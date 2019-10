Cómo tener una vida sexual de escándalo a partir de los 40: ocho trucos que funcionan

El sexo a los 20 años no es el mismo que se tiene a los 30 y mucho menos a partir de los 40. Las cosas cambian, y las personas y las relaciones que uno forja también. Además, a partir de esta edad el cuerpo comienza a necesitar (y responder a) otro tipo de diversiones.

Las transformaciones físicas que se experimentan a partir de la cuarta década tienen una gran influencia en la sexualidad. La disminución de los niveles hormonales y los cambios en el funcionamiento neurológico y circulatorio pueden provocar problemas sexuales, como disfunción eréctil o dolor vaginal. Pero hay trucos para evitar todo esto.

Trucos para que el sexo a partir de los 40 sea increíble

Adaptarse o morir, lector. Los 40 no son los nuevos 20, sino que son aún mejores. Todos los jóvenes y los que no lo son tanto se pirran por un madurito o una madurita.

A continuación, ocho trucos para que el sexo a partir de los 40 sea maravilloso:

1) Sé autodidacta

Igual que estás leyendo esto, busca más información acerca de lo que te está ocurriendo y cómo puedes arreglarlo por ti mismo. En internet hay numerosos medios y expertos que tratan este tema, y puede serte de gran utilidad informarte. Asimismo, hay una gran literatura especializada en sexo maduro.

Si los consejos que lees no acaban de ayudarte o convencer, el siguiente paso es acudir a un terapeuta. Hablar con tu pareja del tema, si la tienes, también es una idea brillante.

2) Despacito y con buena letra

Date tiempo. Si últimamente ves que el soldado no se pone firme o que el barco no tiene agua para navegar no es inteligente estresarse o frustarse, pues lo único que conseguirás es hacer persistir aun más el problema.

A medida que uno envejece, sus respuestas sexuales disminuyen. Hay que aceptar estos cambios físicos y comprender que ya no se pueden echar tantos rapiditos, sino que se necesitará más tiempo para excitarse y alcanzar el orgasmo. Si estás relajado y consciente de las reacciones y respuestas de tu cuerpo, todo marchará como debería. Calma.

3) Hazte con un buen lubricante

A la mayoría de las mujeres le ocurre. A partir de los 40, las féminas comienzan a sufrir sequedad vaginal, que es un preludio de la menopausia. Pero cero dramas: para algo están los lubricantes y geles íntimos. Hazte con uno en una farmacia o un súper y utilízalo a conveniencia. Con poca cantidad notarás como todo comienza a resbalarse como se debe.

4) Prueba nuevas posiciones sexuales

El cuerpo va cambiando con la edad, y lo que antes funcionaba y gustaba para alcanzar el orgasmodejar de ser útil. Por eso es vital probar diferentes posicione sexuales, que además de añadir interés a tus encuentros íntimos te ayudará a seguir descubriéndote. Siempre es bueno probar lo nuevo, aunque no siempre sea mejor que lo viejo conocido.

5) No escatimes en mimos

Mantener el contacto con tu pareja es esencial para que luego las cosas funcionen como deben en horizontal. Un beso de buenos días, un abrazo en el sofá, un cachete en la cocina... son gestos necesarios para mantener un vínculo emocional y físico.

6) Piensa en tus fantasías sexuales

Lo bueno de esta edad, lector, es que ya puedes ir con todo, porque lo que no hagas ahora igual ya no lo haces nunca. Por eso es hora de pensar cuáles son realmente tus fantasías sexuales más húmedas y pensar si es factible llevarlas a cabo o no. Aunque no te decidas a practicarlas, solo con el hecho de saber cuáles son te ayudará a conocerte mejor y disfrutar mejor de las relacione sexuales.

7) Utiliza juguetes

Cuando el cuerpo humano falla es inteligente echar mano de juguetes o artilugios creados por el ser humano para estos fines. En el mercado hay de todo: vibradores, bolas chinas, succionadores de clítoris... Todo esto os ayudará a pasároslo en grande en la cama cuando el asunto no esté lo suficientemente duro.

8) No te agobies

Ante todo, lector, no te agobies ni te estreses. Las cosas llevan su tiempo y nadie nace sabiendo. Además, lo que te está ocurriendo le pasa a todas las personas de tu edad, así que, con calma, aplica estos consejos y ve poco a poco. Si los problemas persisten o no te sientes cómodo con tu nueva sexualidad, acude a un especialista sin dudarlo.

Y esto es todo. ¿Cómo llevas la madurez sexual? ¿Vas a aplicar alguno de estos trucos?