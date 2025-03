Las cremas comestibles y ecológicas que usa la Reina Letizia

En tan sólo 30 segundos, los químicos que contienen la mayoría de productos cosméticos entran en nuestro torrente sanguíneo, lo cual puede afectar a la salud y al órgano más grande del cuerpo humano, la piel.

La piel es importante para nuestro bienestar, juega un papel importante en el funcionamiento del organismo y está muy relacionada con otras partes del cuerpo como el sistema nervioso, por lo que el estado de la piel, en muchas ocasiones es un reflejo de nuestra salud.

Cada vez son más las marcas cosméticas que usan productos naturales teniendo en cuenta que los químicos pueden ser nocivos. Es el caso de Dulkamara Bamboo, una gama de cremas y cosméticos que son elaboradas exclusivamente con ingredientes puros, bio-compatibles de máxima calidad como; plantas medicinales, aceites vegetales de primera presión en frío y aceites esenciales naturales de destilación por arrastre de vapor o expresión en frío.

Conocedora de ello, es una de las máximas exponentes de la belleza y el glamour en nuestro país, la Reina Letizia, que consume comúnmente esta marca y cuida su piel de forma constante.

Se pueden comer

Aunque no están para eso, y no es nada recomendable comerlas como si fuesen un ‘calipo’, esta marca es perfectamente comestible. Uno de los lemas de la marca es: “¿Te pondrías en la piel algo que no pudieras comer?”.

Conociendo la botánica y las necesidades de la piel, eligen cuidadosamente ingredientes vegetales procedentes de cultivos ecológicos certificados y de recolecta silvestre. A lo largo de todo el proceso de elaboración, se asegura la conservación de la riqueza y los principios activos de las plantas originales, garantizando que su biodisponibilidad permanezca intacta en cada envase.

Una de las curiosidades de esta firma navarra es la sugerencia de rociar con “Leche virginal de bambú”, uno de sus productos, la boca cuando aparecen llagas para eliminarlas, o también el picor en la garganta, gracias a los beneficios que aportan sus ingredientes.

Estos cosméticos tienen el certificado BIO, sus productos cosméticos se denominan multifunción, ya que son ricos en principios activos que penetran en profundidad en nuestras células. Estos son capaces de trabajar de dentro hacia fuera, reflejándose en la epidermis. Dentro de la gran riqueza en principios activos de sus productos se destacan: aminoácidos, flavonoides, taninos, vitamina A,E,B2, manganeso, zinc, magnesio y Omegas 3, 6, 7 y 9.