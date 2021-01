Las cuatro cosas con la que estás dañando tu sistema inmunológico sin saberlo

En plena pandemia de coronavirus y con la aparición de resfriados y gripes debido al invierno, debes cuidar mucho más tu sistema inmune para evitar contagiarte. Más allá del lavado de manos frecuente y de llevar siempre puesta la mascarilla en los lugares públicos, es de vital importancia cuidar los detalles que hacen que te mantengas en buena forma física y repleto de energía.

¿Por qué es tan importante tener las defensas a tope? ¿Qué es el sistema inmunológico? Se trata del conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de nuestro organismo que le permiten mantener el equilibrio interno frente a agresiones externas. En otras palabras, reconoce lo dañino y actúa en consecuencia frente a ello. Y, como con casi todo en nuestro cuerpo, su estado más o menos saludable no es fruto del azar, sino que nosotros mismos podemos ayudar a que se mantenga lo mejor posible.

Al fin y al cabo, se trata de una compleja red de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a protegerse de las posibles infecciones de agentes víricos y bacterianos. Como es tan complejo y posee la extraordinaria habilidad de adaptarse a los cambios, debe estar siempre en equilibrio para funcionar correctamente. Claro está, que también podemos actuar al revés y perjudicarnos sin saberlo. Esto sucede con una serie de cosas que realizamos y que, aunque creemos que no nos afectan en absoluto, en realidad sí lo hacen.

Duermes poco

Una investigación desarrollada por la Universidad de Chicago desveló que dormir solo cuatro horas durante la noche durante una semana reduce los anticuerpos a la mitad, respecto a quienes descansan 7 u 8 horas. A través de análisis sanguíneos los investigadores constataron que la restricción de sueño provocaba un aumento en la producción de noradrenalina. Por otra parte, científicos de la Universidad de Rotterdam y de Surrey descubrieron que la pérdida de sueño severa desencadena en el sistema inmune el mismo tipo de respuesta inmediata se muestra durante la exposición al estrés.

A veces, nos cuesta coger el sueño, especialmente en épocas estresantes como la que estamos viviendo actualmente. Las recomendaciones para descansar mejor y ayudar al sistema inmune empiezan con regular la temperatura de la habitación en la que duermes para que se mantenga entre los 15 o 22 grados, no utilizar pantallas con luz hasta altas horas de la noche (ya que el descanso no será tan reparador), no hacer ejercicio una hora o dos antes de acostarte y darte una ducha siempre que puedas.

Mala alimentación

Una alimentación mal equilibrada tiene una influencia negativa en la actividad inmunológica. El mantenimiento de las defensas de nuestro cuerpo requiere un consumo constante de todas las vitaminas y minerales necesarios, por lo que las personas que comen mal presentan un mayor riesgo de contraer infecciones.

De hecho, las dietas de menos de 1.200 calorías al día también pueden hacer disminuir la función inmunológica, lo que constituye una buena razón para evitar las poco saludables dietas milagrosas. Del mismo modo, el aporte excesivo de energía también puede afectar a la capacidad del sistema inmunológico de combatir cualquier bacteria o enfermedad. Además, la obesidad está ligada a una mayor incidencia de enfermedades infecciosas porque la grasa dificulta que los glóbulos blancos se multipliquen, se produzcan anticuerpos y se evite la inflamación. Ya sabes, somos lo que comemos.

Tu medicación

Si tomas fármacos para combatir enfermedades crónicas como el lupus o el asma, debes ser consciente de que esas recetas podrían estar afectando tu sistema inmune. Los corticosteroides, por ejemplo, son medicamentos que tratan una amplia variedad de trastornos, como artritis, afecciones de la piel y enfermedades autoinmunes. Y funcionan "disminuyendo la inflamación y reduciendo la actividad del sistema inmunitario", según la Clínica Mayo.

Bebes alcohol

Aunque algunos estudios revelan que el consumo moderado de cerveza puede mejorar la respuesta del sistema inmune del organismo, y de forma más relevante en las mujeres, lo cierto es que beber alcohol puede dañarlo mucho. Si te encuentras débil, piénsalo dos veces antes de pedirte una copa, porque en solo una noche, el alcohol puede tener debilitar tu sistema inmune.

De hecho, solo se necesitan 20 minutos de ingesta para que comiencen los efectos, esas son las conclusiones de una investigación desarrollada por la Universidad Loyola de Chicago. Y no solo eso, el alcohol es deshidratante y tiene un efecto negativo en la capacidad para combatir los gérmenes y otras enfermedades, además puede afectar a tu calidad del sueño.