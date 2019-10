Cuántas veces deberías hacer el amor con tu pareja a la semana, según los expertos

El sexo cambia cuando se está en pareja. La rutina, el paso del tiempo y el hastío de lo conocido hacen que las hormonas se duerman (y que despierten con otras personas). Hay trucos para que tu relación no caiga en lo monótono, pero al final a casi todos nos pasa: lo mucho conocido cansa.

No es que ya no haya amor, es que ya no te apetece tanto acostarte con tu ser querido. Ojo, que cuando te pones la historia se levanta, pero ahora hay que ayudarla cuando antes era automático.

Si es tu caso, lector, no te preocupes, no eres el único. El asunto es ¿cuánto lo hacen el resto de parejas? ¿Cuánto es lo normal?

Cuántas veces lo hacen las parejas

Una encuesta llevada a cabo por Newsweek estimó que alrededor del 15-20% de las parejas lo hacían una vez a la semana, y reveló que los matrimonios sin sexo no eran tan infrecuentes. De hecho, en 2009, The New York Times informó que alrededor del 15% de las parejas casadas no había tenido sexo en los últimos 6-12 meses. Al menos no entre ellos.

Un estudio reveló que alrededor del 15% de las parejas casadas no había tenido sexo en los últimos 6-12 meses

En España, por ejemplo, lo hacemos, de media, una vez a la semana. Así lo detalló una investigación llevada a cabo por My World. Según el estudio, un 42% de la población se acuesta con alguien una vez a la semana, frente al 10% que no tiene relaciones en absoluto. Los más activos sexualmente tienen entre 35 y 44 años. De hecho, en esta franja de edad el 29% asegura tener sexo entre tres y cuatro veces por semana.

Cuántas veces deberías hacerlo por semana

La psicoterapeuta Tina Tessina, autora de Money, Sex and Kids: Stop Fighting About the Three Things That Can Ruining Your Marriageasegura que es muy común que las parejas bajen el ritmo de sus relaciones sexuales cuando ya llevan muchos años juntas.

Tessina también ve normal que haya matrimonios en los que el sexo no existe. Según la experta, las causas más comunes son sentimientos negativos hacia el cónyuge, haberse sentido rechazado demasiadas cosasiones, ver a su pareja siempre enfadada u ocupada y falta de comunicación. Otro es, sin duda, la llegada de los hijos.

Las parejas deben hacer el amor al menos una vez a la semana, ya que "la intimidad del acto sexual te mantiene conectado"

En cuanto a cuánto sexo debería tener una pareja sana, el número varía, y depende de los integrantes de la misma. Tessina, no obstante, apunta que al menos se debe hacer "una vez a la semana", ya que "la intimidad del acto sexual te mantiene conectado".

Si se hace el amor al menos cuatro veces al mes, ambos miembros de la pareja "serán mucho más felices, tanto juntos como separados, y se sentirán más preocupados, ya que su grado de intimidad aumenta".

Qué papel juega el sexo en tu felicidad

La mayoría de las personas disfrutan del sexo y creen que indice directamente en su nivel de felicidad. Pero no es del todo cierto.

Psicológicamente, los miembros de la pareja tienden a ser más felices si tienen relaciones sexuales con la frecuencia que ambos desean. No obstante, sus percepciones acerca de si lo hacen mucho o poco respecto a otras parejas juega un papel determinante. De hecho, las parejas son más felices si creen que tienen más relaciones sexuales que el resto, según detalló este estudio.

Cada pareja es un mundo, y quizá no es tan importante la cantidad y sí más la calidad.

Y tú, lector, ¿cada cuánto tienes relaciones sexuales?