Cómo recuperar el sueño perdido del fin de semana

En esta vida tan estresante que lleva la mayoría de la gente hay muchas veces que se deja apartado algo tan importante como es el descanso. El trabajo, el cuidado de la familia, el ocio (aunque ahora en tiempos de coronavirus es menor), la limpieza de la casa, los recados... hay muchos quehaceres para tan poco tiempo.

El ser humano se pasa durmiendo aproximadamente un tercio de su vida y, sin embargo, todavía cuesta concienciarse de la importancia de la calidad de sueño para vivir más y mejor. Además, por si no lo sabes, dormir mal influye en la concentración, en la atención, así como en el estado de ánimo de una persona, y con el tiempo, pueden llegar a desarrollar ansiedad y depresión.

Seguro que más de una ocasión has comenzado la semana tan cansado del sábado y del domingo que no has parado de pensar durante horas en cómo recuperar el sueño perdido. ¿Es posible? ¿Se pueden dormir las horas que deberíamos haber descansado?

Dormir bien, clave para la salud

Dormir es un proceso fisiológico de gran importancia que realizamos no solo los seres humanos, sino gran parte de animales. Durante su transcurso, a pesar de que el cerebro no deja de funcionar, la actividad cerebral y las ondas que produce cambian, de tal modo que se permite al órgano gestor de nuestro organismo rebajar el uso de la energía y comenzar un proceso de autoreparación.

Se trata de un fenómeno vital en un sentido literal: la privación de sueño puede desencadenar graves repercusiones y si se mantiene durante demasiado tiempo puede llevar a la muerte. De hecho, el descanso es un proceso activo y altamente estructurado en el que se van repitiendo de manera regular ciclos formados por diferentes fases, en cada cual van sucediéndose diferentes tipos de actividad cerebral.

Cuando se duerme poco, las defensas bajan y el cuerpo se debilita. Se es más propenso a coger algún virus o bacterias, al no tener fuerzas el sistema inmunológico para hacerles frente. Además, hay algunas hormonas que también se liberan durante el sueño para ayudar a combatir las infecciones. Y no solo eso, dormir bien favorece la 'limpieza' del sistema nervioso central de sustancias que se van acumulando durante la actividad diaria como 'basura residual'.

Cómo recuperar el sueño

A menudo las personas que duermen mal se preguntan cómo es posible recuperar las horas del sueño. Y, aunque creas que dormir de más después de haber estado una temporada descansando poco puede hacer que te levantes enérgico y totalmente bien, en realidad la ciencia ha demostrado que las consecuencias de la privación de sueño se mantienen.

El primer paso para recuperar el sueño es planificar un espacio en el que puedas descansar

No es que dormir más no sirva para nada, pero sí es cierto que las curas de sueño permiten una recuperación parcial: alguna parte de lo perdido nunca se recupera. Los expertos recomiendan dormir entre 7 y 9 horas diarias. Cada persona tiene unas necesidades distintas, pero por debajo de ese tiempo la comunidad médica considera que resulta insuficiente para que el organismo se repare del desgaste diurno.

Por eso, si te acuestas a diario sobre la una de la madrugada (según el barómetro del CIS, es lo que hace el 30% de los españoles) y te levantas a las 6:30 de la mañana, pierdes como mínimo 1 hora y media de sueño al día. Imagina si además tampoco descansas lo que deberías en el fin de semana.

Dormir mal influye en la concentración y con el tiempo puede llegar a desarrollar ansiedad y depresión

¿Quieres hacer algo para recuperarlo? El primer paso es planificar un espacio en el que puedas descansar. De hecho, es recomendable hacerlo de manera diaria, de tal manera que tenga una rutina saludable. Si el sueño es insuficiente durante la noche, independientemente de si te echas siestas o no y aunque estas no sean la mejor idea para tener uno de calidad, sí pueden ayudarte a recuperar parte energías como algo puntual.

Es necesario tener en cuenta que existen muchos estímulos que pueden provocar problemas para dormir de forma reparadora y que dificultan compensar el sueño perdido. En este sentido, debes poner conciencia en que debes limitar o eliminar la presencia de luces de pantallas (ordenadores, móviles, tablets...), procurar mantenerte en una zona con una temperatura relativamente constante y con un espacio suficiente como para poder descansar de manera cómoda.

A menudo, quienes tienen insomnio y otros problemas para dormir suelen quedarse en la cama aunque no puedan conciliar el sueño. Lo cierto es que lo más recomendable es que no te quedes en la cama y te levantes a airearte, evitando estímulos como móviles y televisores.