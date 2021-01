Consejos para sacarle partido a las plantas medicinales

Las plantas medicinales son un recurso natural para tratar múltiples alteraciones y existen multitud de formas de prepararlas y tomarlas. A veces sus efectos dependen de cómo se administran y utilizan, pero hay que saber que algunas de ellas tienen potentes principios activos que actúan sobre el organismo y pueden interferir en algunos fármacos (o reducir su eficacia), por lo que no es recomendable usar en determinados momentos de nuestra vida.

Lo cierto es que la naturaleza nos ha regalado un infinito abanico de hierbas y plantas cuyo valor gastronómico es incuestionable; pero también medicinal y terapéutico, por cuanto ayudan a mitigar muchos de males de forma totalmente natural. Infusionadas es una de las formas tradicionales de disfrutar de dichas propiedades (una técnica que conocemos gracias a los árabes, pero que también se aplica en China desde tiempos inmemoriales.), pero no la única en la que se las puede aprovechar.

Son uno de los remedios caseros más utilizados. Y es que, ¿quién no ha recurrido en alguna ocasión ellas? Si no tienes la suerte de poder cultivarlas en casa (ya sabes que es muy sencillo, y que la mayoría de estas plantas no son demasiado exigentes en cuanto a cuidados), te recomendamos que las adquieras en viveros si las quieres tener frescas o en herbolarios especializados.

Vahos

Para obtener los beneficios de las plantas en el caso de tener problemas respiratorios, como bronquitis, resfriados o gripe, es útil haciendo vahos. Es preciso diferenciar entre vaporización e inhalación; ya que en la primera se usan aceites esenciales, que se dispersan a través de quemadores o añadiéndolos en gotas a cazos de agua hirviendo, en un ambiente amplio pero cerrado, para combatir atmósferas viciadas o mal ventiladas; y en la segunda (vahos), en cambio, se usa la planta seca, la cual podría provocar irritación en las mucosas.

Gracias al vapor que se inspira durante los vahos y la acción de la planta escogida, se logra estimular al organismo para que expectore y expulse la mucosidad que te está impidiendo respirar con normalidad. Es crucial que sea caliente y húmedo, pues de lo contrario perjudica las vías respiratorias. Para hacerlo tienes que buscar un lugar cómodo donde puedas practicarlo con tranquilidad y a ser posible después o entre las comidas.

Cada planta medicinal tiene una indicación, por lo que infórmate bien antes de adquirirlas. Entre las mejores están el eucalipto, para la mucosidad; la lavanda, para la bronquitis; el malvavisco, contra la gripe, la drosera, para la tos o el llantén, como barrera para las alergias.

Infusiones

Seguro que más de una vez te has tomado una tila o una manzanilla, ¿verdad? Y es que las infusiones son una de las formas de administración más habituales de las plantas medicinales. Constituyen probablemente la manera líquida más simple y popular de prepararlas y son el resultado de la acción del agua sobre las diferentes partes que utilicemos.

Para preparar la infusión hay que verter la planta (una cucharada sopera por taza generalmente de sus hojas o flores) en agua caliente a 100ºC, tapando y dejando en maceración entre tres y cinco minutos. Después se cuela y la solución resultante se consume enseguida, preferiblemente caliente.

Algunas de las mejores plantas medicinales para son el té verde; por ser rica en flavonoides, compuestos antioxidantes que ayudan reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular; limón y miel, una de las más clásicas de cuantas integran la carta de brebajes herbales por aliviar las dolencias gripales y la tos; la hoja de olivo, con propiedades antioxidantes, las cuales previenen el envejecimiento; la melisa, que junto a la tila tiene el poder de calmar los estados nerviosos; el romero, antiinflamatorio queayudan a mejorar la circulación sanguínea y la cola de león, infusión que contribuye a regular la presión arterial.

Bálsamos

Los bálsamos son una especie de ungüentos o pomadas que se crean de manera casera. Estas cremas se realizan con una base aceitosa, por lo que su tacto será grasiento, lo que ayudará mucho a agarrarse a la piel y, por lo tanto, a no desprenderse de ella fácilmente para curarla.

Para poder prepararlo tienes que descubrir exactamente qué es lo que quieres sacar de él o para qué afección lo necesitarías. Hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales que puedes combinar. Otra opción es prepararlo puro de una hierba determinada para multiplicar sus efectos sobre la piel.

Una de las plantas que más se utilizan en estas pomadas caseras es el aloe vera, el cual se usa para tratar las quemaduras superficiales porque es regeneradora, ya que ayuda a cuidar de la piel, a retrasar el envejecimiento y a cicatrizar. De hecho, cuenta con una gran acción hidratante gracias a su alto contenido en agua.

Baños relajantes

Un baño con agua templada es ideal para relajarte y aliviar los dolores: si añades las hierbas a la bañera, los principios activos de las plantas se disuelven en ella y actúan sobre la piel. Además, otros de sus componentes se evaporan en el aire.

Y no solo eso, la estimulación nerviosa que ejercen los olores es capaz de producir un efecto directo sobre el sistema nervioso; más concretamente, de actuar sobre el sistema límbico, que es el responsable de nuestras emociones. Las mejores para relajarse son la caléndula, el hinojo, la melisa o la salvia.