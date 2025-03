¿Cuánta agua hay que beber al día? Este es el sencillo truco para aumentar su consumo, según un experto

El agua es imprescindible para el cuerpo humano. Así lo aseguran los expertos que insisten en la importancia de hidratarse para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, no todos se ponen de acuerdo en cuál es la cantidad de agua que hay que beber cada día. Un eterno debate que da mucho de qué hablar.

Según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el caso de los adultos, se recomienda tomar entre un litro y medio y dos litros al día. Una cantidad que variará en función de diferentes factores. Y es que, no es lo mismo en el caso de una persona que ha hecho algún tipo de deporte, como tampoco si estamos en pleno verano con temperaturas elevadas.

Eso sí, a pesar de que no hay una cantidad exacta de agua para beber cada día, sí hay unos mínimos. Una cantidad que debemos aportar a nuestro organismo para evitar problemas de salud. Así lo asegura el popular nutricionista Luis Alberto Zamora que, además de ofrecer algunos consejos sobre hidratación, desvela un sencillo truco para aumentar su consumo.

Beber suficiente agua es esencial para el organismo. Foto: Prostooleh en Freepik

El sencillo truco para aumentar el consumo de agua, según el nutricionista Luis Alberto Zamora

Como decíamos, beber agua es esencial para el organismo. Sin embargo, no todo el mundo consigue hidratarse de forma correcta. Así lo comentó hace unos días este nutricionista, también conocido como Nutrimán, en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde señaló: “Lo primero, esto de dos litros de agua al día… pues mira, depende. Habrá días que bebas un litro y medio, habrá otros que bebas dos y medio porque haga calor o hayas hecho deporte. No hay que obsesionarse. Si tú no tienes sed, y tu orina es clarita, es que tú estás bien. Ahora, es verdad que hay mucha gente que me dice ‘Luis, me cuesta beber agua, o se me olvida, o con el paso de los años perdemos el reflejo de la sed’. Con lo cual, hoy os traigo un truquito para coger ese hábito y que sepamos que estamos bien hidratados”.

Según el experto, el consumo de agua diario tiene que comenzar desde que nos levantamos: “Empezamos con un vaso de agua en el desayuno. Yo lo primero que hago nada más levantarme es beber, reponer esa agua. Si se me tiene que olvidar algún vaso de agua, para mí sería este, porque en el desayuno es donde más líquidos tomamos, la leche, el café, las infusiones, el zumo, la fruta… Con lo cual, un vasito de agua en el desayuno”.

Según pasa la mañana, y antes de llegar a la comida, habría que tomar otro vaso de agua, “como mínimo”; y durante la comida, otro. “Hay gente que dice ‘es que si bebes agua mientras comes es malo’, ¿cuánta gente ingresada en el hospital conocéis que ha bebido agua durante la comida? No, así que yo me siento en la mesa y me preparo mi vaso de agua”, explica.

Beber un vaso de agua con cada comida ayuda a aumentar el consumo diario. Foto: Freepik

Al igual que ocurre con la media mañana, entre la comida y la cena, tenemos que tomar otro vaso de agua, y lo mismo en la cena. “Para mí, siempre que te sientes a la mesa tiene que haber un vaso de agua enfrente. Cada vez que te sientes a una comida principal ponte un vaso de agua porque si lo ves, te lo bebes; si no lo ves, no lo bebes” añade.

Según señala el experto, este truco es sencillo y efectivo: “Esto parece una tontería, pero así ya tenemos un litro asegurado, luego si tengo sed, bebo y ya estás hidratado. Para esta gente que le cuesta beber que hay mucha”.

Para Luis Alberto Zamora, beber agua es necesario, pero no debemos obsesionarnos con los dos litros que marca la creencia popular: “La nutrición no es matemáticas, la nutrición es coherencia”. Y además, señala cómo tiene que ser la temperatura del agua: “Que sea fresca, del tiempo, porque es como mejor se absorbe, que se parezca a la temperatura del cuerpo”.