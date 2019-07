Cómo saber si dos (o más) compañeros de tu oficina están teniendo sexo entre ellos

Si has caído en este artículo, lector, puede ser por muchas razones. ¿La más probable? Tienes un lío con alguien de tu trabajo y no sabes si se nota. ¿Otras razones? Eres un poco chismoso (y muy observador) y llevas tiempo pensando que dos de tus compañeros tienen sexo entre ellos.

Sea como fuere, bienvenido. Hoy vamos a indagar en este secreto a voces que son las relaciones entre personas que comparten oficina.

Cómo saber quiénes tienen sexo entre ellos

Lo creas o no, los affaires laborales son muy comunes. Y la gente no suele arrepentirse de ellos. De hecho, una encuesta realizada por 'Business Insider' a más de 2.500 personas concluyó que tan solo uno de cada diez no volvería a liarse con su compi y que el 84,5% ha fantaseado con alguno de sus compañeros o jefes. Vamos, casi todos con todos.

Hay quienes llevan sus fantasías a la realidad. ¿Cómo identificar a estas personas? Existen unas señales claras y evidentes que hasta el menos avispado podría darse cuenta, y hay otras que requieren de más observación, y quizá cierta intuición. Hemos recopilado las diez más destacadas:

1) Llegan a la vez

Un día puede ser coincidencia, dos también pero tres ya no. Si dos compañeros tuyos han comenzado a llegar al trabajo a la vez tienes más que razones para sospechar que están liados. Lo que suelen hacer estos amantes es esperar uno un par de minutos para acceder a la empresa más tarde, cuando en realidad canta más.

Lo mismo ocurre si se van a la vez, aunque esto no lo suelen hacer tanto.

2) Han cambiado su relación

Si antes todo era "jijiji" y ahora ni se miran es que o están liados o lo han estado en su momento. Los amantes suelen disimular y mostrar indiferencia hacia su lío para que el resto no piense que, en efecto, se acuestan.

Los hay que hacen lo contrario: no pueden aguantar las ganas de ir a ver a su churri a su mesa, de hacerle bromas, tocarle... y antes no lo hacía. Lío fijo.

3) Están incómodos

No se concentran igual ni están tan implicados en el trabajo. Se pasan el día dándose paseos arriba y abajo por la oficina, acuden a ésta lo menos posible... están incómodos, en definitiva.

4) La mirada

Cuando dos personas han tenido un lío o se están enrollando se nota en la mirada. Se entienden con gestos, se sonríen y hacen cosas que solo saben ellos dos. Se miran de arriba a abajo mientras hablan y la energía que fluye hace la relación más que evidente.

Además, por mucho que se intente disimular, una mirada revela más que cualquier otra cosa.

5) Bromean

El buen rollo entre compañeros no tiene por qué implicar que haya detrás una relación sentimental o sexual, pero el exceso de bromas, y de bromas cómplices, sí. Ellos se ríen con cosas que solo ellos entienden.

6) Se tocan

Cuando dos personas tienen contacto físico es que hay una relación entre ellos. La proxémica señala que tendemos a situarnos más cerca de aquellas personas con las que estamos a gusto. Si se tocan los brazos o no mantienen la distancia formal es que ahí hay lío.

7) Hacen descansos juntos

Suelen ir a tomar café o se van a comer, cuando antes lo hacían. ¿Lo raro? Que la quedada no surge de forma normal, no es un "oye, ¿te apetece un café?". Quedan en la cocina o abajo, para irse juntos, como si estuvieran planeando un robo. Esto delata a los amantes de oficina.

8) Su posición corporal

Además de buscar ratos para verse, la posición que tienen en estos momentos es reveladora. Suelen estar cara a cara y sus pies se dirigen hacia la otra persona. Apuntar con los pies hacia una persona significa que siente atracción por ella y está receptivo a lo que el otro le tiene que decir.

9) Hablan bajo entre ellos

Los amantes de oficina hablan por lo bajo. Les pillas hablando en un pasillo y están susurrando e incómodos, mirando hacia los lados como si estuvieran haciendo algo malo. Quizá están planeando la compra de la cena o comentando el último polvo.

10) Se escriben

Una de las señales más evidentes es que se escriben todo el rato cuando están en la oficina. Si ves en la pantalla de tu colega que no paran de llegarle notificaciones de un compañero o que sabe cosas sobre él que el resto no conoce, es que hay ahí tema.

Y esto es todo, lector. ¿Cuántos líos hay en tu oficina? ¿Con cuántos compañeros te has enrollado tú?