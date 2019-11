Cómo saber si una persona tiene un problema con las drogas: señales claras

El consumo de drogas está muy extendido. Actualmente, solo hace falta darse un paseo por algunos baños de empresas, discotecas, festivales o entrar en casas de gente 'normal' para ver que estas sustancias estupefacientes forman parte del día a día de demasiadas personas.

España está a la cabeza de la Unión Europea en consumo de cocaína. Unos 2,6 millones de jóvenes europeos entre 15 y 34 años (el 2,1% del total) la han probado en el último año. Nuestro país, de hecho, es el sexto país de la UE con mayor consumo de cocaína en esta franja de edad. Solo nos superan Reino Unido (4,7%), Holanda (4,5%), Dinamarca (3,9%), Francia (3,2%) e Irlanda (2,9%), según el informe anual del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

En cuanto al cannabis, es la droga ilegal de mayor consumo en Europa: se calcula que en torno al 1% de los adultos (entre 15 y 64 años) consume esta sustancia a diario o casi a diario; y en 2017 alrededor de 155.000 personas iniciaron un tratamiento por problemas relacionados con el consumo de esta droga.

Cómo saber si una persona consume drogas

Si estás preocupado por si alguien de tu entorno tiene un problema con las drogas, esto te puede interesar. El consumo de estupefacientes afecta a personas de todo tipo, independientemente de su personalidad o nivel socioeconómico.

Cualquiera que sea la razón por la que alguien comienza a tomar drogas –ya sea de forma recreativa o por imitación–, ésta puede desarrollar tolerancia, dependencia física y, en última instancia, adicción, a veces incluso antes de que ella misma se dé cuenta.

Cuando una persona se vuelve adicta a las drogas, puede ser extremadamente difícil que las deje sin tratamiento profesional. El consumo de sustancias estupefacientes puede causar estragos en el cuerpo y en la mente de los consumidores, sobre todo en los adolescentes, pues aún se están desarrollando. Y, eventualmente, esta adicción puede ser mortal.

Si crees que alguien de tu entorno tiene un problema, atento a las siguientes señales de advertencia:

1) Signos físicos

Si alguien abusa de las drogas, puede presentar numerosos signos físicos. Algunos:

Secreción nasal frecuente (común con la adicción a la cocaína).

(común con la adicción a la cocaína). Temblores o convulsiones.

Pérdida de coordinación física.

Letargo extremo .

. Olor químico en el aliento o en la ropa.

Dilatación de las pupilas.

Ojos inyectados en sangre.

Cambios en el peso .

. Cambios en el apetito y hábitos alimenticios.

Patrones de sueño irregulares.

Marcas en la piel .

. Mala higiene personal.

2) Señales de comportamiento

Además de los cambios en su apariencia física, una persona que abusa de las drogas o el alcohol también puede comportarse de forma diferente:

Cambios en sus actividades o hobbies.

Cambios de círculos sociales .

. Disminución en la participación en actividades familiares.

Bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela .

. Repetidas mentiras, deshonestidad o engaños.

Comportamiento reservado e introvertido.

Aislamiento .

. Descuidar responsabilidades.

Problemas financieros.

3) Signos psicológicos

Los signos psicológicos del abuso de drogas pueden incluir cambios:

Cambios en los rasgos de personalidad.

Enfermedades mentales como depresión o ansiedad.

Pensamientos paranoicos, temerosos u obsesivos.

Pérdida de autoestima .

. Perspectiva o actitud negativa hacia la vida en general.

Distancia emocional de sus seres queridos .

. Falta de motivación.

Sentimientos de apatía o desinterés.

Los adolescentes, un grupo de riesgo

Todas estas señales y signos son aplicables a los adolescentes, quienes son un grupo de riesgo, ya que "el consumo de drogas tiene unos claros efectos en el desarrollo cerebral, funcional y social de ellos", nos cuenta Rocío Paños, psicóloga, experta en intervención en drogodependencias y especialista en riesgos psicosociales en adolescentes y jóvenes.

Paños, quien es una de las ponentes del congreso virtual 'Convivir con un adolescente', que se celebra del 11 al 17 de noviembre, afirma que el consumo de drogas en chicos tan jóvenes "puede producir dificultades en la concentración, en la resolución de problemas, pérdidas de memoria, problemas familiares o escolares, y aumenta claramente las probabilidades de tener un accidente, o de llevar a cabo un comportamiento de riesgo, por ejemplo una conducta sexual inadecuada".

Los adolescentes que consumen sustancias estupefacientes suelen tener una "baja autoestima, una elevada búsqueda de sensaciones, una baja tolerancia a la frustración, una actitud favorable hacia el consumo de drogas, o pueden vivir en un ambiente familiar desestructurado".

¿Qué puedo hacer si creo que mi hijo/amigo/compañero tiene un problema con las drogas?

Si se trata de nuestro hijo adolescente, "lo primero que debemos hacer es posponer la conversación hasta el día siguiente que no esté bajo los efectos del alcohol o las drogas. En ese momento le preguntaremos, de la manera más abierta posible, qué ha pasado. Vamos a intentar escuchar de manera activa, sin juzgar, y empatizar con lo que nos cuente. Por último, intentaremos establecer las consecuencias de ese acto de manera común llegando a un acuerdo", asegura Paños.

Si se trata de un amigo o compañero, y tenemos la certeza de que existe un consumo esporádico de alguna sustancia, cannabis o cocaína, por ejemplo, deberemos "evitar cualquier comportamiento que invada su intimidad y vamos a buscar espacios de diálogo y de escucha activa para intentar entender por qué y para qué está consumiendo".

Si la situación de consumo continúa o no sabemos bien cómo actuar, lo mejor es buscar ayuda profesional. Existe un Servicio de Información y Orientación de FAD, que dispone de un teléfono gratuito (900 16 15 15) activo de lunes a viernes de 9:00 a 21:00h, en el que nos pueden asesorar sobre qué hacer y dónde acudir.

Y esto es todo, lector. ¿Te has visto en estas? ¿Cómo has intentado mediar o cómo lo has solucionado?