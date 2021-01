¿Alguna vez has pensado que eres más inteligente que los demás? Quizás no seas consciente de que tienes un coeficiente intelectual superior a la media o es probable que de pequeño tu madre te lo dijera tantas veces que no te lo terminaras de creer. De hecho, en España hay un millón de superdotados y muchos de ellos ni siquiera lo saben, algo que se convierte en un verdadero problema durante la infancia.

A veces, unos pocos detalles que suelen pasar desapercibidos por el común de los mortales son suficientes para detectar a estas mentes brillantes. Aunque es cierto que existe la creencia de que un superdotado es alguien que va sobrado de inteligencia y que no tiene que tener ningún tipo de problema ni académico ni psicológico, pero es falso.

Cinco cosas que demuestran que eres más inteligente que los demás

Una cosa es que te consideres inteligente y otra muy distinta es que lo seas. Hay personas que están seguras de que han sido agraciadas con esta virtud, pero ¿están en lo cierto? ¿Son imaginaciones suyas o se tienen en demasiada consideración? Si eres de los que duda sobre tus capacidades intelectuales, hay ciertos signos probados científicamente que pueden probar que has sido dotado con un cerebro superior al de la media.

1) Eres muy perezoso

¿Te despistas con facilidad? ¿Eres dado a procastinar cualquier cosa? Eso es porque las personas con mayor coeficiente intelectual se aburren y desactivan con más facilidad y huyen a ese mundo interior en el que les dan vueltas a todo, es como un efecto bombilla. La clave radica en la motivación.

De hecho, las personas perezosas son más propensas a disfrutar de sus propios pensamientos aunque tienen diferentes necesidades de cognición (no hay que confundirlo con inteligencia). "Siempre voy a elegir a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil porque encontrará la manera fácil de hacerlo", aseguraba Bill Gates.

2) Eres creativo

Si te dedicas a una profesión en la que puedes desplegar tus habilidades artísticas o les dedicas tiempo ala creatividad fuera de tus quehaceres normales, es probable que seas una persona muy inteligente.Ser creativo es el síntoma de que tienes una mentalidad flexible y abierta, de que te gusta cuestionarlo todo y de que intentas salir siempre de tu zona de confort. De hecho, si rechazas las supersticiones y creas nuevas ideas es un rasgo inequívoco de que tienes un coeficiente superior a la media.

La inteligencia es imposible sin la creatividad. ¿Rara vez repites el mismo error y siempre descubres otro método para hacer las cosas? Entonces seguro que eres superdotado. Como diría Thomas A. Edison, "no he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan". Él no se refería a la perseverancia, sino a que encontraba 10.000 maneras diferentes de hacer una misma cosa.

3) Te gusta la noche

Cuanto más inteligente eres, más te inclinas a quedarte despierto hasta altas horas de la madrugada. Una investigación, publicada en 2009 en la revista Personality and Individual Differences, analizó el vínculo entre el coeficiente de inteligencia infantil y los hábitos de sueño de miles de adultos jóvenes. Así, las personas más inteligentes afirmaron quedarse despiertas más tarde y levantarse tarde durante toda la semana.

En España hay un millón de superdotados y muchos de ellos ni siquiera lo saben, algo que se convierte en un problema durante la infancia

Esto puede deberse a que las personas con habilidades cognitivas superiores han evolucionado para anular su reloj interno, el que nos incita a dormir antes. De hecho, nuestros antepasados dormían de noche instintivamente para evitar a los depredadores, pero el ser humano ha evolucionado para aprovechar esas horas, ya que los riesgos actuales no son los mismos, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los adultos necesitan dormir entre 7 y 8 horas para funcionar adecuadamente.

4) Previenes los problemas

Mientras que la gente común resuelve sus problemas a medida que les van surgiendo, si eres capaz de prevenirlo, debido a tu conocimiento preciso de la causa y el efecto, eres una persona inteligente. Para este tipo de gente el azar no existe y piensan que todo tiene un porqué, por lo que son capaces de impedir el nacimiento de cualquier dificultad. "Los intelectuales resuelven los problemas, los genios los evitan", aseguraba Albert Einstein.

Los embrollos de la vida real son muy diferentes a los de los libros de texto, los que ya tienen una respuesta conocida. En el día a día las situaciones son inesperadas y rara vez parecidas. Aun cuando el problema es el mismo, las personas y los momentos son diferentes por lo que hay que ser muy inteligente para encontrar soluciones a los problemas de esta vida (los cuales son únicos y tienen una magnitud que solo se conoce en el futuro).

5) Sintetizas tus conocimientos

Las personas inteligentes no suelen ser grandes eruditos. No pierden el tiempo en aprender algo que nunca van a utilizar porque tienen la capacidad de aprender de cualquiera y de todo. No son expertos de una materia, pero lo son en la vida, aunque parezca una frase de Belén Esteban.

Ven unidad en la diversidad, como dijo Einstein: "Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol". Por lo que si puedes utilizar tu conocimiento del arte en la ciencia y las teorías de esta en la religión, serás alguien muy listo. Y si no puedes descubrir las conexiones entre cosas dispares, ya sabes...