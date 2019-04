Cómo saber si eres bueno en la cama: las seis señales que indican que el sexo es lo tuyo

Sospechas que eres bueno en la cama pero no tienes pruebas. Crees que el sexo es lo tuyo, ya que te lo pasas bien y jurarías que tu(s) pareja(s) también.

Muchas veces ser un buen amante no tiene nada que ver con dominar las posiciones del kamasutra o con hacer más o menos sexo oral. Ni siquiera está relacionado con las veces que uno alcanza el orgasmo. Es más que eso.

Si quieres salir de dudas, sigue leyendo. Te contamos las seis señales que indican que eres bueno en temas húmedos.

Las personas pueden tener sus propias ideas o conceptos de lo que es buen sexo, pero el indicador clave de si eres o no bueno en la cama radica en cuánto te gusta practicarlo.

Si siempre estás buscando nuevas y diferentes formas en las que puedes divertirte con tu pareja y mejorar tu propia experiencia, como leer libros o artículos como este, ver vídeos, etc. es que eres buen amante.

Cuando una persona ama lo que hace, es generalmente buena en ello, y el sexo no es una excepción.

Cambiar de posiciones sexuales o de modus operandi indica que eres buen amante. También hacer preliminares y disfrutar de ellos.

Besos, muerdos, masturbaciones ajenas, sexo anal... Si eres de los que se toma tiempo para 'entrar' y estás dispuesto a probar cosas nuevas, aunque sea con tu pareja, enhorabuena, el sexo es lo tuyo.

La confianza en uno mismo es clave para saber y poder disfrutar del sexo, así como para hacer gozar a la otra persona implicada.

Tener la seguridad en uno mismo de dejar las luces encendidas o en ir completamente desnudo por la habitación, tanto antes como después del acto, es una señal clara de que estás a gusto en tu propia piel, y que por tanto eres bueno en la cama.

La confianza en el dormitorio puede hacer que tu pareja se excite aún más porque sabe que no tienes miedo o reparos en mostrar toda tu sexualidad. Y esto, la verdad, no puede ser más sexy.

Mucha gente no se conoce. No sabe qué le gusta o cómo llega al orgasmo. Así es imposible disfrutar del sexo al cien por cien, como también lo es hacer que la pareja goce.

Si no te conoces bien y no sabes cómo te gusta llegar al orgasmo es que no eres buen amante