Cómo saber si tu pareja tiene un amante: la prueba sexual definitiva de que es infiel

Llevas tiempo pensando que tu pareja tiene un amante. Te da la sensación. Vas recopilando pruebas y aunque no le has pillado con las manos en la masa, cada día lo tienes más claro por las señales que observas.

Si quieres salir de dudas, hay una prueba definitiva de que te es está siendo infiel. Y tiene que ver con la frecuencia sexual de vuestras relaciones íntimas y de su actitud al respecto.

Cómo descubrir si tu pareja te es infiel

Aunque hay más factores que indican que tu pareja te está poniendo los cuernos, hay una prueba irrefutable basada en la frecuencia con que tenéis sexo entre vosotros.

Un estudio realizado por el portal de citas Ashley Madison entre sus usuarios ha llegado a la conclusión de que la mayoría de infieles no tiene apenas relaciones sexuales con su pareja formal.

Si tu pareja no tiene sexo contigo y no se queja, es que lo busca fuera de casa

El 44% de los encuestados que le pone los cuernos a su pareja señaló que vive en un matrimonio sin sexo. Además, el 56% de los infieles afirma que solo lo hace una vez al mes, como mucho, mientras que el 22% de los infieles asegura tiene sexo una vez al año, es decir, en Navidad y en su aniversario, como mucho.

¿Cómo descubrir si tu pareja es, pues infiel? Pues no tiene sexo contigo y no se queja, ya que lo busca fuera de casa. Sigue leyendo y lo entenderás.

Los infieles tienen poco o nada de sexo con su pareja

Los matrimonios sin sexo están aumentando en los últimos años según un informe realizado por el 'British Medical Journal'. Ojo, esto no significa que todo aquel que no lo haga con su pareja sea infiel, pero todo apunta a que lo es.

El 73% de los infieles es que se siente rechazado por su cónyuge a la hora de mantener una relación sexual en alguna ocasión

¿Por qué estas personas no tienen sexo? ¿Quién es el que no quiere? Según los infieles de la encuesta, más de la mitad (60%) confiesan que no hace el amor con su pareja porque ésta no quiere. De hecho, el 77% de los encuestados cree que tiene más deseo sexual que su pareja.

El 77% de los encuestados cree que tiene más deseo sexual que su pareja

Asimismo, uno de los problemas con el que se encuentra el 73% de los infieles es que se siente rechazado por su cónyuge a la hora de mantener una relación sexual en alguna ocasión.

Insatisfacción sexual

Las parejas en las que uno de los miembros tiene un amante no solo lo hacen poco, sino que cuando se animan al final acaban haciendo lo de siempre. Esta rutina mata cualquier pasión, y es de la que se queja el 47% de los adúlteros encuestados.

Además, el hecho de tener hijos y las tensiones que se crean por la crianza no facilita que el deseo sexual aumente en el matrimonio, comenta el 25% de los infieles.

La prueba de que te es infiel: no se queja de tener poco sexo

"Para la mayoría de los infieles engañar es la única opción para estar feliz consigo mismo y en su matrimonio”, comenta Christoph Kraemer, responsable del mercado europeo de Ashely Madison. El 39% de estos infieles señala que la única razón de haber engañado a su pareja ha sido la falta de relaciones sexuales en su matrimonio. Y el 35% dice que también fue uno de los principales motivos de su engaño sumado a otros.

Es realmente duro ser infiel a tu marido, más cuando lo quieres. Pero tienes que pensar en ti y en tu propia felicidad

Una mujer infiel, usuaria de la app, lo explica: "Es realmente duro ser infiel a tu marido, más cuando lo quieres. Y realmente lo quiero, pero llega un momento en el que tienes que pensar en ti y en tu propia felicidad”, explica una usuaria de Ashley Madison que ha decidido el nombre Jade para su declaración. “Al principio estaba nerviosa pero después de conocer a hombres y tener cubiertas mis necesidades sexuales, me empecé a sentir mucho mejor y esto ayudó a que la presión en mi matrimonio descendiera, por lo que somos y soy más feliz ahora”.

Ponen los cuernos, pero no quieren cortar

Si tan a disgusto están los infieles en la relación, ¿por qué no lo dejan en vez de seguir poniendo los cuernos? Pues porque el amor y el sexo no son lo mismo.

Cuando se preguntó a los adúlteros sobre por qué no dejaban a su pareja, más de un tercio de los encuestados dijo que su matrimonio es cooperativo y el 30% describió su relación como "amorosa" y romántica.

El 81% de los infieles explica que tener un encuentro sexual de forma ocasional le deja satisfecho y así compensa la falta de sexo en su matrimonio

Es decir, que no haya relaciones sexuales no significa que el amor se haya acabado y que la única solución sea el divorcio. No obstante, sí parece ser sinónimo de infidelidad.

De hecho, el 81% de los infieles explica que tener un encuentro sexual de forma ocasional le deja satisfecho y gracias a ello la falta de sexo en su matrimonio no le afecta.

Como vemos, hay muchas personas se encuentran atrapadas en un matrimonio sin sexo y a la vez están muy enamoradas de sus parejas, así que en vez de cortar deciden buscarse un amante.

Y tú, lector, ¿eres infiel? Si es que sí, ¿por qué lo haces? Cuéntanoslo.