 444 calorías en tan solo 30 minutos.

7) Habla por teléfono de pie

Cada vez que vayas a hablar por teléfono, ponte de pie y, mientras tanto, haz movimientos suaves y controlados: lleva una pierna hacia atrás para activar glúteos, y luego hacia delante para ejercitar los cuádriceps; hacia un lado y hacia dentro para mantener abductores y aductores...

8) Come de forma inteligente

Hay mucha información contradictoria sobre dietas y sobre lo que se debería o no comer. En realidad todo es bastante fácil, y si piensas un poco sabrás lo que es sano ingerir y lo que no.

Nosotros te proponemos que hagas cambios inteligentes en tu dieta, esto es, comer menos hidratos de carbono (pan, pasta, arroz...), más proteínas (pollo, pescado, verduras...) y que hagas cuatro o cinco tomas al día, ya que te mantendrán saciado durante más tiempo.

Una comida o cena ideal perfecta estaría compuesta por una ración generosa de verduras (las mejores son las de hoja verde) con una porción de proteína magra. No hay más: en la cuarentena apenas necesitas hidratos.

9) Oblígate a levantarte cada media hora

Para activar el metabolismo y acelerarlo, debes levantarte cada media hora, como mucho, del sofá o silla. Y ya si das unos sorbos de agua, mejor que mejor, ya que beber quema calorías y nos mantiene activos y enérgicos.

10) Duerme mejor y practica más sexo

Todos los consejos que te estamos dando no sirven de nada si estás estresado, ya que tu cuerpo no perderá peso y tenderás a comer de más y pseudoalimentos más calóricos.

El estrés y la ansiedad nos impiden descansar, y esto nos hace engordar y no adelgazar. Un estudio publicado en Obesity Reviews demostró que el estrés, la falta de sueño y el aumento de peso están asociados entre sí.

Por eso debes intentar relajarte. Y el sexo puede ser una buena ayuda para esto, ya que libera hormonas del placer y está relacionado con un menor riesgo de contagio por coronavirus.

Y es todo, lector. Ánimo con esa cuarentena.